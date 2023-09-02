 重庆推出地方版“反间谍法” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.09.2023

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时政风云

重庆推出地方版“反间谍法”

中国新的《反间谍法》生效两个月后，重庆推出了相对应法规的地方版。法规内容包括要求反间谍知识教育纳入公务员培训和教育教学，以及加强涉外交流合作中的反间谍工作。

中国新《反间谍法》于7月1日开始生效

中国新《反间谍法》于7月1日开始生效

（德国之声中文网）据中国国家安全部官方微信发布的消息，重庆市人大常委会审议通过《重庆市反间谍工作条例》，自2023年9月1日起正式施行。

这一《条例》共29条，与《反间谍法》相比，所列措施更为具体，更有针对性的。其中有条文涉及跨境的交流和旅行。还有的要求设在海外的机构和驻外人员制定安全防范计划。

国安部认为，这部《条例》是《反间谍法》修订后全国首部配套地方性法规，鲜明体现了地方立法"小、快、灵"的特点，"为重庆市开展反间谍工作提供了更加清晰明确的立法指引"。

中国人大通过的新《反间谍法》今年7月1日开始生效。新法扩大了对间谍行为的定义和国安单位的执法权力，更要求邮政、电信及网络服务业者配合政府打击间谍活动。这是自2014年以来中国首次更新该法。

《反间谍法》生效3周后，重庆市人大常委会就在7月27日通过了该市的《反间谍工作条例》。国安部称之为"快速配套立法"。

对外交流和跨境旅行也成为反间谍条例规范的内容

对外交流和跨境旅行也成为反间谍条例规范的内容

配套立法“效率高”

根据《条例》，除了在媒体上发布和播放反间谍宣传材料外，还应将安全防范知识纳入公务员培训和学校教育。另外，企业经营快递业务，除了要向邮政管理部门申请经营许可，后者还应"征求市国家安全机关意见"。

《条例》还要求加强涉外交流合作中的反间谍安全防范工作，开展反间谍安全防范"行前教育、境外管理和境外返回访谈工作"。

上个月初，国安部发文称"反间防谍需要全社会动员"，呼吁人民群众广泛参与反间谍，并称将加强举报、奖励等机制。同月，国安部称破获一起间谍案，发现两名公民为美国中央情报局从事间谍活动，并详细说明了被告是如何被招募的。

今年以来，中国当局还对多家美国的咨询和市场调研公司进行了监管调查，引起外国投资者的不安。例如美国咨询公司美思明智（Mintz Group）因从事 "未经批准的统计工作 "而被搜查，并被罚款约150万美元。

今年6月，美国国家反情报与安全中心称，中国将数据外流视为国家安全风险，因而新法律和现有法律可能会迫使公司在当地雇用的中国公民协助中国的情报工作。

 

（路透社）

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