重回冷战？德国之声在白俄罗斯遭禁

（德国之声中文网）这可能是一次具有转折性意义的事件。在过去的30多年时间里，德国之声一直都能不受限制地向前苏联及其后继共和国传输新闻产品。在上世纪80年代末，当时的苏联领导人戈尔巴乔夫结束了长达数十年对西方广播电台（包括德国之声在内）的干扰封锁政策，这一举措被视为民主化和开放的标志，也象征着冷战的结束。而在白俄罗斯当局本周四下令屏蔽德国之声网站之后，这种封锁政策又卷土重来。

德国之声台长：“可笑的”指控

白俄罗斯国家通讯社（BELTA ）援引明斯克信息部的一份声明指出，当局封锁德国之声的原因是其网页提供的外部链接中含有被定义为极端主义倾向的内容。该声明未提供更详细的信息。除了德国之声之外，还有两家媒体网页被封锁，其中包括美国的“自由欧洲电台”（Radio Free Europe）。

德国之声台长回应被封锁事件

德国之声台长林堡（Peter Limbourg）周五发表声明，对明斯克当局的这一措施表示抗议，并称相关指控“十分可笑”。他也对白俄罗斯总统卢卡申科提出批评：“卢卡申科先生的行动已经证明，为了维持自己的权力地位，他在对抗本国人民的斗争中已经毫无顾忌了。对独立媒体产品的强烈需求显示，白俄罗斯民众已经不再信任国家控制的媒体机构。”

记者无疆界组织：“独断专横行为”

在回复德国之声的相关问询时，德国外交部一位发言人表示“已经获悉相关消息”。德国驻明斯克大使已经请求白俄罗斯外交部对此事做出解释，并且要求对方“立刻恢复”白俄罗斯用户对德国之声网页的访问。

政界人士和人权活动人士都呼吁德国政府出面，捍卫德国之声的权益。“这样的事情绝对不能默默接受”，自民党联邦议员阿尔特（Renate Alt）表示。“这非常令人遗憾，因为显然对于卢卡申科总统来说，自由和独立的新闻报道是最大的危险”，她在接受德国之声采访时说，“这已经不能称之为恐惧了，而应该是恐慌。他看到，德国之声的新闻报道能够产生怎样的影响和作用。”

非政府组织“记者无疆界”的雷施(Christopher Resch)表示：“这是卢卡申科政权做出的又一次独断专横行动。”他认为德国之声网页的封锁与当局强硬打压反对派和独立媒体的行动密切相关，其中尤其加强了对数字领域的打压力度。

反对派领袖：对真相的报复

白俄罗斯反对派政治人物季哈诺夫斯卡娅（Sviatlana Tsikhanouskaya）在接受德国之声采访时将当局的封锁行动称作“对真相的报复”。不过她也强调，这恰恰证明记者们的工作出色。那些实施封锁的人不能理解的是，真相终将会浮出水面。她对德国之声记者表示感谢：“请不要停止工作，不要被封锁吓退。”

大选争议之后的政治加压

卢卡申科在白俄罗斯的威权专政已持续超过25年，2020年8月备受争议的大选结束之后，他宣称自己再次当选。但是欧盟不承认他的胜选。反对派的抗议活动被镇压，反对党领袖人物被拘禁，或者流亡海外——包括曾在2020年参与竞选总统的季哈诺夫斯卡娅。

从那时至今，白俄罗斯当局对抗议者以及媒体记者采取了前所未有的严厉打压。多个富有影响力的批评性网站都被封锁，数十名记者被捕。白俄罗斯独立记者协会被解散。

德国之声在过去几个月里也面临日益增加的压力。德国之声东欧部有多名使用俄语和白俄罗斯语进行报道工作的记者都先后被捕，他们大多数只是被短暂拘禁。为德国之声等媒体机构工作的白俄罗斯记者布拉科夫（Alexander Burakow）在今年5月被关押20天，当局指控他“多次参加未经批准的活动”。

作为德国之声学院外聘媒体培训师的亚历山大洛夫（Andrej Alexandrow）的处境则更加艰难。他被指控“谋反罪”，从今年1月至今一直被拘禁，可能会面临最多15年的有期徒刑。

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