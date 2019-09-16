重塑香港城市形象 林郑欲从民生入手

（德国之声中文网）香港特区行政长官林郑月娥周二表示，港府已经联系一些国际公关公司，请求帮助重塑城市形象，以消除持续数月的民主抗议活动给香港带来的影响，但是遭到拒绝。

林郑月娥表示，相关公司告诉香港政府，"时机尚未成熟"。原因是暴力和骚乱目前还没有任何将要停止的迹象。但是她没有透露是什么时间联系了具体哪些公司。

美联社报道指出，香港的城市形象受损，可能不仅仅是由于抗议，在很多人眼中特区政府对危机的处理反应速度过慢也是原因之一。

6月初，在超过一百万示威者走上街头的压力下，林郑月娥做出的应对举措是，仅仅暂缓逃犯条例的修例工作，而拒绝正式撤回。在抗议不断升级的背景下，她在本月初还是做出了让步，宣布撤回修例。但是对于很多人来说，这一行动为时过晚，也不足以平息抗议，因为示威者已经将诉求扩大到整个体制的民主化改革。

"也许利用政府资源来启动重塑香港形象的行动，并不是最经济有效的途径，但是或早或晚我们都必须要做这件事，因为我对于香港的基础充满信心"，林郑月娥在周二的一次新闻发布会上说。

"总有一天我们必须要启动一场浩大的运动，来重新建立起受损的香港形象"，林郑月娥说。

在刚刚过去的周末，香港再次发生暴力事件，未经警方批准的游行活动又一次升级进入混乱模式。香港经济原本就已经受到中美贸易战的影响，目前更是面临多年来的首次萧条，在骚乱动荡的影响下，不仅到港旅游人数锐减，商业活动也受到冲击。

此前，香港政府在9月5日出版的《澳大利亚金融评论报》（Australian Financial Review）上刊登全版广告，表达了和平解决冲突的决心，打消了外界对于中国中央政府军事介入的担忧。在那之前两天，林郑月娥宣布正式撤回修例。这是目前已知的香港在国际上挽回城市声誉的唯一行动。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 6.12 ｢不能纵容孩子任性」 林郑接受TVB专访中，强调自己是两个孩子的母亲，用母子关系比喻她和｢反送中」示威者的关系，说自己不能纵容孩子任性，否则孩子长大后悔，会回头来指责母亲。 她也泛泪说表示不能接受有人批评她｢卖港」，但她为香港做出不少个人牺牲，连老公都说她当了特首后｢卖身给香港」。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 6.12 ｢暴动」 立法会原定6月12日对《逃犯条例》修订内容进行二读。 这天，大批香港市民占领立法会周遭干道，导致立法院取消会议。 香港特首林郑月娥傍晚以电视录像发言，三度形容金钟发生的冲突是｢暴动」。 这项批评也催生日后｢反送中」示威者的五大诉求之一｢撤回6.12暴动定性」。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 6.15 「暂缓修例」 《逃犯条例》的修订初衷是因应陈同佳案，但是台湾社会在港人大规模游行后，公开表示絶不接受修订的《逃犯条例》。 有鉴于此，林郑月娥在记者会上说，《逃犯条例》在今年通过的迫切性便不复存在。 林郑认为修法仍有其必要性，提出｢暂缓」，让社会冷静一下。她强调这并非撤回。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 6.18 「我真诚道歉」 在民阵「反送中」6.16大遊行号称超过两百万人上街之后，林郑月娥在6月18日下午4点举行记者会。她表示，针对《逃犯条例》修订，「我個人需為此負好大責任，對於引起社會矛盾紛爭焦慮，我真誠道歉。」 林郑月娥在记者会上没有提及是否撤回修例。在记者多次追問下，林鄭重申﹕「港府暫緩後沒有重啟的時間表。」

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 7.02 凌晨四点紧急召开记者会 7月1日，香港主权移交中国22周年纪念，示威者在包围金紫荆广场导致升旗礼改至室内举行后，又在下午开始冲撞立法会玻璃。 之后，香港示威者进入立法会大楼，但在午夜前就全数撤出，最终警方仅花三小时便完成外围清场。2日凌晨，林郑月娥反常地在凌晨召开记者会，谴责示威者。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 7.09 「寿终正寝」 林郑在记者会上承认，修例工作｢完全失败」，逃犯条例｢寿终正寝」。 然而，示威者并不满意林郑的用词，认为林郑刻意回避法律用语上的｢撤回」一词，相当于为草案的｢复活」留后路。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 7.21 (林郑没有出现) 7月21日晚上发生了两件重大事件: 一件是示威者包围中联办，另一件是白衣人在元朗地铁站无差别袭击市民。 示威者涂污中联办国徽虽然引发批评，但是元朗车站溅血、白衣人与警察互动良好等影像与照片像火一般的扩散开来，其触目惊心很快的便夺去媒体的注意力。 林郑月娥在隔天下午三点才召开记者会时，被记者质疑，之前都可以凌晨开记者会，为何这次如此慢? 对于记者会的时机，她则说她要在掌握的情况下才向社会作出交代。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 7.22 「强烈谴责涂污国徽者」 林郑月娥在7月22日下午三点召开记者会，谴责部份激进示威者污蔑国徽，将会依法追究。记者质疑林郑在讲话中先谴责示威者涂污国徽、才谴责元朗发生的暴力事件，是不是意味着认为涂污国徽的重要性大于元朗的人身安全? 林郑月娥强调，市民的安全与一国两制的底线都是她的关切重点。 记者会后，中国媒体大幅报导示威者涂污国徽一事，同中国官方予以强烈谴责。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 8.20 构建沟通平台 林郑在行政会议前会见记者表示，特区政府将马上展开工作，构建沟通对话平台，和不同背景、阶层和政治意见的人对话。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 8.27 「重点不是不回应诉求，而是不接受诉求」 在这个记者会的前一个周末，警方第一次出动水炮车、又第一次鸣枪示警。林郑在那之后召开的第一个记者会上表示，关于构建沟通平台的工作还在进行中，但她提到自己在前一个周六已经约了19人见面听取意见，为时3小时。现场有记者问道，如果政府已经决意不接受示威者的诉求，那么构建平台又有甚么用意? 林郑回答道，政府在过去两个月都持续有对民众的诉求做出回应，「所以问题並非不回应诉求，而是不接受诉求。 」她继续说: 「如果我们因为民众抗议就接受诉求，那對政府而言，這是非常不妥当且不能接受的作法。 」

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 9.03 ｢从未提出辞职」 9月2日晚上，路透社公布了一段香港特首林郑月娥与商界人士闭门会议的录音，录音中她说自己给香港带来｢不可原谅的浩劫」，｢若有选择，会第一时间辞职下台」。 这段24分钟的录音引发不同看法，有的人感到同情，有的人怀疑她是刻意博取同情。 隔天，林郑抢在中联办表定下午的记者会之前，先行召开记者会。 林郑月娥说，对于在私人场合的发言被录音并交给媒体十分失望。 有记者问她，是不是刻意外流录音，她严正否认。她表示，从未向中央提出过辞职要求。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 9.05 「撤回修例」 9月4日下午，消息传出林郑急召建制派上礼宾府，料将撤回修例，还有可能成立｢真相调查委员会」。 消息一传出，港股飙升近千点。 当晚，林郑发表6分钟电视讲话，宣布正式撤回《逃犯条例》，但是没有如传闻成立新委员会，仍坚持按照既定机制由监警会调查事件。 翌日上午，林郑召开记者会，覆述她在电视上提出的四项行动。 她回复记者提问说，撤回修例决定是港府提出、中央支持。



从民生问题入手

林郑月娥在本周二的记者会上也提到了穆迪将香港信用评级前景展望调为"负面"，表示这一消息"令人失望"，她承认持续的时局不稳影响到国际上对于香港金融稳定性的评估。在穆迪之前，另一知名评级机构惠誉已经下调了香港的信用评级。

此外，这位香港特首还宣布，将从下周开始，和不同社会团体代表，包括抗议者在内，进行公开的对话，参与对话者可以畅所欲言。

很多抗议者表示，只要政府拒绝接受"五大诉求"中的另外四项，对话就是毫无意义的。除了撤回修例之外，五大诉求还包括直选特首、独立调查警察执法暴力、无条件释放示威者以及取消对于抗议活动的"暴动定性"。

林郑月娥强调，并非所有香港市民都支持抗议者的所有诉求，政府绝对不能容忍暴力。她还补充道，对话并非是一时的噱头，而是解决那些造成社会动荡的主要因素的第一步，包括住房短缺以及就业岗位匮乏。

周二早晨，在上班交通高峰期还发生了港铁脱轨事件。有传言称，是抗议者最近几周在地铁站进行破坏，导致了意外事故的发生。香港运输局长陈帆呼吁公众不要妄加猜测，调查工作还在进行之中。初步的统计显示，有8人在事故中受伤，其中5人被送往医院治疗。

雨涵/李鱼（美联社）