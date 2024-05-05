重振香港旅游业 如何吸引内地游客成挑战

中国五一“黄金周”期间，位于香港边境的罗湖关口入境大厅过去经常挤满游客，但随着今年为期五天的旅游盛宴在周三拉开帷幕，这里排队的人潮并不如以往。

（德国之声中文网）中国大陆游客历来是香港零售和服务业的命脉，从婴儿配方奶粉等基本商品到奢侈手提包和高档餐厅，内地游客的大手笔消费帮助塑造了这座城市的经济。

然而，观察人士表示，经历了三年的新冠隔离以及此前一年的争取民主的抗议活动，再加上快速发展的大陆城市日益增加的吸引力，对许多中国游客来说，香港已失去了昔日的光彩，距离恢复其旅游首选地位还很遥远。

5月1日是香港旅游业和零售业“黄金周”旺季拉开帷幕的日子，当地政府原本希望当日会有100万人过境，但周三罗湖的人流不如预期。

54岁的梁姓技术员表示：“香港物价比以前贵许多。” 他打算带着孩子们去当地的主题公园游玩。 “在性价比方面，香港不太有竞争力。”

尽管梁先生说他会停留三天，但许多从罗湖管制站入境的游客表示，他们只打算作更经济实惠的一日游。

2023年的五一假期，香港迎来了疫后回归的游客。 图像来源: Tyrone Siu/REUTERS

“香港看起来就像上海一样”

香港旅游业曾一度占据GDP约五个百分点。为弥补近年来新冠疫情和政治动荡带来的经济损失，香港迫切希望重振旅游业。 但业内人士表示，香港仍在努力追赶，因为在中国经济不景气之际，游客的消费减少，内地居民更倾向于到临近的中国城市度假。

香港旅游界立法会议员姚柏良表示：“疫情后，人们的旅行方式和兴趣都发生改变，但在发掘和包装独具特色的本地景点方面，我们还落在后头。”

摆脱了近三年的旅游荒后，香港在2023年迎来了3400万游客，这得益于中国在疫后重新开放边境的决定。 但这个数字仍远远不及2018年新冠疫情前和民主抗议活动前的高峰时期。当时香港接待了超过6500万游客，游客的总消费额约为350亿美元。

更糟糕的是，官方数据显示，来自中国大陆的一日游客在香港的消费下降了73.5%，而中国大陆游客是访港游客中最大的群体。

来自上海的IT业人士徐登凯（音）周三首次造访香港，但他不打算在香港多待一天。他对法新社表示：“香港并不特别吸引我，看起来就像上海一样。”

姜女士与丈夫和刚学步的孩子刚结束香港五日游。她表示他们没有在购物上花任何钱。她笑着说：“我可能会把钱省下来去日本购物。” 姜女士补充说，香港的物价是他们家乡重庆的两三倍。

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“花同样的钱享受更多的乐趣”

香港旅游业议会前主席黄进达表示，香港“还有很多工作要做"，以寻找独特的产品吸引游客。 “游客现在希望获得更深入的体验，因为他们可以在内地或网上购物，而不是依赖于香港。”

黄进达说，香港与美元挂钩的货币和总体高物价水平，以及来自新加坡和日本等地区对手的竞争，都影响了游客的情绪。

即使是对于本地人而言，香港的吸引力也在下降。自2023年2月中国重新开放边境以来，香港人纷纷涌向深圳和珠海等邻近的内地城市进行周末出游。 三月下旬，每天的出境人数超过76万人，几乎是入境人数的三倍。

35岁的殡葬业人员Ryan每周都北上内地游玩，他说这样做是为了“花同样的钱享受更多的乐趣”，而这样想的不止他一人。

市场营销专业人士Cordelia Leung说她对香港商业处境感到“同情”，但每个月一两次到内地待两天是一种“更有利的享受”。她列举了一系列吸引人的去处，包括更好的网球场、优质的餐点、更实惠的酒店以及按摩店，她可以在足底按摩时看电影。“在香港，即使我愿意为一顿昂贵的饭菜买单，也未必能得到优质的服务。”

消费萎缩导致了数月来的商店和餐馆倒闭潮。脸书上一个收集本地企业倒闭消息的社群，几周内会员人数激增到35万多人。四月的最后十天，香港有两家电影院关闭，其中一家已有58年历史。

香港特区行政长官李家超周二在被问及商家倒闭问题时，撇开了经济困境的说法，称其为 “经济转型中不可避免的变化”。李家超说：“我们应该一起向众人宣传香港好的一面。”



黄金周假期 中国人“报复性”旅行消费 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社）

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