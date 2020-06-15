 重庆公安局局长又双叒落马 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.06.2020

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时政风云

重庆公安局局长又双叒落马

中央纪委国家监委网站周日晚间发布声明，称重庆市副市长、公安局局长邓恢林涉嫌严重违纪违法，正接受调查。连续几任重庆市公安局局长都相继落马，其中包括引爆“逃馆”事件的王立军。网友纷纷表示“重庆公安局长是高危职业”。

Prozessauftakt in China gegen Bo Xilai 22.08.2013 (Getty Images/Feng Li)

有网友评说“ 重庆的公安局长不好当啊！”

（德国之声中文网）根据财新报道，中央纪委国家监委网站6月14日发布消息宣布，重庆市副市长、公安局局长邓恢林涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。邓恢林是在上周六6月13日下午被带走接受调查的。邓恢林最后一次公开露面是在6月12日，主持召开重点建议督办会。

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7月中旬原貴州省委書記陳敏爾突然調任直轄市重慶市委書記，這次官場的變動不僅十分突兀，更重要的是，原重慶市委書記孫政才哪裡去了？新華社的一句話解開了這個謎團。 (24.07.2017)

中国官方媒体周二报道称，中国西南城市重庆新任领导人敦促官员肃清该市前任党的领导人薄熙来的“遗毒”。薄熙来因一场充满戏剧性的腐败丑闻，在2013年被判处终身监禁。 (18.07.2017)

联合早报指出，这是重庆连续第三任公安局局长落马。邓于2017年担任重庆公安局局长，接替落马的何挺，2018年起兼任重庆市副市长。何挺2017年被免去重庆市副市长、市公安局局长职务。当时的通报称，他为谋求职务晋升搞攀附，长期搞迷信活动，对抗组织审查等。
在何挺之前落马的重庆公安局局长王立军曾有“打黑英雄”之称，2012年2月，王立军独闯美国驻成都领事馆，造成轰动，该事件随后引爆的一系列丑闻，最终也导致薄熙来的妻子被因谋杀英国商人而被判刑入狱。王立军在同一年因徇私枉法、滥用职权，叛逃和受贿四项罪行，被判有期徒刑15年。薄熙来在2013年被判处终身监禁。

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    图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭

    薄熙来案开审

    身穿白色衬衫的薄熙来被两名法警带入法庭

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    图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭

    严格的安保

    周四的庭审在严格的安保条件下进行

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    图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭

    安全检查

    周四旁听薄熙来案庭审的总共有110人，其中包括薄熙来的5名亲属。图为获准旁听庭审的记者正在接受安全检查。

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    图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭

    济南中院门外的警察

    济南中级人民法院附近的道路在庭审期间都被封锁

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    图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭

    法院内外

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    图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭

    上访者

    法院外聚集了数百名围观者。薄熙来的一名支持者高呼：“我向你致敬！”也有一些上访者希望借助薄熙来案件审理的机会获得更多的注意力。图为济南中院附近一名上访者爬到一座围墙上。

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    图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭

    法庭外

    一位支持薄熙来的男子在法院外接受媒体采访

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    图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭

    法庭内

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    图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭

    法庭上的薄熙来

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    图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭

    薄熙来面临的将是怎样一种判决？

    作者: 洪沙


另外，2001至2002年任重庆市公安局局长，2002至2006年任重庆市政法委书记、市公安局局长的朱明国2014年在广东省政协主席任上落马。他被控受贿1.41亿人民币，2016年被判处死刑，缓期两年执行。

邓恢林落马的消息引发大批微博网民发出评论，许多人感叹重庆公安局长是高危职业，网民们纷纷写道：“难道这职位是高危职业“、“ 重庆的公安局长不好当啊！”、“重庆是是非之地！”“ 这个职位被诅咒了吗“、"重庆市公安局局长，又送走一位 " 、“跟韩国总统一样成高危岗位了”。还有人影射王立军事件写道：“应该第一时间去美国大使馆申请政治庇护。”

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China 4. Plenarsitzung 19. Zentralkommitee KP (Imago Images/Xinhua)

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