不止新冠疫情：中国面临汛期防洪挑战

虽然目前媒体都主要聚焦新冠疫情的动态，但是盛夏临近给中国所带来的防汛压力也不容忽视。6月中旬开始的一波强降雨，已经在重庆、湖北、贵州、广西等地造成了洪水和塌方等灾害。而关于“三峡大坝危急”的消息也再次成为舆论热点。