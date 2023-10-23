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坐落于长江上游的中国直辖市
地区性的经济、金融中心，艺术、文化、教育、科技、交通中心
四川崇州一名2岁女童被一条恶狗咬伤后，中国多地宣布加强养犬管理规定。但两起流浪犬被捕杀的事件又让新一轮“管狗”行动变了味儿，在中国引起广泛讨论。
中国新的《反间谍法》生效两个月后，重庆推出了相对应法规的地方版。法规内容包括要求反间谍知识教育纳入公务员培训和教育教学，以及加强涉外交流合作中的反间谍工作。
重庆大渡口一家生产核酸检测试剂的工厂疑因大幅裁员以及劳资纠纷，大批员工聚集示威并出现打砸行为。网络视频显示，示威的工人员与到场维稳的警方发生冲突。
中国结束清零政策后大城市出现汹涌的感染潮，但各地政府却似乎在你追我赶地加速放开。多个德语媒体都关注到这一现象。
坚持了三年严格疫情管制的中国在12月初实施政策急转，对防疫措施大幅松绑。中国国家卫健委公布的12月11日全国本土确诊病例为2270例，但是很多网民在社交媒体上晒出快筛阳性“两道杠”的照片，而这些未经核酸检测的病例都未被计入官方统计。在目前的情况下，中国普通人心中充满的更多的是焦虑还是期待？
中共二十大即将召开，全球关注习近平可能进入最高权力的第三个任期。时评作家长平提出习近平与薄熙来换位的假设，提醒人们反思当初对“习李新政”的“众望所归”。
中国多地天气多日持续高温。中央气象台本周一连续11天发布高温红色预警。高温少雨导致多地干旱严重，中国最大淡水湖鄱阳湖湖体面积不断缩小，一个半月水体面积减少约66%。
位于中国重庆的一间食堂发生爆炸坍塌事故，造成至少16人死亡、10人受伤。中国国务院安委会决定，对该起事故查处实行挂牌督办。
据中国官媒报道，原国家粮食局副局长徐鸣因涉嫌违纪违法，正在接受监察部门调查。作为薄熙来当年的得力下属，徐鸣已从公众视野消失多年。
中国本周接待东盟10个国家的外交部长，除了巩固双边的关系，也希望加强与个别国家的合作。但是看来事情没有这么单纯。
在中国重庆永川吊水洞煤矿，23人因为一氧化碳超限丧生。今年9月，重庆另一处煤矿也曾发生重大火灾事故。中国国务院安委办周日对重庆市政府进行约谈。早在2013年，吊水洞煤矿就曾发生过井下硫化氢中毒事故。
中国重庆有一女子落水失去意识，在旁的英国外交官二话不说跳水救人，传为佳话。
中国又发生一起安全生产事故：重庆松藻煤矿因皮带燃烧导致井下一氧化碳超限，被困17人中已有16人死亡，1人正在抢救之中。据悉，涉事公司计划于2022年上市。
长江5号洪峰来势凶猛，中国西南大都市重庆多个地方被淹。专家认为，虽然三峡不可能拯救重庆，但它宣称的抗洪能力在此次的表现中令人失望。
中国政府总理李克强8月20日前往重庆灾区勘察灾情，主要官媒并未报道他的此次行程。而习近平在安徽视察的消息，得到各大官媒的突出渲染。
中央纪委国家监委网站周日晚间发布声明，称重庆市副市长、公安局局长邓恢林涉嫌严重违纪违法，正接受调查。连续几任重庆市公安局局长都相继落马，其中包括引爆“逃馆”事件的王立军。网友纷纷表示“重庆公安局长是高危职业”。
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