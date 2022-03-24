里维斯作品在华被下架  疑与其支持西藏有关

（德国之声中文网）包括腾讯视频、优酷和爱奇艺在内的中国流媒体平台已经下架了好莱坞男星基努·里维斯（Keanu Reeves）主演的电影作品。德国之声记者在上述平台上搜索发现，无论是搜里维斯名字的中文、英文甚至拼音，得到的结果都是"没有找到相关视频"。他出演的广为人知的《生死时速》（Speed）、《疾速追杀》（John Wick，又译捍卫任务）和《黑客帝国》（Matrix，又译骇客任务）等电影也在这些平台上无迹可寻。

"西藏之家"被批"藏独"组织

截至发稿，中国方面没有给出里维斯作品被下架的原因。外界猜测，这与他本月初参加了"西藏之家"（Tibet House）的年度慈善音乐会有关。公开资料显示，"西藏之家"是应藏人精神领袖达赖喇嘛（Dalai Lama）要求而成立的国际非营利文化保护组织，旨在保存和呈现西藏传统、哲学、精神科学、艺术及文化。

今年1月，包括"环球网"在内的多家中国媒体报道了里维斯将与一些艺术家一起参加"西藏之家"今年3月3日举行的音乐会。"西藏之家"在相关报道中被称作"藏独"组织，并有网民发出由此抵制里维斯作品的声音。

具体删除时间未知

本周四最先报道里维斯作品在中国流媒体平台上被下架的《洛杉矶时报》称，至少有19部里维斯的电影被从腾讯视频中删除。该报认为里维斯目前的遭遇和其对西藏表达支持有关，并预测，这名演员在这个全球最大影片市场的前景堪忧。

同样关注此事的路透社也无法确定这些影片是何时被删除的。早在3月15日，在新浪微博上拥有230万多粉丝的认证游戏博主"老刀992"就发表相关搜索无结果的截图，与里维斯的作品告别。该帖子下面的网民有的表示不解："莫名其妙地支持藏独"，还有人为"好电影"感到可惜，也有网民搜索发现，他的作品在知名视频弹幕网站bilibili上也被下架了。

"中国数字时代"（China Digital Times）研究员Alex Yu向《洛杉矶时报》表示，不清楚为何会在这个时间点突然采这样的行动，"这是一个外人永远无法回答的问题。这个系统非常不透明，很难知道是由哪一个机构或哪一个人负责 。" "中国数字时代"主要致力于翻译和保存中国审查管控的内容。

此前，已有多位国际明星因为公开支持过达赖喇嘛或西藏而被中国当局封杀，歌坛天后Lady Gaga，冰岛歌后比约克（Bjork）以及美国老牌摇滚乐队邦乔维（Bon Jovi）等均在其列。

盘点被天朝拒之门外的国际明星 吉吉‧哈迪德 原计划参加11月20日在上海举行的维密首次中国秀的吉吉·哈迪德（Gigi Hadid）不久前在推特上宣布，不参加此次上海秀。今年9月，22岁的吉吉在社交媒体上发布一段她眯着眼睛模仿佛像的视频，引发争议。有评论写道，"任何侮辱中国的人，都应该永远被列入黑名单。"据称，吉吉缺席可能因签证遭拒。

盘点被天朝拒之门外的国际明星 凯蒂·佩里 被迫取消上海演出的还有美国歌星凯蒂·佩里（Katy Perry）。德新社的报道称，其原因可能与2015年的台湾演出有关。当时她在台北的一次演唱会上，身披青天白日旗，下穿太阳花裙。手中挥舞着中华民国国旗。而这次演出是在台湾发生太阳花学生运动一年后。

盘点被天朝拒之门外的国际明星 雷迪嘎嘎 Lady Gaga 流行歌坛天后级人物Lady Gaga也难逃在中国大陆被封杀的厄运。去年，Lady Gaga和达赖喇嘛会面并在社交媒体上频频表达对此次会面的激动和兴奋之情以及对这位藏人精神领袖的敬仰。

盘点被天朝拒之门外的国际明星 贾斯汀·比伯 2017年加拿大有“小天王”之称的歌星贾斯汀·比伯(Justin Bieber)遭中国文化部门封杀，赴华演出计划受阻，主办方被迫取消他9月世界巡回演唱会北京及上海两站的演出。有报道称，尽管当局没有明确指出贾斯汀·比伯有哪些不良行为，但在中国引发争议的则是2014年他参拜“靖国神社”的行为。

盘点被天朝拒之门外的国际明星 邦乔维 美国老牌摇滚乐队邦乔维（Bon Jovi）原计划于2015年进行的中国演唱会被取消，原因是他几年前在台湾的一次演出，无意间挑战了中国当局的政治敏感度。该乐队五年前一次演唱会的视频背景中出现过达赖喇嘛(Dalai Lama)的照片。为此，中共文化部采取了相关措施。

盘点被天朝拒之门外的国际明星 魔力红 除邦乔维之外，美国乐队魔力红（Maroon 5）原定于2015年9月举行的全球巡回演唱会上海站也被迫取消。原因是一名乐队成员在社交媒体Twitter上向西藏精神领袖达赖喇嘛祝贺生日。

盘点被天朝拒之门外的国际明星 比约克 2008年，冰岛女歌手比约克在上海演唱会上演唱“宣布独立”这首歌时，没有演唱原文，而是唱出了“西藏西藏”，以及“高举你们的旗帜”这些歌词。演出结束后，话题在社交媒体上引发争议。自此比约克再也未在中国演出。 作者: 严严



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