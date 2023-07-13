重蹈日本覆辙? 中国经济陷入“困难的通缩氛围”

（德国之声中文网）如果经济走势不继续恶化，中国今年的经济增长率可能会在5%以上，低于之前国际大银行预计的6%。诸多迹象显示，清零防疫政策结束后经济的复苏已经失去了推动力：个人消费低迷，出口乏力，人民币汇率备受压力。

本周四中国海关发布的数据显示，6月份的出口同比下降12.4%，降幅为新冠疫情爆发以来的最大。进口减少6.8%，进出口降幅均明显低于分析人士的预期。其中6月份从韩国的进口同比下跌19%，路透社报道指，这表明中国对韩国产半导体和电器元件的需求持续走低。而德国等欧盟国家的经济衰退也导致中国出口的不振。

尤其令人担忧的是中国房地产市场的情况。房地产业在中国GDP中的贡献占比高达25%。而目前许多房企在为生存而挣扎，对投资血本无归的恐惧在购房者中蔓延。结果是，中国的企业和消费者现在把钱包抓得紧紧的，都不愿意贷款投资或消费。

在巴克莱银行（Barclays）的金融专家看来，中国陷入了“困难的通缩氛围”。通缩意味着价格普遍下跌，导致销售、工资和投资全面下降的螺旋式发展，对经济带来灾难性后果。

“资产负债表衰退”

眼下的中国令人想起1990年代的日本。在房地产泡沫破裂后，日本经济陷入了一场长达十多年的长期危机。

“日本的商用地产价格当时下跌了87%”，美籍经济学家辜朝明（Richard Koo）在接受彭博社采访时回忆说，日本央行在1989年连续加息让企业背上了沉重的债务，不得不长年勒紧裤腰带还债，无力投资。

辜朝明是野村研究所的首席经济学家，曾在美联储供职，2003年出版《资产负债表衰退》（Balance Sheet Recession）一书，分析被称为“失去的十年”的1990年代日本经济危机。他在书中阐述了并非因景气周期，而是因证券和房地产市场泡沫而产生的衰退，即“资产负债表衰退”。

眼下，中国的一些经济学家和媒体正在热烈讨论，中国经济是否也在走向资产负债表衰退。具有影响力的媒体《财新》自6月以来多次载文分析辜朝明的理论是否与中国经济的现状具有可比性。6月中，中国社科院国家金融与发展研究室的国家资产负债表研究专家刘磊也呼吁政府采取刺激措施，以避免出现资产负债表衰退。

中国也会"失去十年"？

辜朝明认为，中国目前面对的问题与房地产泡沫破裂后的日本相似。中国企业和消费者减少贷款是为了还债，这会阻碍经济发展。他解释说，减少债务“从个体角度看是正确的”，但如果所有人同时节约开支，对国民经济就是一个大问题。

伦敦的金融研究机构凯投宏观（Capital Economics）的经济学家则认为，中国政府会从经济和财政政策层面进行干预：“鉴于信贷需求低迷，货币承受压力，我们认为支持措施将主要体现为财政政策。该机构预计，中国央行今年将继续降息。上海证券（Shanghai Securities）分析师胡月晓也预计央行将降低贷款利率，以刺激需求。

但辜朝明认为，仅仅靠降息是不够的，北京的决策者必须采取所有可能的手段，避免重蹈日本的覆辙。具体来说，他建议投入资金，推动大量陷入停顿的房地产项目完工。“我会建议中国政府支持房企让已经规划的建筑项目完工，我想，这是最有效地使用纳税人资金的方法。”辜朝明说，这样可以让那些因担心血本无归而陷入极度不安的人放心，“他们毕竟已经为房产付款或至少付了首付。”

河南爛尾房項目殘局難收

这似乎与中国领导层的想法不谋而合。本周一（7月10日），中国央行和金融监督管理总局宣布，将2022年推出的一系列扶持房地产企业的金融政策期限延长一年，其中包括房地产贷款延期偿付、“保交楼”金融服务等措施。



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