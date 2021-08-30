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坐落于长江上游的中国直辖市
地区性的经济、金融中心，艺术、文化、教育、科技、交通中心
薄熙来当年在重庆为收买民心，用“打黑”的方法剥夺民营企业家的财产，号称用以改善民生。习近平现在会不会向当年的政敌学习？政论家邓聿文认为，从一些企业积极响应当局的行动中，似乎看到了这个苗头。
中国重庆智飞生物周五发表最新研究，针对Delta等7种新冠变体进行试验后发现，该公司的重组新冠疫苗很大程度上保留了中和作用，但功效略有降低。
据中国官媒报道，原国家粮食局副局长徐鸣因涉嫌违纪违法，正在接受监察部门调查。作为薄熙来当年的得力下属，徐鸣已从公众视野消失多年。
中国本周接待东盟10个国家的外交部长，除了巩固双边的关系，也希望加强与个别国家的合作。但是看来事情没有这么单纯。
希腊曾计划隆重庆祝反抗奥斯曼帝国的独立战争起始200周年。因新冠大流行瘟疫，现只在首都雅典举行阅兵式，对全国作电视转播。
在中国重庆永川吊水洞煤矿，23人因为一氧化碳超限丧生。今年9月，重庆另一处煤矿也曾发生重大火灾事故。中国国务院安委办周日对重庆市政府进行约谈。早在2013年，吊水洞煤矿就曾发生过井下硫化氢中毒事故。
中国重庆有一女子落水失去意识，在旁的英国外交官二话不说跳水救人，传为佳话。
中国又发生一起安全生产事故：重庆松藻煤矿因皮带燃烧导致井下一氧化碳超限，被困17人中已有16人死亡，1人正在抢救之中。据悉，涉事公司计划于2022年上市。
长江5号洪峰来势凶猛，中国西南大都市重庆多个地方被淹。专家认为，虽然三峡不可能拯救重庆，但它宣称的抗洪能力在此次的表现中令人失望。
中国政府总理李克强8月20日前往重庆灾区勘察灾情，主要官媒并未报道他的此次行程。而习近平在安徽视察的消息，得到各大官媒的突出渲染。
四川省8月中旬开始的连续强降雨引发了多个城市的洪水。乐山市两条河流青衣江、锦江河段水位超过警戒，周边村庄和附近居民面临危险。邻近的重庆市也遭洪水淹没，一些主干道和商店被迫关闭。华中地区也出现了严重的洪涝灾害。湖北三峡水库8月19日出现了水库建库以来最大的洪峰。
虽然目前媒体都主要聚焦新冠疫情的动态，但是盛夏临近给中国所带来的防汛压力也不容忽视。6月中旬开始的一波强降雨，已经在重庆、湖北、贵州、广西等地造成了洪水和塌方等灾害。而关于“三峡大坝危急”的消息也再次成为舆论热点。
中央纪委国家监委网站周日晚间发布声明，称重庆市副市长、公安局局长邓恢林涉嫌严重违纪违法，正接受调查。连续几任重庆市公安局局长都相继落马，其中包括引爆“逃馆”事件的王立军。网友纷纷表示“重庆公安局长是高危职业”。
随着香港社会动荡，经济下行，有关香港“地位被取代”的讨论也甚嚣尘上。不过最近曝光的一段黄奇帆疑似为专题讲座的视频显示，这位前重庆市长指出，香港地位之不可取代，在于实行资本主义制度，是全球资本进入中国的重要跳板。
最新的一项统计数据显示，中国是世界上监控最严密的国家。最新公布的这项分析还显示，美国、英国、阿联酋、澳大利亚、德国以及印度的一些城市也安装了大量监控器。
香港西九龙站开通直达重庆、天津等地的长途列车，业界人士认为，香港本土和内地的旅游业都将得到拉动。不过，也有网友对"早上吃重庆小面，下午在香港喝茶"的直达高铁并不买帐。
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