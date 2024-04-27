重重压力之下 中国放宽跨境数据传输限制

不久前，中国网信办CAC发布新规，国际贸易、学术合作、跨境制造和营销等不包含个人信息或重要数据的活动免除数据出境安全评估。对在华德国汽车企业来说，这一最新发展可能是一个利好消息。

（德国之声中文网）上周二(4月16日)，德国交通部长维辛（ Volker Wissing）在北京签署了德中在自动驾驶领域开展合作的意向书。简短新闻稿的字里行间很难看出这份意向书的意义所在。但专家们普遍认为，中国方面在数据传输方面已经出现了根本性的立场转变。在数码时代，数据被视为是战略性宝藏。过去几周以来，中国的共产党当局已经不再严厉阻止在华外国企业向境外输送数据。这一最新发展有可能会让德国汽车企业从中获益。但也有人警告说，在同中国打交道时切忌掉以轻心，毕竟数据传输也暗藏着安全风险。

上周二，德国交通部长维辛在北京签署了德中自动驾驶合作意向书。 图像来源: Odd Andersen/AFP/Getty Images

对外开放，还是国家安全至上？

迄今为止，北京当局一直坚持，在自动驾驶领域，外国企业在中国境内搜集到的数据也必须存储在中国境内。2022年，中国以保护国家安全为由，进一步收紧了向境外传输数据的相关规定。此举招致在华外企以及欧盟驻华商会的强烈不满和批评。对于面向全球市场的德国企业来说，数据自由传输的重要性显然不言而喻。

但去年9月开始，中国的相关规定开始出现松动迹象。今年2月，经济中心上海开始准许自贸区外国企业向境外快速传输数据。3月22日，中国网管机构出台了跨境数据传输的新规定。按照相关规定，国际贸易中搜集到的数据，如不涉及个人信息或其他“重要信息”，则不再需要申报。

德国经济亚太委员会主席施塔克（ Fridolin Strack）表示：“这一最新进展并不是对机器数据传输的整体解禁，而是对相关规定的细化处理。此前的定义相当模糊，而新规定中，对于哪些数据属于安全及其他政府认定的‘重要数据’给出了明确的定义。”亚太委员会认为这是一个巨大的进步，因为对企业来说，透明度增加了，他们也就可以清楚哪些数据需要送交“数据安全检查”了。施塔克说：“在没有把握的情况下，我们的企业更倾向于扩大‘重要数据’的范畴，以免触犯法律。”

在墨卡托中国研究中心数据专家阿尔塞撒蒂（Rebecca Arcesati ）看来，中方改变立场的原因很简单，那就是中国经济的下行趋势。“我认为，对于中国有关当局来说，无论他们的安全意识有多强，但他们也已意识到，原有的这些规定已经没法长期维持下去了。因为中国需要来自境外的投资。”去年，外国对中国的投资出现了过去十多年来的首次下滑。

与此同时，中国的汽车企业也希望能够进军欧洲市场。来自德国政府圈的消息称：“中国政府现在渐渐意识到，如果欧洲车商不能从中国向境外传输数据，那么，不断向中国境内传输数据的中国造汽车也将很难进入德国市场。”

放宽跨境数据传输的管制，对在华德企无疑是个好消息。图为上海的大众工厂。 图像来源: picture-alliance/dpa/XinHua/Ding Ting

有鉴于此，中德签署自动驾驶技术合作意向书的时机选择绝非偶然。无论是交通部长维辛，还是德国总理肖尔茨，访华期间都提出了“公平竞争”的要求。德国方面相信，在同中方的谈判中，德国手中掌握着相应的政治筹码。来自柏林政府圈的消息称：“中国会进行多大程度的开放，我们拭目以待。”

不过，墨卡托中国研究中心的数据专家阿尔塞撒蒂认为，可否向境外传输数据，并不是问题的全部：“我从工业界了解到，在华外企希望在获取中国本土数据方面，能够享受和中国企业一样的待遇。”她表示，如果在大数据方面能够享受同等待遇，那么，在华外企的种种竞争劣势至少可以得到部分补偿。

数据传输 是机遇，还是风险？

尤其对汽车企业来说，放宽数据传输的限制听起来是一个好消息。奔驰、宝马、大众等德国汽车厂家的自动驾驶研发，不仅在中国进行，也在美欧等国进行。阿尔塞撒蒂表示：“德国这边的工程师们肯定需要传输大量的数据。”

但问题却在于：加强数据传输却同本土化发展的大趋势背道而驰。地缘政治紧张化以及贸易保护主义势头影响之下，很多美欧企业都在逐步同中国业务脱钩。欧美企业希望减少对中国的依赖，以便在中国武力攻台引发制裁时，自家企业不至于蒙受过大损失。但毕竟中国拥有巨大的市场，同中国脱钩谈何容易。

周三，德国宪法保卫局再度对德国企业发出严正警告，告诉这些企业中国的真正目的是要占据霸主地位。而新近曝光的间谍案件更令人心生疑虑，跨境数据传输会不会带来新的安全隐患。德国一家大型上市公司的老总对路透社表示，企业方面当然也会采取一些防范措施。但正如绿党议会党团代表团副主席德鲁戈（Katharina Dröge）所说的那样，各方不应抱持幼稚心态：“敏感信息绝不可以分享和传输。”

事实上，搜集数据本身，在中国就可能会是一个问题。阿尔塞撒蒂表示：“设想一个可能的场景，中国有关部门为了实施监控的需要，要求获取车辆的会话记录，那么，宝马或其他德国车企就必须提供这些数据。”在工业界，各方目前都持审慎态度。一名来自机械制造行业的消息人士表示：“解读中国网信办3月22日新规定的意义，目前还为时过早。我们需要观察一下这些新规在现实中的应用情况。”

墨卡托中国研究中心专家阿尔塞撒蒂还有其他的顾虑。她表示，德国企业、德国政府以及欧盟都在尝试提高中国市场的透明度，让外企不再遭受歧视。但这类努力能否成功，各方并不乐观。她在谈及中国人工智能领域明显的领先优势时表示：“对中国政府而言，数据越来越被视作政治武器。” 中国对本土创新提供慷慨资助，目的就是有朝一日让中国企业取代外国企业。

（路透社）

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