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重庆

坐落于长江上游的中国直辖市

地区性的经济、金融中心，艺术、文化、教育、科技、交通中心

“现在都阳了，我可以去照顾父亲了”

“现在都阳了，我可以去照顾父亲了” 13.12.2022

坚持了三年严格疫情管制的中国在12月初实施政策急转，对防疫措施大幅松绑。中国国家卫健委公布的12月11日全国本土确诊病例为2270例，但是很多网民在社交媒体上晒出快筛阳性“两道杠”的照片，而这些未经核酸检测的病例都未被计入官方统计。在目前的情况下，中国普通人心中充满的更多的是焦虑还是期待？
长平观察：假如他是薄熙来

长平观察：假如他是薄熙来 13.10.2022

中共二十大即将召开，全球关注习近平可能进入最高权力的第三个任期。时评作家长平提出习近平与薄熙来换位的假设，提醒人们反思当初对“习李新政”的“众望所归”。
德语媒体：干旱和酷暑笼罩下的中国

德语媒体：干旱和酷暑笼罩下的中国 30.08.2022

中国正在经历几十年来最严重的酷暑天气。共有14个省出现持续高温。人口最为密集的重庆及四川省，温度升至摄氏四十度以上。干旱导致的缺水缺电，使民众生活和经济都受到严重影响。

长江水位骤降 古代佛像重见天日 23.08.2022

中国多地高温少雨导致严重干旱，长江重庆段位水位大跌。而水体面积大幅减少使得三尊有600年历史的佛像露出水面。与此同时，缺水也引发缺电问题，上海罕见暂时关闭外滩景观照明节省能源。

热热热！中国多地遭遇高温“烤验”

热热热！中国多地遭遇高温“烤验” 22.08.2022

中国多地天气多日持续高温。中央气象台本周一连续11天发布高温红色预警。高温少雨导致多地干旱严重，中国最大淡水湖鄱阳湖湖体面积不断缩小，一个半月水体面积减少约66%。
重庆食堂爆炸致16人死亡 中国国务院挂牌督办

重庆食堂爆炸致16人死亡 中国国务院挂牌督办 08.01.2022

位于中国重庆的一间食堂发生爆炸坍塌事故，造成至少16人死亡、10人受伤。中国国务院安委会决定，对该起事故查处实行挂牌督办。
客座评论：共同富裕是对中共的艰巨挑战

客座评论：共同富裕是对中共的艰巨挑战 30.08.2021

薄熙来当年在重庆为收买民心，用“打黑”的方法剥夺民营企业家的财产，号称用以改善民生。习近平现在会不会向当年的政敌学习？政论家邓聿文认为，从一些企业积极响应当局的行动中，似乎看到了这个苗头。
研究：中国智飞疫苗对Delta变体仍有效

研究：中国智飞疫苗对Delta变体仍有效 17.07.2021

中国重庆智飞生物周五发表最新研究，针对Delta等7种新冠变体进行试验后发现，该公司的重组新冠疫苗很大程度上保留了中和作用，但功效略有降低。

曾是薄熙来老部下 原粮食局副局长徐鸣被查 

曾是薄熙来老部下 原粮食局副局长徐鸣被查  13.07.2021

据中国官媒报道，原国家粮食局副局长徐鸣因涉嫌违纪违法，正在接受监察部门调查。作为薄熙来当年的得力下属，徐鸣已从公众视野消失多年。 
东盟外长齐聚重庆 北京:做大合作蛋糕

东盟外长齐聚重庆 北京:做大合作蛋糕 08.06.2021

中国本周接待东盟10个国家的外交部长，除了巩固双边的关系，也希望加强与个别国家的合作。但是看来事情没有这么单纯。
重庆永川吊水洞矿难 23人丧生 重庆市政府被约谈

重庆永川吊水洞矿难 23人丧生 重庆市政府被约谈 06.12.2020

在中国重庆永川吊水洞煤矿，23人因为一氧化碳超限丧生。今年9月，重庆另一处煤矿也曾发生重大火灾事故。中国国务院安委办周日对重庆市政府进行约谈。早在2013年，吊水洞煤矿就曾发生过井下硫化氢中毒事故。

英国外交官跳水救人 17.11.2020

中国重庆有一女子落水失去意识，在旁的英国外交官二话不说跳水救人，传为佳话。
重庆煤矿发生安全事故致16人死亡

重庆煤矿发生安全事故致16人死亡 27.09.2020

中国又发生一起安全生产事故：重庆松藻煤矿因皮带燃烧导致井下一氧化碳超限，被困17人中已有16人死亡，1人正在抢救之中。据悉，涉事公司计划于2022年上市。
重庆淹水后，人们质问三峡的抗洪能力

重庆淹水后，人们质问三峡的抗洪能力 21.08.2020

长江5号洪峰来势凶猛，中国西南大都市重庆多个地方被淹。专家认为，虽然三峡不可能拯救重庆，但它宣称的抗洪能力在此次的表现中令人失望。

重庆城区被淹 李克强视察遭官媒冷遇 21.08.2020

中国政府总理李克强8月20日前往重庆灾区勘察灾情，主要官媒并未报道他的此次行程。而习近平在安徽视察的消息，得到各大官媒的突出渲染。

中国西部面临百年大洪灾 20.08.2020

四川省8月中旬开始的连续强降雨引发了多个城市的洪水。乐山市两条河流青衣江、锦江河段水位超过警戒，周边村庄和附近居民面临危险。邻近的重庆市也遭洪水淹没，一些主干道和商店被迫关闭。华中地区也出现了严重的洪涝灾害。湖北三峡水库8月19日出现了水库建库以来最大的洪峰。

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