 重修旧好? 伊朗要求美国主动 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.01.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

重修旧好? 伊朗要求美国主动

拜登政府要求重回伊朗核协议前，德黑兰要先恢复遵守协议，限制核活动。但伊朗却表示，特朗普破坏协议再先，是美国要踏出复原的第一步。

Iran | Außenminister Mohammed Dschawad Sarif

伊朗外长扎里夫指控特朗普政府阻止向伊朗人提供食品和药品，违反联合国安理会第2231号决议。

(德国之声中文网) 伊朗外长周四 (1月28日)在推特上发文称，在华盛顿要求德黑兰先扭转其违反2015年核协议的行为前，应该首先采取行动，回到世界大国与伊朗在2018年抛弃的2015年核协议。

美国新任国务卿布林肯27日重申了美国总统拜登的政策，即在美国重新加入前总统特朗普退出的核协议前，德黑兰必须恢复遵守协议中对其核活动的限制。

伊朗外长扎里夫 (Mohammad Javad Zarif)在推特上写道：「在那场肮脏的混乱中，遵守核协议(JCPOA)的伊朗只是采取了可预见的补救措施。」

扎里夫表示，德黑兰只是为了回应特朗普的做法，才违反了对铀浓缩活动的限制。他问道：「谁应该迈出第1步？永远不要忘记特朗普『最大失败』。」

DW.COM

此举在伊朗政坛亦有争议：不顾鲁哈尼总统和原子能机构的反对，伊朗一核设施开始提炼丰度达20%的浓缩铀。 

在伊朗首席核科学家遭枪击杀害之后，最高精神领袖哈梅内伊表示，将对策划袭击的幕后黑手加以报复。他同时强调，伊朗将坚定不移地继续其核计划。

美国宣布对四家被指支持伊朗核计划、向伊朗提供 “敏感技术”的中国和俄罗斯公司实施经济制裁。

2015年的协议解除了对伊朗的制裁，以换取遏制其有争议的核计划，但在特朗普退出协议后，伊朗也跟着违反了协议的条件，一步步回应特朗普的「最大压力」政策。

伊朗多次表示，如果美国取消制裁，伊朗就可以迅速扭转这些违规行为。

12月，伊朗强硬派主导的议会通过了立法，如果美国的制裁在两个月内没有放松，伊朗政府就不得不采取更强硬的核立场。

此前，伊朗先突破了协议中对铀纯度3.67%的限制，但到目前为止只达到了4.5%，远未达到20%的水平，也未达到原子弹燃料所需的90%。

新法还规定，伊朗原子能组织每年必须生产120公斤（264.55磅）20%的浓缩铀。然而，议会议长卡利巴夫 (Mohammad Baqer Qalibaf)28日表示，伊朗在一个月内生产了超过17公斤的铀，比时间表预期的进度更加超前。

Iran Atomanlage Fordo

本月稍早，伊朗恢复了福尔道地下核电站将铀浓缩到20%的裂变强度，这是德黑兰在2015年协议之前的水平。

邹宗翰/杨威廉 (路透社)

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

USA Russland | Putin und Biden einig über Abrüstungsvertrag

逆转特朗普政策 美新政府与盟国热线 28.01.2021

美国总统拜登在选前承诺要重新与盟友建立良好关系，除了重新加入巴黎气候协议和世卫，他也再次改变特朗普的路线，考虑重新加入伊朗核协议。

USA Wilmington, Delaware | Joe Biden, Vorstellung Team | Anthony Blinken

布林肯——拜登的多边主义先生 27.01.2021

欧洲人可以期待华盛顿发出友好些的声音了。这不仅是因为安东尼·布林肯在闲暇时唱歌、弹滚石吉他。主要原因是，美国国会参院批准的这位现年58岁的新任国务卿是亲欧洲的多边主义者。

Iran | Außenminister Mohammed Dschawad Sarif

美制裁伊朗银行 北京将伸援手? 09.10.2020

虽然几乎全球其他国家都誓言会无视美国的最新制裁，但违反制裁将面临失去进入美国金融体系的重大风险。

广告

媒体看中国

Illustration 5G

德语媒体: 德国还能保持中立吗？

《世界报》刊文抨击德国执政党基民盟接纳华为的赞助，认为这会重创该党的独立自主。《商报》则力劝德国政府及早放弃在美中争霸中保持中立的幻想，认为欧洲必须要在体制竞赛中按照价值观坚定地选边站。  