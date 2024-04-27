重重压力之下 中国放宽跨境数据传输限制

重重压力之下 中国放宽跨境数据传输限制2024年4月27日
（德国之声中文网）上周二(4月16日)，德国交通部长维辛（ Volker Wissing）在北京签署了德中在自动驾驶领域开展合作的意向书。简短新闻稿的字里行间很难看出这份意向书的意义所在。但专家们普遍认为，中国方面在数据传输方面已经出现了根本性的立场转变。在数码时代，数据被视为是战略性宝藏。过去几周以来，中国的共产党当局已经不再严厉阻止在华外国企业向境外输送数据。这一最新发展有可能会让德国汽车企业从中获益。但也有人警告说，在同中国打交道时切忌掉以轻心，毕竟数据传输也暗藏着安全风险。
对外开放，还是国家安全至上？
迄今为止，北京当局一直坚持，在自动驾驶领域，外国企业在中国境内搜集到的数据也必须存储在中国境内。2022年，中国以保护国家安全为由，进一步收紧了向境外传输数据的相关规定。此举招致在华外企以及欧盟驻华商会的强烈不满和批评。对于面向全球市场的德国企业来说，数据自由传输的重要性显然不言而喻。
但去年9月开始，中国的相关规定开始出现松动迹象。今年2月，经济中心上海开始准许自贸区外国企业向境外快速传输数据。3月22日，中国网管机构出台了跨境数据传输的新规定。按照相关规定，国际贸易中搜集到的数据，如不涉及个人信息或其他“重要信息”，则不再需要申报。
德国经济亚太委员会主席施塔克（ Fridolin Strack）表示：“这一最新进展并不是对机器数据传输的整体解禁，而是对相关规定的细化处理。此前的定义相当模糊，而新规定中，对于哪些数据属于安全及其他政府认定的‘重要数据’给出了明确的定义。”亚太委员会认为这是一个巨大的进步，因为对企业来说，透明度增加了，他们也就可以清楚哪些数据需要送交“数据安全检查”了。施塔克说：“在没有把握的情况下，我们的企业更倾向于扩大‘重要数据’的范畴，以免触犯法律。”
在墨卡托中国研究中心数据专家阿尔塞撒蒂（Rebecca Arcesati ）看来，中方改变立场的原因很简单，那就是中国经济的下行趋势。“我认为，对于中国有关当局来说，无论他们的安全意识有多强，但他们也已意识到，原有的这些规定已经没法长期维持下去了。因为中国需要来自境外的投资。”去年，外国对中国的投资出现了过去十多年来的首次下滑。
与此同时，中国的汽车企业也希望能够进军欧洲市场。来自德国政府圈的消息称：“中国政府现在渐渐意识到，如果欧洲车商不能从中国向境外传输数据，那么，不断向中国境内传输数据的中国造汽车也将很难进入德国市场。”
有鉴于此，中德签署自动驾驶技术合作意向书的时机选择绝非偶然。无论是交通部长维辛，还是德国总理肖尔茨，访华期间都提出了“公平竞争”的要求。德国方面相信，在同中方的谈判中，德国手中掌握着相应的政治筹码。来自柏林政府圈的消息称：“中国会进行多大程度的开放，我们拭目以待。”
不过，墨卡托中国研究中心的数据专家阿尔塞撒蒂认为，可否向境外传输数据，并不是问题的全部：“我从工业界了解到，在华外企希望在获取中国本土数据方面，能够享受和中国企业一样的待遇。”她表示，如果在大数据方面能够享受同等待遇，那么，在华外企的种种竞争劣势至少可以得到部分补偿。
数据传输 是机遇，还是风险？
尤其对汽车企业来说，放宽数据传输的限制听起来是一个好消息。奔驰、宝马、大众等德国汽车厂家的自动驾驶研发，不仅在中国进行，也在美欧等国进行。阿尔塞撒蒂表示：“德国这边的工程师们肯定需要传输大量的数据。”
但问题却在于：加强数据传输却同本土化发展的大趋势背道而驰。地缘政治紧张化以及贸易保护主义势头影响之下，很多美欧企业都在逐步同中国业务脱钩。欧美企业希望减少对中国的依赖，以便在中国武力攻台引发制裁时，自家企业不至于蒙受过大损失。但毕竟中国拥有巨大的市场，同中国脱钩谈何容易。
周三，德国宪法保卫局再度对德国企业发出严正警告，告诉这些企业中国的真正目的是要占据霸主地位。而新近曝光的间谍案件更令人心生疑虑，跨境数据传输会不会带来新的安全隐患。德国一家大型上市公司的老总对路透社表示，企业方面当然也会采取一些防范措施。但正如绿党议会党团代表团副主席德鲁戈（Katharina Dröge）所说的那样，各方不应抱持幼稚心态：“敏感信息绝不可以分享和传输。”
事实上，搜集数据本身，在中国就可能会是一个问题。阿尔塞撒蒂表示：“设想一个可能的场景，中国有关部门为了实施监控的需要，要求获取车辆的会话记录，那么，宝马或其他德国车企就必须提供这些数据。”在工业界，各方目前都持审慎态度。一名来自机械制造行业的消息人士表示：“解读中国网信办3月22日新规定的意义，目前还为时过早。我们需要观察一下这些新规在现实中的应用情况。”
墨卡托中国研究中心专家阿尔塞撒蒂还有其他的顾虑。她表示，德国企业、德国政府以及欧盟都在尝试提高中国市场的透明度，让外企不再遭受歧视。但这类努力能否成功，各方并不乐观。她在谈及中国人工智能领域明显的领先优势时表示：“对中国政府而言，数据越来越被视作政治武器。” 中国对本土创新提供慷慨资助，目的就是有朝一日让中国企业取代外国企业。
（路透社）
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