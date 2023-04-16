重返自然的熊在意大利咬死跑步者

（德国之声中文网）根据DNA比较，意大利检方表示，可以肯定的是，一只代号为JJ4的母熊袭击了出门跑步的26岁男子，导致其伤亡。这个年轻人上周在意大利北部特伦迪诺的森林中慢跑，但是并没有返回，后来被发现已经死亡。

"袭击者"是2006年在拜仁的"熊孩子"布鲁诺的姐姐。这只名叫JJ1的熊当时在巴伐利亚州"为非作歹"，它袭击羊群，毁坏蜂巢和兔子窝。时任巴伐利亚州长斯托伊贝(Edmond Stoiber)在17年前就说这是"一头问题熊"。

确有前科

这两只熊的父母是斯洛文尼亚黑熊，作为欧盟 "Life Ursus "项目的一部分，它们在2000年至2001年的时候被送到了意大利，儿子布鲁诺当时送到德国的巴伐利亚。现在袭击跑步者的17岁的熊姐姐之前有过伤人的前科。根据检察官办公室的说法，它在2020年夏天已袭击过一对父子。那时虽然考虑要射杀她以确保公共安全。然而，一个行政法庭推翻了这一决定。这头熊被安上了一个无线电项圈。但现在这个项圈受损，不能传输熊的行踪数据。

关于熊孩子的激辩

这名慢跑者在意大利北部的一个迷人的山谷Val di Sole出门跑步，但是之后并没有回家，这个山谷风景如画，是旅游景点，也深受徒步者的喜爱。跑步的年轻人几个小时后被发现在一条森林小路上，已经死亡，身体和脸部都有深深的抓痕，也有咬伤，腹部有很深的伤口，这些迹象让人们马上怀疑，这可能是受到了熊的攻击，尸检也证实了这一猜测。

寻找棕熊的工作正在全面展开。在意大利，一场关于人熊共存的激烈辩论已经开始。上周六，特伦迪诺省省长富加蒂（Maurizio Fugatti）就决定要祭出射杀令。他说："这头熊必须被除掉，以确保公共安全。"

周二，富加蒂和意大利环境部长弗拉丹（Gilberto Pichetto Fratin）会面讨论这个问题。富加蒂希望一部分熊送到其他地区，以求熊的数量减半。该地指出，自 "Life Ursus "项目开展以来，特伦迪诺目前生活着大约100头熊，而之前计划该地只允许50头熊生存。

北极熊、棕熊，傻傻分不清楚 动物园的大明星 混种熊Tips和Taps于2004年出生于奥斯纳布吕克动物园，随后便成为动物园里的大明星。第一眼望去或许无法察觉它们的特别之处，只有不寻常的毛色让它们“露出马脚”：一只是颜色看起来脏兮兮的北极熊，另一只是毛色特别亮的棕熊！

北极熊、棕熊，傻傻分不清楚 熊熊军团 2004年时，一些动物园里仍经常将各种熊养在一块儿。例如奥斯纳布吕克动物园便让不同种类的熊群居在一起。当时饲养员与熊相处融洽，这间动物园因此被戏称为“温驯动物园”。

北极熊、棕熊，傻傻分不清楚 寻找熊爸爸 不过不同种类的熊互相交配仍是人们始料未及的。直到棕熊Susi生出的小熊毛色看起来完全不是棕色时，动物园才注意到这样的意外情况。Tips和Taps的毛色更接近焦糖色。这两只小熊的父亲是谁呢？

北极熊、棕熊，傻傻分不清楚 北极熊搞的鬼 唯一合理的结论是，北极熊Elvis(图右）肯定拖不了干系。Tips和Taps的不寻常之处不仅是毛色，在它们身上还能看到北极熊和棕熊基因的明显影响。

北极熊、棕熊，傻傻分不清楚 攀爬大师 这两只混种熊很早就发展出攀爬的技能，而且乐在其中。这显然是遗传自棕熊的天赋！北极熊的攀爬技巧并不出色，毕竟在北极生活时，根本少有爬树的机会。

北极熊、棕熊，傻傻分不清楚 熊妈妈的遗传基因 小母熊Tips从妈妈身上遗传来的可不只是爬树的绝活：它的耳朵与棕熊相似，明显比北极熊的耳朵更大。除此之外，喜欢红萝卜也是标准棕熊的表现，与北极熊不同，棕熊的食物中有八成是素食。

北极熊、棕熊，傻傻分不清楚 冬夏换毛 Tips和Taps会在夏季和冬季换毛。依照季节时令，天气温暖时它们看起来更像棕熊母亲Susi，雪天里则随北极熊父亲Elvis的毛色。季节之间，它们的毛则亮丽蓬松。

北极熊、棕熊，傻傻分不清楚 美丽的身形 从身形看来，混种公熊Taps更像北极熊。它的肩膀高度接近1.5米，身体也跟北极熊一样狭长，比妹妹整整高出一截。Taps没有棕熊肩背隆起的肌肉。

北极熊、棕熊，傻傻分不清楚 放松身心 棕熊和北极熊都喜欢安静地小憩,混种熊也不例外。Taps伸长双腿打盹儿的模样正是北极熊的标准姿势。棕熊则更长像狗狗般，蜷缩着双腿。

北极熊、棕熊，傻傻分不清楚 喜欢玩水的天性 Tips和Taps或许无法像北极熊亲戚般姿态优美流畅地潜水，不过它们也喜欢清凉的水池，因为棕熊本来就是游泳好手。 作者: Hannah Fuchs/张筠青



“熊来了”的烦恼

(德新社，路透社)

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