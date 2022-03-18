 重整军备:除了采购F35 德国还有哪些打算? | 德国新闻 | DW | 19.03.2022

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德国新闻

重整军备:除了采购F35 德国还有哪些打算?

德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）近期在一场讲话中提出了新的「国家安全战略」，乌克兰的战争正迫使德国从根本上重新思考其做法。贝尔博克暗示，在未来，中国可能是真正的挑战。

德国政府计划采购具有核打击能力的F-35战斗机

德国政府计划采购具有核打击能力的F-35战斗机

（德国之声中文网）在联邦议院，德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）提出了一个「时代的转折点」，外交部长贝尔博克则谈到了「地缘政治的转变」。俄罗斯对乌克兰的攻击，对民房和医院的轰炸，正日渐摧毁欧洲的和平秩序。

德国尤其受到这种转折的影响，此处指的影响甚至涉及了心理层面。其政治、社会也基本上摆脱了在军事和地缘战略方面的思维习惯。德国在一个「理想主义的时代」有「家的感觉」，这是欧盟前外交代表莫盖里尼（Federica Mogherini）的顾问托奇（Nathalie Tocci）对德国人和其他欧洲人自己感到舒适的状态描述--直到俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）用他的战争让欧洲人感到震惊。

德国政府已经在去年秋季的联合协议中宣布了「国家安全战略」，这在战后德国历史上是第一次，目前进行中的战争正在加快德国政府的步伐。

俄罗斯不仅炮击乌克兰的军事目标，也破坏许多城市

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关键词：设防性

特别之处在于，如此的不寻常言论来自具有和平主义政党传统的绿党外交部长，而她自己也承认这一点。贝尔博克多次谈到「设防」是安全的保证。乌克兰的战争「再次表明，安全取决于北约形成联盟的能力」，德国准备在这方面承担更多的责任。

贝尔博克认为，这包括大幅提高国防开支，正如肖尔茨已经宣布的：为联邦国防军注入1000亿欧元的资金，这也反映在计划购买具有核能力的美制F-35战机上。北约的核威慑力必须显得可信，联盟必须大大加强其在备受威胁的北约东部国家的存在。

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美国，给我来三打儿F35战机！德国希望用世界上最现代化的战斗机升级联邦国防军。未来，它将能够把美国的核弹投射到既定目标。这个价值数十亿欧元的订单，也遭到了不少批评。

柏林政府圈内人士称购买决定已做出。被视为目前最先进战机的美国F-35将取代老旧的“旋风”（ Tornado ）式战机。 F-35可以携带核武器。

俄罗斯对乌克兰发动军事进攻，也给德国的内政外交带来了转折性的变化。除了决定向乌克兰提供武器装备外，德国还决定投资一千亿欧元，对联邦国防军进行现代化改造。

在俄罗斯入侵乌克兰之后，德国作为北约成员国做出了军事部署因应。在受到军事威胁的情况下，德国联邦国防军是否能保卫国家安全？军方人士对此的看法再次敲响了警钟。

德国希望促进军事合作，特别是在欧盟内部。然而，慕尼黑安全会议主席豪斯根（Christoph Heusgen）认为，不同国家的传统往往阻碍了此进程。豪斯根在贝尔博克讲话后在德国外交部的讨论中称，德国在武器出口政策方面 「并非仅能依照死板的德国标准执行」，例如在与法国的武器合作方面。换句话说，未来德国对武器出口可能不再如此小心翼翼了。

联邦议会国防委员会主席、自民党政治家史特拉克‑齐默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）也是讨论的参与者之一。她指出：「武器杀人，谈论武器并不是一个色情的话题。」她补充说，另一方面，社会正在快速发展。正如8300万德国人两年来一直认为自己是新冠病毒专家和足球裁判等等，「现在我们都是武器专家」。

提供安全的不仅是武器

然而，对贝尔博克来说，安全不仅来自于防御能力，还包括对网络攻击的防御。在其战略中，德国政府关注的是一个全面的安全概念。不是只有战争会威胁「生命的不可侵犯性」，「在气候变化、饥饿、贫穷和缺乏生活安宁导致人们受苦的地区，也没有安全自由生活的基础"。因此，新的安全战略应将不同部门、专家和民间社会联系起来。

「气候危机是这个时代的安全政策问题，」贝尔博克强调。因此，远离化石燃料，尤其是来自俄罗斯的化石燃料，也是对更加安全的决定性贡献。她觉得自己的立场得到了确认，而此观念在联邦议院中已经基本成为共识。

中国为其他国家建造了铁路，也建立起全世界对中国的支持网络

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中国的挑战

对德国政府来说，在欧洲层面协调其外交政策通常是理所当然的事，但连接俄罗斯和德国的北溪2号天然气管道却不是这样；这使得欧盟对德国的单打独斗做法持严厉批判的态度。周四，肖尔茨在向与社民党关系密切的弗里德里希-埃伯特基金会发表讲话时表示，他的想法有所改变：「任何被视为『德国特殊道路』的事物 -- 尤其是与俄罗斯有关的东西，都会损害我们。损害我们的安全，损害欧洲。"

安全战略不只适用于欧洲，贝尔博克暗示，在未来，中国可能是真正的挑战。豪斯根讲述了他在担任外交官期间，中国通过援助计划获得许多国家的支持，这样他们就会在联合国大会上按照北京的意思投票。在其战略中，德国应该尽可能与更多的国家接触，不仅仅做一个「典型的西方国家」，而是「致力于依照国际规则的秩序行事」的国家。

换取自由必须付出代价？

史特拉克‑齐默曼指出，国家安全战略不仅仅是政治事务，有必要拉近与民众的距离，向德国人民解释「有得就可能有失」。她举例，高油价提供了这方面的预兆。 「没有无所不包的保险，我们必须为不同的情势做好准备。」

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