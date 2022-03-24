里维斯作品在华被下架  疑与其支持西藏有关

知名好莱坞男星基努·里维斯（Keanu Reeves）的作品日前被多家中国流媒体平台下架。此前他参加了"西藏之家"（Tibet House）的演唱会。
（德国之声中文网）包括腾讯视频、优酷和爱奇艺在内的中国流媒体平台已经下架了好莱坞男星基努·里维斯（Keanu Reeves）主演的电影作品。德国之声记者在上述平台上搜索发现，无论是搜里维斯名字的中文、英文甚至拼音，得到的结果都是"没有找到相关视频"。他出演的广为人知的《生死时速》（Speed）、《疾速追杀》（John Wick，又译捍卫任务）和《黑客帝国》（Matrix，又译骇客任务）等电影也在这些平台上无迹可寻。
截至发稿，中国方面没有给出里维斯作品被下架的原因。外界猜测，这与他本月初参加了"西藏之家"（Tibet House）的年度慈善音乐会有关。公开资料显示，"西藏之家"是应藏人精神领袖达赖喇嘛（Dalai Lama）要求而成立的国际非营利文化保护组织，旨在保存和呈现西藏传统、哲学、精神科学、艺术及文化。
今年1月，包括"环球网"在内的多家中国媒体报道了里维斯将与一些艺术家一起参加"西藏之家"今年3月3日举行的音乐会。"西藏之家"在相关报道中被称作"藏独"组织，并有网民发出由此抵制里维斯作品的声音。
本周四最先报道里维斯作品在中国流媒体平台上被下架的《洛杉矶时报》称，至少有19部里维斯的电影被从腾讯视频中删除。该报认为里维斯目前的遭遇和其对西藏表达支持有关，并预测，这名演员在这个全球最大影片市场的前景堪忧。
同样关注此事的路透社也无法确定这些影片是何时被删除的。早在3月15日，在新浪微博上拥有230万多粉丝的认证游戏博主"老刀992"就发表相关搜索无结果的截图，与里维斯的作品告别。该帖子下面的网民有的表示不解："莫名其妙地支持藏独"，还有人为"好电影"感到可惜，也有网民搜索发现，他的作品在知名视频弹幕网站bilibili上也被下架了。
"中国数字时代"（China Digital Times）研究员Alex Yu向《洛杉矶时报》表示，不清楚为何会在这个时间点突然采这样的行动，"这是一个外人永远无法回答的问题。这个系统非常不透明，很难知道是由哪一个机构或哪一个人负责 。" "中国数字时代"主要致力于翻译和保存中国审查管控的内容。
此前，已有多位国际明星因为公开支持过达赖喇嘛或西藏而被中国当局封杀，歌坛天后Lady Gaga，冰岛歌后比约克（Bjork）以及美国老牌摇滚乐队邦乔维（Bon Jovi）等均在其列。
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美国巨星Lady Gaga与西藏流亡精神领袖达赖喇嘛会面，在网上引起轩然大波。两岸三地粉丝由此展开舌战。也有消息透露，中宣部已下达封杀Lady Gaga的指示。