重金狠砸近十年 中国足球向何方？

（德国之声中文网）十年前，中国开始对足球大笔投入，中超联赛进入足球界焦点，冠军头衔首次被广州恒大获得。在实力强大的房地产公司恒大的资助下，接下来的8年里，该队又摘得7个中超冠军头衔和两个亚洲锦标赛桂冠。今天，恒大负债2550亿欧元，恒大足球俱乐部前途堪忧。由此，这个创纪录的冠军队成了10年来中国足球过山车经历的写照。

广州恒大主要把钱花在了延揽巴西国脚罗比尼奥、保利尼奥等名将，以及世界冠军教练里皮、斯科拉里等顶级教练上。其它拥有同样强大投资人的俱乐部也纷纷效仿。2016/17年冬季， "军备竞赛"达到高潮。当时，中超联赛在短短两个月内共花费了3.88亿欧元引入新球员，居世界众联赛之首。

2016 年 12 月，当上海上港为切尔西足球俱乐部支付超过 6000 万欧元，聘得巴西中场奥斯卡时，时任切尔西主帅孔蒂曾告警说，中国足球的崛起是"对世界所有球队的威胁"。无独有偶，当时欧洲主流联赛的众多负责人也都担心出现新对手。

政府干预和财政问题

的确，正如孔蒂所言，中国足球俱乐部的高额支出构成"威胁"。然而，--如后来所显示的那样--，它也构成对中超俱乐部自身的威胁。巨额资金离开了中国，流入外籍球星、其俱乐部和经纪人的账户。震惊不已的中国有关当局从2018年起收征转会税、实施薪水封顶，限制支出。 2021年初起，当局也禁止俱乐部以赞助商命名。

作为其结果，2020年11月仍是中超联赛冠军的江苏苏宁足球俱乐部今年春季解散。该俱乐部的金主是电器公司苏宁商务集团。该集团还拥有意大利冠军国际米兰。在中国领导层干预规则后，投资该俱乐部队已不再具吸引力。苦于找不到新的赞助商，该俱乐部的历史戛然而止。这一命运同样可能落到广州恒大队。即便不破产，作为中国足坛霸主地位的日子肯定已经结束。

埃里昂商学院欧亚体育教授查德威克（Simon Chadwick）在接受德国之声采访时指出， 中国"企业界和足球之间的关系过于密切，监管不力。" 他认为，"中国足球需要一项新协议，确立国家足协的权力和自主权，以能监管像恒大这样的组织的活动以及同它们的关系。"

世界杯预选赛出线机会渺茫

大笔花钱给俱乐部，很大动机是提高中国足球的整体水平，并进而改善表现不佳的国家队。 2016年，中国足协宣布，到2030年要使中国成为亚洲足球强国，到2050年进入世界足球强国之林。在 2002 年唯一一次入围世界杯后，力争重返世界杯赛场被视为对国家队的发展、对培养民族自豪感，至关重要的事情。

虽然外国球星的涌入提升了中超联赛的水平，但国家队是否也能从中受益尚难说。按照国际足联提供的数据，10年前，中国队在世界上排名第 69 ，比今天高出 6 位。

中国著名球评家马德兴对德国之声表示，中国与日本、澳大利亚、伊朗、韩国和沙特阿拉伯等亚洲顶级球队之间仍有巨大差距，很难获得2022年世界杯的参赛资格。这个月，在2022年卡塔尔世界杯资格赛末轮的前两场比赛中，中国队分别输给了日本和澳大利亚。这样，从目前的情况看，走向卡塔尔世界杯决赛阶段的路途漫长。

为国家队，中超停赛

为了让国家队有时间为9月、10月和11月的资格赛做准备，中超联赛甚至从8月中旬到12月停赛。并非每个人都表示认可。马德兴就表示， "我绝对不同意停止中超联赛的想法。我认为有更好的解决方案。"

他的忧虑似乎有根据。主场比赛的缺失更加剧了一些俱乐部的财务问题。有一名教练向德国之声透露，他和球员们已有4个月没拿到钱，原因之一就是，比赛场次减少，俱乐部入不敷支。此外，由于缺乏比赛实践经验，绝大多数球员在足球方面停滞不前。

大规模拓展足球训练

真正缩小与顶级球员之间距离的关键，应是培养更多更好的球员。10年前，中国教育部和中国足协启动了一项广泛的计划，鼓励孩子们踢足球。

至2019年底，该国共有2.7万所学校为约2700万学生开设了足球课。到 2025 年，这一数字预计将增至 5万所学校的 5000 万名学生。在德国足协 (DFB) 的支持下，中国新建或翻新了 4 万个足球场，培训了成千上万名教练。

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