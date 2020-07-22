“重拳利剑” - 中国开启新一轮网络整治

（德国之声中文网）中国最高网络审查机构计划发起一轮新的整治行动，以加强对社交媒体的管控，发布独立新闻的账号将首当其冲。

中国国家互联网信息办公室（ The Cyberspace Administration of China ) 周三在其官方网站上发表通告称，本次整治行动的重点将是“商业网站平台、手机浏览器、‘自媒体’违规采编发布互联网新闻信息、转载非合规稿源问题” 。声明称，“炒作热点新闻、违规采编发布互联网新闻信息、散播虚假信息、搞‘标题党’等网络传播乱象”将受到处理。



中国是世界上网络监控最为严厉的国家之一。通过构建“网络长城”，中国政府屏蔽了包括德国之声在内的一系列境外独立媒体网站，除非借助所谓“翻墙”技术，否则中国国内网民很难浏览国际互联网的内容。过去几年来，中国还出台了一系列新的法规，以加强对媒体和互联网的监督。此外，政府还经常发起所谓“清网”行动，删除不被当局所接受的信息。



今年3月12日，记者无疆界组织发布“互联网之敌”清单，中国网信办榜上有名。记者无疆界组织在谈及中国互联网现状时写道：中国控制网上言论自由，对私营平台如百度、微信、微博、抖音等进行监控，并屏蔽和删除内容和一些应用软件。

自从2019年末新冠病疫爆发以来，中国网信办加大了打击“网上谣言”的力度，一些媒体机构以及个人的社交媒体账号被屏蔽，文章被删除。多个媒体遭到更严厉审查，其中包括总部位于北京、报道官方没有公布的新冠疫情的《财新》杂志。



© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。