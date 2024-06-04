重修美柬关系？美国防部长奥斯汀访问金边

美国国防部长奥斯汀周二（6月4日）前往柬埔寨，以加强与这个中国在东南亚最亲密盟友的军事关系。尽管迄今为止洪玛奈仍承续其父洪森的政策，但柬埔寨的政权更替引发了美柬重修关系的猜测。

（德国之声中文网）美国国防部长奥斯汀周二（6月4日）访问金边，并与柬埔寨国防大臣迪西哈、首相洪玛奈以及洪玛奈的父亲、现任参议院议长洪森举行了会面。奥斯汀会谈后在社交媒体平台X上表示，他与柬埔寨领导人举行了富有成效的会晤，其中包括就如何加强两国防务关系进行了实质性对话。

柬埔寨国防部在一份声明中说，奥斯汀的访问将加强两国间持续了70多年的良好合作关系。

柬埔寨首相洪玛奈（Hun Manet） 图像来源: Heng Sinith/AP/picture alliance

在前往金边前，奥斯汀新加坡出席了"香格里拉对话"会议，并与中国国防部长董军举行了会谈。

多年来，美国与柬埔寨的关系一直冷淡，这在很大程度上是因为金边与中国关系密切，尤其是因为中国在泰国湾云朗海军基地的军事存在。该基地的升级改造得到中国政府的协助。此外，华盛顿还对柬埔寨糟糕的人权记录表示不满，认为柬埔寨持续打压持不同政见者和批评人士。

柬埔寨官方否认中国将享有任何特殊的驻军特权，并表示该国保持国防中立。

洪玛奈、奥斯汀都毕业于美国西点军校

自去年洪玛奈接替在位38年的父亲洪森出任首相以来，此次行程是奥斯汀对柬埔寨的首次访问。尽管迄今为止洪玛奈仍承续其父的政策，但柬埔寨的政权更替引发了美柬重修关系的猜测。

洪玛奈在去年8月成为首相之前任柬埔寨陆军司令。奥斯汀和洪玛奈都毕业于美国西点军校--奥斯汀毕业于1975年，洪玛奈毕业于1999年，是柬埔寨第一位西点军校学员。

奥斯汀周二还与现任参议院议长的洪森举行了单独会谈。洪森担任柬埔寨首相长达近40年。

美国国防部表示，结束柬埔寨的行程之后，奥斯汀将前往法国参加二战诺曼底登陆80周年纪念活动。

（美联社）

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