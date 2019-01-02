重树形象：沙特王储亚洲行

（德国之声中文网）伊斯兰堡、拉瓦尔品第以及其他一些巴基斯坦城市从事鸽子买卖的商人，前些天生意格外火爆。为了讨王储开心，沙特驻巴基斯坦外交官们总共收购了3500只鸽子。

周一，本·萨勒曼结束了对巴基斯坦为期两天的访问。陪同王储一道来访的是一支人数过千的庞大代表团，其中也包括大量商界人士。据巴基斯坦媒体报道，双方共签署了价值180亿欧元的经贸协定。

网络杂志《观察》（Al Monitor）报道称，本次访问行程的目的并不仅限于经济利益，也是为了重新树立起严重受损的王储公众形象。相关的报道写道："沙特方面极力将这次出访描绘成一次普通的商贸之旅，以给外界造成一种假象，即华盛顿邮报专栏记者卡舒吉在伊斯坦布尔沙特领事馆遇害事件已经成为过去。"

动荡的地区

然而，王储在伊斯兰堡期间，显然无法专注于商贸事务，毕竟巴基斯坦的政治氛围充满了火药味。上周，喀什米尔地区发生了一起汽车炸弹事件，造成四十多名印度士兵丧生。印方指责巴基斯坦为制造袭击的民兵武装提供藏身之地。而巴基斯坦方面则对这一指控予以坚决否认，并同时对恐怖袭击提出强烈谴责。

周末，沙特政府宣布愿意在印巴之间开展调停。利雅得方面宣称："我们的目标是，减少印巴两国间的紧张氛围，并找到和平解决分歧的可能性。"如果沙特的调停努力取得成效，那么将为该国赢得建设性秩序维护者的形象，从而至少可以部分改善卡舒吉遇害事件带来的恶劣影响。

同印度建立伙伴关系

同巴基斯坦相比，沙特阿拉伯在印度的外交努力显然收效更好。长期以来，印度一直是沙特阿拉伯重要的贸易伙伴。仅在印度的拉特纳吉里炼油厂，沙特就已投资数十亿美元。此外，双方在基础设施、旅游、国防和反恐合作等领域的投资合作也相当热络。此外，印度和沙特阿拉伯还计划共同在非洲农业领域推动合作项目。

人民币将取代美元？

相比之下，同中国的关系则较为复杂。中国长期以来一直是沙特石油的进口国。前不久有报道称，令一名美国经济学家感到不安的是，沙特阿拉伯开始购买人民币债券以填补国库亏空。如果其他国家也开放人民币债券，那么有朝一日将不能排除上述国家以人民币取代美元结算原油贸易。届时"原油美元"将面临"人民币"的竞争。

尽管美国方面可以通过减少向沙特出口军火以遏制这一趋势。但一个不容忽视的事实是，沙特正在使该国的经贸关系走向多样化，而且已经取得了初步成效。中国驻沙特大使已经明确表示，中国对本·萨勒曼王储的"前景2030"宏伟经济计划很有兴趣。

不过，网络杂志"外交官"（The Diplomat）撰文指出， 沙特王室并不希望中国拥有过大的经济影响力，而是会尽力将来自中国的投资限制在一定范围之内。文章称："沙特对中资的审慎态度主要是担心，中国会利用其经济影响力达到政治目的，就像中国在巴基斯坦和菲律宾所作的那样。"有鉴于此，沙特希望在亚洲推行多样化的外交关系。这也是本·萨勒曼此行出访的目的。