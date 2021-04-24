重新确立西方影响力：G7外长举行面对面会晤

（德国之声中文网）由美国、日本、德国、英国、法国、意大利和加拿大组成的七国集团，国内生产总值总和约40万亿美元，接近全球经济总量的一半。下个月，轮值主席英国将主办G7成员国领导人峰会。本周的G7外长会议的一大目的也是为此做好铺垫。

本周一上午，美国国务卿布林肯先与日本外务大臣茂木敏充就一系列议题举行会谈，内容包括新冠疫情、气候变化以及朝鲜核武器和弹道导弹问题等等。

布林肯也和英国外交大臣拉布举行会晤，气候保护、英国退欧后的贸易协议、与伊朗交换犯人的可能性、阿富汗撤军计划以及中国议题等据悉都是讨论话题。

周一晚，G7所有成员国外长将共进晚餐，并于周二举行会晤。澳大利亚、印度、日本、韩国和南非代表也将应邀出席。

坚定地和美国站在一起

会议前，英国外交部表示，G7外长将投入150亿美元用于融资，在今后两年里帮助发展中国家女性获得工作机会、建立弹性企业，从新冠疫情中复苏。G7外长还计划设立新的目标，到2026年让4000万女孩有机会上学，2000万女孩在10岁前学会阅读。英国外交大臣拉布周日还表示，七国集团将研究一项关于建立快速反应机制，打击俄罗斯的虚假信息。在谈到中国时，他说，有必要支持开放市场和民主。他说，"在所有这些领域，我们都要绝对坚定地和美国人肩并肩站在一起，因为他们很重要，而且我们还要和更广泛的盟友站在一起-——这就是为什么七国集团如此重要。”

美国国务卿布林肯5月2日在接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）的采访时表示，中国是目前世界上唯一有军事、经济和外交能力来削弱、挑战当前世界秩序的国家，美国并非要阻止中国崛起，“而是维护这种基于规则的秩序”。他强调，任何一方对该秩序提出挑战，美国都会站出来反对，对其进行捍卫。他指出，过去几年里，中国对内更具压迫性，对外更咄咄逼人。他说，在知识产权等问题上，美国都要和志同道合的国家一起对中国采取共同行动，不会听之任之。

（路透社等）

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