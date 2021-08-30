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重庆

坐落于长江上游的中国直辖市

地区性的经济、金融中心，艺术、文化、教育、科技、交通中心

Chinese President Xi Jinping waves to spectators after a show commemorating the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China at the National Stadium in Beijing, China June 28, 2021. REUTERS/Thomas Peter

客座评论：共同富裕是对中共的艰巨挑战 30.08.2021

薄熙来当年在重庆为收买民心，用“打黑”的方法剥夺民营企业家的财产，号称用以改善民生。习近平现在会不会向当年的政敌学习？政论家邓聿文认为，从一些企业积极响应当局的行动中，似乎看到了这个苗头。
©/MAXPPP - SHANGHAI, CHINA - JANUARY 14: A local resident receives the COVID-19 vaccine at a clinic on January 14, 2021 in Shanghai, China. (Photo by VCG)

研究：中国智飞疫苗对Delta变体仍有效 17.07.2021

中国重庆智飞生物周五发表最新研究，针对Delta等7种新冠变体进行试验后发现，该公司的重组新冠疫苗很大程度上保留了中和作用，但功效略有降低。

Reflection of skyscrapers can be seen at a pond of a bank near the Qiansimen Bridge in southwest China's Chongqing. (Photo by SIPA ASIA / Pacific Press) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

曾是薄熙来老部下 原粮食局副局长徐鸣被查  13.07.2021

据中国官媒报道，原国家粮食局副局长徐鸣因涉嫌违纪违法，正在接受监察部门调查。作为薄熙来当年的得力下属，徐鸣已从公众视野消失多年。 
07/03/2021 -- BEIJING, March 7, 2021 (Xinhua) -- Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi attends a press conference on China's foreign policy and foreign relations via video link on the sidelines of the fourth session of the 13th National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 7, 2021. (Xinhua/Wang Yuguo)

东盟外长齐聚重庆 北京:做大合作蛋糕 08.06.2021

中国本周接待东盟10个国家的外交部长，除了巩固双边的关系，也希望加强与个别国家的合作。但是看来事情没有这么单纯。
Military helicopters fly over Acropolis Hill during a military parade in Athens, Thursday, March 25, 2021. Greece celebrates the bicentenary of the start of the country's war of independence against the Ottoman Empire. (AP Photo/Petros Giannakouris)

疫情下的阅兵式——希腊纪念独立革命200周年 25.03.2021

希腊曾计划隆重庆祝反抗奥斯曼帝国的独立战争起始200周年。因新冠大流行瘟疫，现只在首都雅典举行阅兵式，对全国作电视转播。
In this photo released by Xinhua News Agency, rescue workers gauge the density of carbon monoxide in the smog at the entrance of the coal mine in Yongchuan District of Chongqing, southwestern China, Friday, Dec. 4, 2020. China's state TV says more than a dozen coal miners have been killed by high levels of carbon monoxide in the country's southwest. (Huang Wei/Xinhua via AP)

重庆永川吊水洞矿难 23人丧生 重庆市政府被约谈 06.12.2020

在中国重庆永川吊水洞煤矿，23人因为一氧化碳超限丧生。今年9月，重庆另一处煤矿也曾发生重大火灾事故。中国国务院安委办周日对重庆市政府进行约谈。早在2013年，吊水洞煤矿就曾发生过井下硫化氢中毒事故。

英国外交官跳水救人 17.11.2020

中国重庆有一女子落水失去意识，在旁的英国外交官二话不说跳水救人，传为佳话。
27.09.2020, China, Chongqing: Rettungskräft verlassen den Unfallort in einem Kohlebergwerk. Ein Grubenunglück im Südwesten Chinas hat 16 Bergleute das Leben gekostet. Sie starben an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung, wie staatliche Medien unter Berufung auf örtliche Behörden berichteten. Foto: Huang Wei/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

重庆煤矿发生安全事故致16人死亡 27.09.2020

中国又发生一起安全生产事故：重庆松藻煤矿因皮带燃烧导致井下一氧化碳超限，被困17人中已有16人死亡，1人正在抢救之中。据悉，涉事公司计划于2022年上市。
TOPSHOT - This photo taken on August 19, 2020 shows a rescuer paddling across a flooded street in China's southwestern Chongqing. - Floods in mountainous southwest China have washed away roads and forced tens of thousands from their homes, with authorities warning on August 19 the giant Three Gorges Dam was facing the largest flood peak in its history. (Photo by STR / AFP) / China OUT

重庆淹水后，人们质问三峡的抗洪能力 21.08.2020

长江5号洪峰来势凶猛，中国西南大都市重庆多个地方被淹。专家认为，虽然三峡不可能拯救重庆，但它宣称的抗洪能力在此次的表现中令人失望。

重庆城区被淹 李克强视察遭官媒冷遇 21.08.2020

中国政府总理李克强8月20日前往重庆灾区勘察灾情，主要官媒并未报道他的此次行程。而习近平在安徽视察的消息，得到各大官媒的突出渲染。

中国西部面临百年大洪灾 20.08.2020

四川省8月中旬开始的连续强降雨引发了多个城市的洪水。乐山市两条河流青衣江、锦江河段水位超过警戒，周边村庄和附近居民面临危险。邻近的重庆市也遭洪水淹没，一些主干道和商店被迫关闭。华中地区也出现了严重的洪涝灾害。湖北三峡水库8月19日出现了水库建库以来最大的洪峰。

10.06.2020, Liuzhou: Starting on May 30, downpours have swept most places of the region, which has issued an orange flood alert, the second-highest level, Rong'an county of Liuzhou city, south China's Guangxi provine, 10 June 2020. Foto: Stringer/HPIC/dpa |

不止新冠疫情：中国面临汛期防洪挑战 23.06.2020

虽然目前媒体都主要聚焦新冠疫情的动态，但是盛夏临近给中国所带来的防汛压力也不容忽视。6月中旬开始的一波强降雨，已经在重庆、湖北、贵州、广西等地造成了洪水和塌方等灾害。而关于“三峡大坝危急”的消息也再次成为舆论热点。
JINAN, CHINA - AUGUST 22: Chinese policemen guard outside the Jinan Intermediate People's Court on August 22, 2013 in Jinan, China. Former Chinese politician Bo Xilai is standing trial on charges of bribery, corruption and abuse of power. Bo Xilai made global headlines last year when his wife Gu Kailai was charged and convicted of murdering British businessman Neil Heywood. (Photo by Feng Li/Getty Images)

重庆公安局局长又双叒叕落马 15.06.2020

中央纪委国家监委网站周日晚间发布声明，称重庆市副市长、公安局局长邓恢林涉嫌严重违纪违法，正接受调查。连续几任重庆市公安局局长都相继落马，其中包括引爆“逃馆”事件的王立军。网友纷纷表示“重庆公安局长是高危职业”。
Chongqing Mayor Huang Qifan speaks at the Chongqing delegation's group discussion during the National People's Congress (NPC), at the Great Hall of the People in Beijing March 6, 2013. The 12th National People's Congress goes on till March 17th. REUTERS/Kim Kyung-Hoon (CHINA - Tags: POLITICS)

黄奇帆： "一国两制"的香港不可取代 18.09.2019

随着香港社会动荡，经济下行，有关香港“地位被取代”的讨论也甚嚣尘上。不过最近曝光的一段黄奇帆疑似为专题讲座的视频显示，这位前重庆市长指出，香港地位之不可取代，在于实行资本主义制度，是全球资本进入中国的重要跳板。
Mehrere Überwachungskameras an einem Parkplatz in Schönefeld (Brandenburg), aufgenommen am 10.10.2017. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

全球哪个城市监控最严密？10城中国占8 20.08.2019

最新的一项统计数据显示，中国是世界上监控最严密的国家。最新公布的这项分析还显示，美国、英国、阿联酋、澳大利亚、德国以及印度的一些城市也安装了大量监控器。

Fanny Chan, the train purser of the 'Vibrant Express', poses for a photo at the West Kowloon terminus in Hong Kong on August 16, 2018. - The high-speed connection out of the harbourfront West Kowloon station will link Hong Kong to the southern Chinese city of Guangzhou 80 miles (130 km) away and then onto China's national rail network. (Photo by Philip FONG / AFP) (Photo credit should read PHILIP FONG/AFP/Getty Images)

香港高铁通新线  旅游业又见春天？ 13.07.2019

香港西九龙站开通直达重庆、天津等地的长途列车，业界人士认为，香港本土和内地的旅游业都将得到拉动。不过，也有网友对"早上吃重庆小面，下午在香港喝茶"的直达高铁并不买帐。

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