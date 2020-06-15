重庆公安局局长又双叒落马

（德国之声中文网）根据财新报道，中央纪委国家监委网站6月14日发布消息宣布，重庆市副市长、公安局局长邓恢林涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。邓恢林是在上周六6月13日下午被带走接受调查的。邓恢林最后一次公开露面是在6月12日，主持召开重点建议督办会。

联合早报指出，这是重庆连续第三任公安局局长落马。邓于2017年担任重庆公安局局长，接替落马的何挺，2018年起兼任重庆市副市长。何挺2017年被免去重庆市副市长、市公安局局长职务。当时的通报称，他为谋求职务晋升搞攀附，长期搞迷信活动，对抗组织审查等。

在何挺之前落马的重庆公安局局长王立军曾有“打黑英雄”之称，2012年2月，王立军独闯美国驻成都领事馆，造成轰动，该事件随后引爆的一系列丑闻，最终也导致薄熙来的妻子被因谋杀英国商人而被判刑入狱。王立军在同一年因徇私枉法、滥用职权，叛逃和受贿四项罪行，被判有期徒刑15年。薄熙来在2013年被判处终身监禁。

图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭 薄熙来案开审 身穿白色衬衫的薄熙来被两名法警带入法庭

图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭 严格的安保 周四的庭审在严格的安保条件下进行

图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭 安全检查 周四旁听薄熙来案庭审的总共有110人，其中包括薄熙来的5名亲属。图为获准旁听庭审的记者正在接受安全检查。

图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭 济南中院门外的警察 济南中级人民法院附近的道路在庭审期间都被封锁

图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭 法院内外

图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭 上访者 法院外聚集了数百名围观者。薄熙来的一名支持者高呼：“我向你致敬！”也有一些上访者希望借助薄熙来案件审理的机会获得更多的注意力。图为济南中院附近一名上访者爬到一座围墙上。

图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭 法庭外 一位支持薄熙来的男子在法院外接受媒体采访

图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭 法庭内

图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭 法庭上的薄熙来

图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭 薄熙来面临的将是怎样一种判决？ 作者: 洪沙



另外，2001至2002年任重庆市公安局局长，2002至2006年任重庆市政法委书记、市公安局局长的朱明国2014年在广东省政协主席任上落马。他被控受贿1.41亿人民币，2016年被判处死刑，缓期两年执行。

邓恢林落马的消息引发大批微博网民发出评论，许多人感叹重庆公安局长是高危职业，网民们纷纷写道：“难道这职位是高危职业“、“ 重庆的公安局长不好当啊！”、“重庆是是非之地！”“ 这个职位被诅咒了吗“、"重庆市公安局局长，又送走一位 " 、“跟韩国总统一样成高危岗位了”。还有人影射王立军事件写道：“应该第一时间去美国大使馆申请政治庇护。”