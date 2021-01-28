重修旧好? 伊朗要求美国主动

(德国之声中文网) 伊朗外长周四 (1月28日)在推特上发文称，在华盛顿要求德黑兰先扭转其违反2015年核协议的行为前，应该首先采取行动，回到世界大国与伊朗在2018年抛弃的2015年核协议。

美国新任国务卿布林肯27日重申了美国总统拜登的政策，即在美国重新加入前总统特朗普退出的核协议前，德黑兰必须恢复遵守协议中对其核活动的限制。

伊朗外长扎里夫 (Mohammad Javad Zarif)在推特上写道：「在那场肮脏的混乱中，遵守核协议(JCPOA)的伊朗只是采取了可预见的补救措施。」

扎里夫表示，德黑兰只是为了回应特朗普的做法，才违反了对铀浓缩活动的限制。他问道：「谁应该迈出第1步？永远不要忘记特朗普『最大失败』。」

2015年的协议解除了对伊朗的制裁，以换取遏制其有争议的核计划，但在特朗普退出协议后，伊朗也跟着违反了协议的条件，一步步回应特朗普的「最大压力」政策。

伊朗多次表示，如果美国取消制裁，伊朗就可以迅速扭转这些违规行为。

12月，伊朗强硬派主导的议会通过了立法，如果美国的制裁在两个月内没有放松，伊朗政府就不得不采取更强硬的核立场。

此前，伊朗先突破了协议中对铀纯度3.67%的限制，但到目前为止只达到了4.5%，远未达到20%的水平，也未达到原子弹燃料所需的90%。

新法还规定，伊朗原子能组织每年必须生产120公斤（264.55磅）20%的浓缩铀。然而，议会议长卡利巴夫 (Mohammad Baqer Qalibaf)28日表示，伊朗在一个月内生产了超过17公斤的铀，比时间表预期的进度更加超前。

邹宗翰/杨威廉 (路透社)

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