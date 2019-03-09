重现历史：希特勒"狼穴"将被修复

（德国之声中文网）位于过去的德国东普鲁士的拉斯滕堡、现今波兰境内的"狼穴"（Wolfsschanze）曾是一处纳粹军事指挥部，由一系列堡垒所组成。1944年7月20日，德国陆军上校克劳斯·冯·施陶芬贝格（Claus Schenk Graf von Stauffenberg）正是在狼穴一处平房的会议室以炸药刺杀希特勒失败。有关单位计划对此地进行修复。

刺杀行动当日，施陶芬贝格将装有炸药的公文包放在会议室的橡木桌下，并找借口离开会议室返回柏林。随后引爆的炸弹将会议室炸成废墟，四人在爆炸中死亡，但在厚实的木桌阻隔下，希特勒只受到轻伤。

时隔75年，发生爆炸的会议室将被修复，并且放入希特勒及其他与会者的真人比例人偶，重现历史场景。

"狼穴"管理处发言人特拉皮克（Sebastian Trapik）对德国之声表示，修复计划不仅将以人偶代表现场人物，还会尽可能模拟当时的真实情况，即所谓的"场景重现"。

二战后，"720事件"会议室所在的平房只剩地基存留。在现今波兰肯琴树林中的"狼穴"竖立着施陶芬贝格及其三名同伴的纪念碑。刺杀行动失败的数小时后，施陶芬贝格等人便在柏林本德勒勃劳克军事总部的庭院中遭到枪决。

重建会议室只是一系列狼穴旧址修复计划的一部分。每年约有30万访客前往这处历史遗址参观，而修复计划旨在让参观者更深入体会其历史意义。

元首指挥总部

除了柏林外，"狼穴"相当于纳粹德国的第二首都。1941年6月，在德国军队进攻苏联的两日后，希特勒将新的指挥中心移师至当时的东普鲁士。"狼穴"占地辽阔，共有50个地堡、70座营房、2处机场、一个车站和防空炮台。希特勒在此度过了850天。

当时约有2000人生活在此。前线的各项军事行动由"狼穴"调度指挥。"狼穴"里共有8个纳粹领导高层专用的大型地堡。希特勒、其秘书马丁·鲍曼（Martin Bormann）和赫尔曼·戈林（Hermann Göring）皆拥有专属地堡，还有一个待客专用的堡垒，招待墨索里尼（Benito Mussolini）和法国维希政权领导人皮埃尔·赖伐尔（Pierre Laval）等重要访客。

地堡的屋顶经过多次加高增厚，以防止敌军空袭。希特勒所属的地堡屋顶最终厚度高达八米。

1944年11月，由于苏联红军逐渐推进，德军开始疏散"狼穴"。1945年1月，德国工程师试图炸毁所有碉堡，但是钢筋水泥的结构庞大，许多建筑物的残骸仍留在原地。今时今日，人们仍能看到以怪异角度倾斜的墙壁，生锈的钢筋上还连着石块碎片。

由于所谓的纳粹时期"犯罪地"已经所剩无几，更凸现出"狼穴"的历史重要性。希特勒在巴伐利亚州贝希特斯加登附近、上萨尔兹堡山中的居所贝格霍夫（Berghof），以及他后来自杀的地点元首地堡（Berliner Bunker），皆在二战结束后被夷为平地。

俨然成为"迪士尼乐园"

历史学家和参观者多年来不断批评，这处纳粹德国过去东部前线的地堡遗址，如今不过是个令人毛骨悚然的游乐园；游客带着娱乐的心态前往"狼穴"参观，不了解有多少攸关性命的决策在此产生。华沙起义博物馆馆长奥达科夫斯基（Jan Oldakowski）形容如今的"狼穴"像个"诡异的迪士尼乐园"。

在这片杂草丛生的废墟中，纳粹高层曾做出大屠杀的决策，以及决定在镇压1944年8月华沙起义中不留活口。根据估计，华沙起义失败后，当地约有25万人丧生，其中主要是平民。

希特勒地堡遗迹

追忆历史

在修复计划开展之前，此处只有寥寥几个描述主要地堡的路线图，以及一个叙述"720事件"的牌子，除此之外几乎没有相关历史信息。当地虽然也有私人导游，但多数对地堡结构等数据或历史背景所知有限。

"狼穴"管理处发言人特拉皮克表示，2017年新管理单位从私人承租商手中接管"狼穴"，终止了此地"嬉笑玩闹的游园气氛"，其中包括关闭纳粹德国大将阿尔弗雷德·约德尔（Alfred Jodl）地堡的射击场。阿尔弗雷德·约德尔在纽伦堡审判中因战争罪被判绞刑。此前游客只要付点小钱就能以MP40冲锋枪的复制品射击塑料瓶上的靶心。

管理处同时禁止射击漆弹，取而代之的是在今年四月于各建筑物外树立信息板，并在一处房舍中播放历史纪录片。此外，当地设立了有关武器、军备以及华沙起义的展览，访客还可下载相关的多媒体应用程序。

为后世保留历史场景

特拉皮克表示，有关当局在策划展览以及制作信息板之前，曾经咨询历史学家。"如今的参观人数已经出现增长。"管理处今年还计划开辟教学小径，并且设置户外路灯，让游客能在夜间参观地堡。

施陶芬贝格纪念碑

自数年前起，游客可在少数几间稳固的建筑中过夜。根据管理单位的计划，未来五年内将在一座过去党卫军军官使用的绿色营房内设立酒店、餐厅、会议室和游客中心。

曾经经历战争的一代人正逐渐凋零，但历史学家相信，通过正确的呈现方式，"狼穴"等历史遗址将有助于年轻世代进一步认识历史，包括纳粹的罪行以及反纳粹政权的起义活动。