里约热内卢的狂欢节终于回来了！

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在经过新冠疫情的停摆之后，花车和舞者再次登上萨普卡伊侯爵森巴场（Sambodrom）。许多桑巴舞学校用他们的服装向桑巴舞的非洲起源致敬，同时借此机会批评巴西总统博尔索纳罗。
1980年代由巴西建筑师尼迈耶（Oscar Niemeyer）设计的看台街 —— 萨普卡伊侯爵森巴场，在新冠疫情期间安置了无家可归的人和一个疫苗接种中心。就在去年，巴西的卫生系统因无法负荷短时间内的大量新冠确诊者而崩溃。现在随着疫苗接种率达到76%，巴西正在慢慢恢复正常，舞者们也能重新回到萨普卡伊侯爵森巴场这个舞台。
Imperatriz桑巴舞学校的特奥多罗（Rafaela Teodoro）告诉德国电视一台（ARD）的记者：「只有那些桑巴舞者才知道再次踏上这片神圣的土地对我们有多么重要。」她想起死于新冠肺炎的人们：「对我们在这两年中失去的所有生命表示尊重。为了他们所有人，我们今天全力以赴。」
巴西是继美国之后，记录了最多新冠死亡人数的国家。此外，狂欢节重镇的经济也因游行的取消而受到影响 —— 根据官方数据，多达45000个工作岗位仰赖狂欢节游行而生。现在，这个国家逐渐复苏。根据酒店协会的数据，在今年的狂欢节期间，里约热内卢78%的酒店被预订了。
桑巴舞最具影响力的代表之一、维拉伊莎贝尔桑巴舞学校的名誉校长达维拉（Martinho da Vila）作为嘉宾乘坐学校的花车，这位84岁的音乐家创作了许多桑巴舞曲。在他的文章和专栏中，时常能看到他为为非裔巴西人发声，也敢于批评保守派总统博尔索纳罗。
抵抗奴隶制是贯穿本次狂欢节的主线，这也是关于非裔巴西人为保护其文化、历史和宗教信仰而进行的抗争。与2019年和2020年一样，桑巴团体对博尔索纳罗政府采取了批评的态度，这位总统屡次发表助长了仇恨和不包容的言论。
当然，除了这些社会批评，人们今年也欢喜地盼着狂欢节的回归，狂欢节从视觉、听觉上再次刺激了人们的感官。被感动的桑巴舞者安娜保拉瓦尔卡告诉德国媒体：「这种快乐，没有狂欢节真的很可怕！」但她也强调：「现在的这个狂欢节，跟我们过去所知的也不同了。」
在其总统对新冠瘟疫轻描淡写的巴西，正发生一桩奇迹：染疫人数呈下降趋势。原因之一是疫苗接种率高。首都圣保罗，98% 的成年人至少接种了一剂疫苗。
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