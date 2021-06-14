重庆食堂爆炸致16人死亡 中国国务院挂牌督办

(德国之声中文网）中国应急管理部周六（1月8日）发布消息称，1月7日12时10分，重庆市武隆区凤山街道办事处食堂发生坍塌造成人员被困，疑似食堂燃气泄漏燃爆。消息介绍，经过全力搜救，7日23时许，最后一名被困人员获救生还，共搜救出26名被困人员，其中16人死亡、10人受伤，国务院安委会决定，对该起事故查处实行挂牌督办。

"挂牌督办"指的是上级政府和行政主管部门通过社会公示等办法，督促限期完成对重点案件的查处和整改任务，其目的是提高对案件的重视程度，挂牌督办的案件一般都是在一定的区域内有重大影响的案件。

重庆食堂事故现场

事故现场

据重庆市人民政府新闻办公室官方微博"重庆发布"周六介绍，8日凌晨， 重庆市武隆区食堂垮塌事故应急指挥部召开新闻发布会。重庆市政府副秘书长、市政府新闻发言人杨琳通报，事发房屋系两层砖混结构，占地面积约70平米，房屋建筑面积约150平米。事故发生时凤山街道办事处部分职工正在食堂用餐。重庆市已成立政府分管领导任组长的事故调查组，事故原因正在进一步调查之中。

离事发地不远的一家商铺员工告诉"极目新闻"记者，事发时她听到"砰"地一声，一瞬间感觉就像地震一样，目前附近道路已经被临时管制。另一家商户工作人员称，事故发生后，周边店铺大都已经停电。

网上有视频显示，现场冒出浓浓白烟，发生爆炸的建筑物已垮塌，有伤者被人搀扶走出，也有伤者被人用担架抬出。

燃气爆炸事故时有发生

"重庆发布"另称，重庆市委书记陈敏尔强调，要尽快查明事故原因，尽快恢复周边群众正常生活；要做好伤亡人员家属安抚工作，妥善处理善后工作；要举一反三吸取教训，严防重特大事故发生。

然而，类似的重大爆炸事故在中国并不罕见。去年10月，辽宁沈阳一家餐厅发生燃气爆炸事故，官方通报，5人因此死亡，近50人受伤。据《每日经济新闻》当时报道，事发街区此前也曾发生过两起燃气爆炸事故。

去年6月，湖北十堰一处菜市场发生燃气爆炸事故，当局统计显示，该事故造成26人死亡，138人受伤。中国国务院安委会事后也决定对这起爆炸事故查处进行挂牌督办。

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