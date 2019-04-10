重经济、重外交？ 朝鲜高层人事变动

（德国之声中文网）据路透社报道，周四，朝鲜的"橡皮图章"议会--最高人民会议任命崔龙海（Choe Ryong Hae）为该会议常务委员会委员长，取代金永南（Kim Yong Nam）。

任此职务者是朝鲜名义上的"国家元首"，通常会在外交场合代表朝鲜国家。不过，专家说，实权掌握在身为国务委员会委员长的金正恩之手。

自2018年初，金正恩开始推动经济发展和国际参与，与美国、中国、韩国举行了历史性的峰会。

金永南出生于1928年，是朝鲜在任时间最长的高官之一。据韩国统一部信息，他自1998年起连续担任最高人民会议常务委员会委员长一职。

他的继任者崔龙海过去曾被下放"再教育"，不过近些年似东山再起，并于2017年10月被任命为大权在握的劳动党中央军事委员会委员。

韩国情报机构2017年称，崔龙海被认为是朝鲜人民军次帅黄炳誓（Hwang Pyong So）受惩治的背后指挥者。黄炳誓曾是金正恩的亲信之一。

1950年出生的崔龙海此前就是朝鲜最有权力的官员之一。他是劳动党中央委员会组织指导部部长，也曾在1980年代负责文化交流项目以及任金日成青年同盟副主席，曾率领青年代表团访问中国、俄罗斯、日本、利比亚和希腊。

崔龙海是朝鲜的"红二代"，他的父亲是朝鲜人民军大将崔贤。

特金会已经举行过两次

崔龙海也是去年12月美国宣布实施制裁的三名朝鲜官员之一，被指侵犯人权。

周四，美国总统特朗普表示，对朝鲜的制裁将继续保留。特朗普已两次会晤金正恩，磋商朝鲜无核化议题。

朝鲜总理这次也换了人。政府总理负责经济发展。

当权者金正恩将经济发展作为战略核心，并于本周向官员讲话，称建立自给自足的经济将是对制裁朝鲜的"敌对势力"的一大打击。

朴凤柱（Pak Pong Ju）自2013年任总理。据关注朝鲜动态的NK News信息，朴凤柱在任期间负责一项经济领域的"剧烈改革"，以帮助该国挺过制裁。这些改革包括放松对国营企业的限制，允许其在市场上更自由运作，寻求私人投资。部分改革曾引起金正恩的父亲金正日的不满。但金正恩对市场改革措施更为开放，同时，朝鲜也寻求缓解制裁影响、吸引投资。

对于朴凤柱的继任者金在龙（Kim Jae Ryong），外界所知甚少。不过，担任总理的他将在金正恩对经济发展的强调方面扮演核心角色。

朝中社也报道了金正恩毫无悬念再次当选朝鲜国务委员会委员长。

苗子/凝炼（路透社）