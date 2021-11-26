里约热内卢的狂欢节终于回来了！

狂欢节——生活的纯粹快乐

当然，除了这些社会批评，人们今年也欢喜地盼着狂欢节的回归，狂欢节从视觉、听觉上再次刺激了人们的感官。被感动的桑巴舞者安娜保拉瓦尔卡告诉德国媒体：「这种快乐，没有狂欢节真的很可怕！」但她也强调：「现在的这个狂欢节，跟我们过去所知的也不同了。」