客座评论：共同富裕是对中共的艰巨挑战

薄熙来当年在重庆为收买民心，用“打黑”的方法剥夺民营企业家的财产，号称用以改善民生。习近平现在会不会向当年的政敌学习？政论家邓聿文认为，从一些企业积极响应当局的行动中，似乎看到了这个苗头。