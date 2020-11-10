重归商界？2024再选？关于特朗普未来的几个猜想

（德国之声中文网）美国总统特朗普周三表示支持共和党全国委员会主席麦克丹尼尔（Ronna McDaniel）继续留任，路透社援引一位圈内人士称，这或许可以被解读为他宣布2024年竞选总统计划的“序曲”。



通常情况下，已经竞选连任失败的总统不会再影响共和党全国委员会下一任主席的人事安排。



按照美国宪法规定，总统最多可以担任两个任期，但不一定是连任。如果特朗普决定参与2024年大选的角逐，是否意味着至今口头上仍不“认输”的他，其实已经准备“接受现实”、向前看？



路透社引述一位消息人士称，特朗普对自己的党内盟友表示，计划参与2024年大选，或许会在年底宣布。







至于特朗普能否如愿成为共和党2024年的候选人，那就很难说了。考虑参与这场角逐的共和党人很多，其中也包括现任副总统彭斯——自从这次大选失利之后，这位特朗普的副手始终保持低调。

债务堆积如山

与2024年的“远景”相比，其实很多人可能更关心的是特朗普正式离开白宫之后，会面对那些“近忧”。有观察人士猜测，特朗普之所以握住总统宝座“不撒手”，主要是为了豁免权。“是总统的职位让他免于身陷囹圄或者落得穷困潦倒的境地”，耶鲁大学历史学家斯奈德（Timothy Snyder）对《纽约客》杂志表示。



今年9月，《纽约时报》曾经披露，特朗普欠有总额超过4亿美元的债务，其中主要的债权方就是德意志银行——而且这笔债务将在未来四年之内到期。



在美国大选前夕，德意志银行高层还曾向路透社表示，如果特朗普选举失利，对于该银行来说是一个利好消息。因为这样他们就可以向特朗普本人提出清偿要求，在必要情况下还可以采取强制执行措施，从而也摆脱这些年来因为与特朗普之间的业务关系而招致的麻烦。



除了欠银行的债务之外，特朗普可能还要将2010年得到的一笔退税款交还。当时他以2008年和2009年的14亿美元亏损为由，申请获得了7200万美元的退税。

家族产业何去何从？

作为总统，特朗普名下仍然有着超过500家公司，经营着酒店、度假村、高尔夫俱乐部等。他在任期之内对于这些产业从不讳言。在卸任之后，特朗普可以重新在家族生意中扮演重要角色。不过由于上述业务领域在新冠危机期间都受到重创，再加上特朗普本人形象对品牌声誉造成的影响，生意前景也并非一片光明。



“特朗普家族集团的房地产业和酒店业生意可能会走下坡路”，记者、特朗普传记作者德安东尼奥（Michael D'Antonio）对德国之声表示，“该领域的生意会非常难做；而且特朗普这个品牌在奢侈领域的地位也大打折扣。”

特朗普会不会给自己“特赦”？

自从当年尼克松总统因为“水门丑闻”而下台之后，美国司法部就规定，法院不得起诉在任总统。但是如果特朗普离开了白宫，那他就失去了这些豁免特权。据《纽约时报》称，目前针对他的诉讼大概有30桩，既包括民事诉讼，也有刑事诉讼。





理论上讲，特朗普可以利用宪法赋予总统的特赦权力，在离任之前赦免自己。至今还没有哪位美国总统这样做过，也不清楚“自我赦免”是否在法律上说得通。



此外，拜登在就任新总统之后，也有权下令赦免特朗普。1974年，因丑闻下台的尼克松就从继任的福特总统那里得到了赦免。



“他这一生总是能以某种方式避开官司的麻烦”，特朗普传记作者德安东尼奥说，“他总是能够逃避坐上被告席，即使真的被司法机构盯上，他也能够花费尽可能少的金钱去摆平官司。”

不当总统，也还是网红！

很多人关心的是，在离开白宫之后，特朗普是否还会继续一贯的高调做派，活跃在电视荧幕和社交媒体上。



作为传记作者曾在白宫对特朗普做过较多访谈的德安东尼奥认为，以他对特朗普的了解，以及这位总统之前在选战造势活动中释放出来的能量来看，“我认为我们（未来）还会经常在电视里看到他。”



不光是德安东尼奥，其他一些人也预测，特朗普仍然会活跃在公众事业中，也许会和某一家保守派媒体结盟，或者干脆自创一家电视台。如果特朗普真的自己经营一个电视频道，那么很有可能比他之前非常器重的福克斯新闻还要更“右”。在特朗普多次宣称民主党选举舞弊，但又不提供证据之后，福克斯新闻台已经显露出要和这位总统“分道扬镳”的趋势。

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