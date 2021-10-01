 重返北威州洪灾灾区 恐惧尚未消除 | 所有节目 | DW | 20.10.2021

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德国新闻

重返北威州洪灾灾区 恐惧尚未消除

今年7月中旬，德国多地发生洪灾。北威州埃尔夫特-布莱塞姆（Erftstadt-Blessem ）地区就有不少房子被山洪摧毁，并由此形成一个巨坑。村民邓克尔一家还算幸运，因为他们的房子还在。不过，重建努力中不乏疑虑和恐惧。

  • Maria Dunkel und ihr Sohn Thomas stehen im Haus

    断裂边缘

    玛丽亚·邓克尔（Maria Dunkel）和儿子托马斯（Thomas）站在砾石大坑边缘的第二座房子里。托马斯指着洪水吞没了数座房屋的地方说道，他家已经很幸运了。

  • Das große Loch von Erftstadt-Blessem

    一张传遍世界的图片

    埃尔夫特-布莱塞姆大坑。现在竟成一景点，它的航拍照满世界风传。犹如莱茵也有了自己的大峡谷，山体滑坡形成的峡谷一直延伸到地平线。

  • Maria und Thomas Dunkel stehen im Erdgeschoss des Hauses

    重建

    邓克尔家一楼看上去就像是毛坯房，只有裸露的砖墙。一些线路和连接是新安装的。多亏有志愿者们的帮助，他们才走到了这一步。现在，全家人希望国家能提供更多资金支持，以推进重建工作。

  • Susanne Dunkel steht in ihrer neuen Küche

    新厨房

    除紧急援助外，住下一条街苏珊·邓克尔 (Susanne Dunkel) 没得到任何其它资金支持。要不是有人送了她一个新厨房，她的小住宅几乎还是空的。

  • Susanne Dunkel erzählt von den Katastrophentouristen

    灾难游客

    苏珊刚缝好窗帘，为的是遮挡灾难游客的视线。泥石流灾难发生后，围观者络绎不绝，有的人还透过客厅窗户拍照。她说道： “坐在这里不好受哇。很烦人。”

  • Ein zerstörtes Haus an der Abbruchkante

    灾情

    砾石大坑边缘一座被毁的房子。灾难景象依旧随处可见。

  • Ein Schild hinter dem Absperrband weist an einer Brücke auf den Fluss Erft hin

    禁止入内

    埃尔夫特河（Erft）前的大桥边拉起了隔离带并竖起警示标牌。标牌上写着：“生命危险。禁止入内”。灾难发生数月后，布莱塞姆地区仍到处都能让人体会到灾情的严重。

  • Maria und Ulrich Dunkel stehen im Garten ihres Hauses

    洪水梦魇

    一场梦魇。唯愿能在某个时候重返常态。玛丽亚·邓克尔本不再想回到这座房子里来，但丈夫乌尔里希（ Ulrich）最终说服了她。现在，洪灾结束个多月后，她回到了自家的花园。


  • Maria Dunkel und ihr Sohn Thomas stehen im Haus

    断裂边缘

    玛丽亚·邓克尔（Maria Dunkel）和儿子托马斯（Thomas）站在砾石大坑边缘的第二座房子里。托马斯指着洪水吞没了数座房屋的地方说道，他家已经很幸运了。

  • Das große Loch von Erftstadt-Blessem

    一张传遍世界的图片

    埃尔夫特-布莱塞姆大坑。现在竟成一景点，它的航拍照满世界风传。犹如莱茵也有了自己的大峡谷，山体滑坡形成的峡谷一直延伸到地平线。

  • Maria und Thomas Dunkel stehen im Erdgeschoss des Hauses

    重建

    邓克尔家一楼看上去就像是毛坯房，只有裸露的砖墙。一些线路和连接是新安装的。多亏有志愿者们的帮助，他们才走到了这一步。现在，全家人希望国家能提供更多资金支持，以推进重建工作。

  • Susanne Dunkel steht in ihrer neuen Küche

    新厨房

    除紧急援助外，住下一条街苏珊·邓克尔 (Susanne Dunkel) 没得到任何其它资金支持。要不是有人送了她一个新厨房，她的小住宅几乎还是空的。

  • Susanne Dunkel erzählt von den Katastrophentouristen

    灾难游客

    苏珊刚缝好窗帘，为的是遮挡灾难游客的视线。泥石流灾难发生后，围观者络绎不绝，有的人还透过客厅窗户拍照。她说道： “坐在这里不好受哇。很烦人。”

  • Ein zerstörtes Haus an der Abbruchkante

    灾情

    砾石大坑边缘一座被毁的房子。灾难景象依旧随处可见。

  • Ein Schild hinter dem Absperrband weist an einer Brücke auf den Fluss Erft hin

    禁止入内

    埃尔夫特河（Erft）前的大桥边拉起了隔离带并竖起警示标牌。标牌上写着：“生命危险。禁止入内”。灾难发生数月后，布莱塞姆地区仍到处都能让人体会到灾情的严重。

  • Maria und Ulrich Dunkel stehen im Garten ihres Hauses

    洪水梦魇

    一场梦魇。唯愿能在某个时候重返常态。玛丽亚·邓克尔本不再想回到这座房子里来，但丈夫乌尔里希（ Ulrich）最终说服了她。现在，洪灾结束个多月后，她回到了自家的花园。


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