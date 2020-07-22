 “重拳利剑” - 中国开启新一轮网络整治 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.07.2020

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时政风云

“重拳利剑” - 中国开启新一轮网络整治

7月24日开始，中国将发起新一轮网络整治行动，重点之一是“违规采编”和“转载非合规稿源”的自媒体网站。

China Symbolbild Cyber-Überwachung (Colourbox/B. Korber)

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在世界反对互联网审查日当天，记者无疆界发表报告指出，当今互联网的敌人正使用不同的手段威胁言论自由。

新冠病毒疫情下，中国官方网络监管的力度又上升至新的高度。不仅是微信等社交媒体用户难逃大规模封号潮。严肃的媒体平台，也难逃“死去”的厄运。

中国新近推出的国安法，已经对香港的新闻自由构成威胁。继《纽约时报》之后，一些其他国际媒体也开始考虑将驻港记者站转为其他国家的可能性。

今年的10月29日是互联网诞生50周年纪念日。互联网的诞生和普及让人类社会走进第三次工业革命。有人说，第三次工业革命是人类历史上规模最大、影响最深远的科技革命。然而，中国在享受互联网技术带来的红利的同时，特别是在最近几年不断加强对网络的审查监管力度。

（德国之声中文网）中国最高网络审查机构计划发起一轮新的整治行动，以加强对社交媒体的管控，发布独立新闻的账号将首当其冲。

中国国家互联网信息办公室（ The Cyberspace Administration of China ) 周三在其官方网站上发表通告称，本次整治行动的重点将是“商业网站平台、手机浏览器、‘自媒体’违规采编发布互联网新闻信息、转载非合规稿源问题” 。声明称，“炒作热点新闻、违规采编发布互联网新闻信息、散播虚假信息、搞‘标题党’等网络传播乱象”将受到处理。

中国是世界上网络监控最为严厉的国家之一。通过构建“网络长城”，中国政府屏蔽了包括德国之声在内的一系列境外独立媒体网站，除非借助所谓“翻墙”技术，否则中国国内网民很难浏览国际互联网的内容。过去几年来，中国还出台了一系列新的法规，以加强对媒体和互联网的监督。此外，政府还经常发起所谓“清网”行动，删除不被当局所接受的信息。

今年3月12日，记者无疆界组织发布“互联网之敌”清单，中国网信办榜上有名。记者无疆界组织在谈及中国互联网现状时写道：中国控制网上言论自由，对私营平台如百度、微信、微博、抖音等进行监控，并屏蔽和删除内容和一些应用软件。

自从2019年末新冠病疫爆发以来，中国网信办加大了打击“网上谣言”的力度，一些媒体机构以及个人的社交媒体账号被屏蔽，文章被删除。多个媒体遭到更严厉审查，其中包括总部位于北京、报道官方没有公布的新冠疫情的《财新》杂志。 


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