 重返国际体坛：朝鲜将以强大阵容现身杭州亚运会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.09.2023

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新闻广角

重返国际体坛：朝鲜将以强大阵容现身杭州亚运会

亚运会组委会宣布，朝鲜有191名运动员已报名参加下周在杭州举行的亚运会。种种迹象显示，朝鲜即将结束过去三年与国际体坛的隔绝状态。

Symbolbild I Fussballfans in Asien

（德国之声中文网）杭州亚运会组委会为媒体提供的信息网站上，可以看到朝鲜参赛选手的名单， 他们参加的项目包括田径、体操、篮球、足球、拳击以及举重等项目。参赛人数比2018雅加达亚运增加23人，比2014仁川亚运增加41人。    

今年六月古巴的一次举重比赛上，朝鲜运动员也曾被列入参赛名单，但这些运动员最终并没有现身赛场。     
2020年初，新冠疫情爆发后，朝鲜关闭了边境，并因此未能参加延期至2021年举行的东京奥运会。而由于缺席东京奥运会，国际奥委会取消了朝鲜参加2022年北京冬奥会的资格。

近来的一系列迹象显示，朝鲜正在逐步放松边境管制，上个月一支朝鲜跆拳道团队曾获准前往哈萨克斯坦参加比赛。这也是朝鲜在疫情发生之后，首次派遣运动员去境外参加国际赛事。

朝鲜领导人金正恩是一名狂热的体育迷。图为今年二月，金正恩与女儿在平壤观看比赛。

朝鲜领导人金正恩是一名狂热的体育迷。图为今年二月，金正恩与女儿在平壤观看比赛。


第十九届亚运会将于9月23日至10月8日在中国城市杭州举行，开幕式前四天，朝鲜男足将在9月19日对阵台湾男足。据称，朝鲜领导人金正恩是一位狂热的体育迷，而本届亚运会的东道主中国又是朝鲜的传统盟友和重要的经济后盾。

一般认为，举重是朝鲜的传统强项，2018年雅加达亚运会上曾以八枚金牌的成绩称霸这一项目。 五年前，在雅加达夺得女子举重金牌的女子49公斤级李成金和女子59公斤级金日京等运动员将再次参加杭州的赛事，并被普遍视为夺金呼声最高的选手。

与此同时，朝鲜也是因兴奋剂问题受到处罚最多的国家之一。巴西里约奥运会预选赛中，国际举重联合会称朝鲜是兴奋剂检测"多例阳性反应"的国家。

共有12200名运动员报名参加本届杭州亚运会，人数超过了奥运会。     

（综合报道)

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