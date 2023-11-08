里程碑：台湾与英国正式签署提升贸易伙伴关系协议

（德国之声中文网）台湾行政院经贸谈判办公室本周三宣布，台英双方于11月8日由驻英代表谢武樵与英国驻台代表邓元翰(John Dennis)经由视讯，正式签署提升贸易伙伴关系协议(Enhanced Trade Partnership(ETP) Arrangement)，为台英长期经贸策略伙伴关系奠定重要的基础架构。该协议也设定未来进一步谈判的机制及谈判规范，后续双方将尽速就数位贸易、投资、再生能源与净零碳排等三项议题展开谈判。

该协议是台湾与欧洲国家签署的首个经贸相关协议。

台湾行政院政务委员兼经贸谈判办公室总谈判代表邓振中8日晚间表示，英国为具悠久历史的经贸大国，全球第六大经济体，在生物技术、能源、汽车、AI、金融等产业具有全球领先地位，并与台湾产业发展有高度互补性。台湾与英国能签署本项协议，"将有助于进一步提升我国际经贸地位，增进世界上其他国家与我交往的信心"。此外，邓振中表示，英国将成为CPTPP新会员国，与英国提升经贸关系，对台湾入会工作具有重要意义。

台北于2021年申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》 (CPTPP)，该协定被视为对抗中国在该地区主导地位的堡垒。北京方面也申请加入该协议，并反对台湾加入。

英国则于今年7月正式签署《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），成为加入该协议的首个欧洲国家。这也是自"脱欧"以来英国签署的最大规模贸易协议。预计该协定将于 2024 年下半年生效。

CPTPP成员国的制造商从其他成员国采购生产所需的投入品时，若符合原产地规则条款，可享有优惠待遇。台湾政府一直在游说CPTPP成员国支持其入会。

台湾外交部：乐见台英经贸关系进入新的里程碑

就台英双方签署深化贸易伙伴关系协议，台湾外交部表示，英国是台湾在欧洲的重要经贸伙伴，乐见并肯定台英经贸关系进入新的里程碑，未来将持续配合行政院密切合作英方，积极拓展各项实质互动及交流。

英国在外交上承认中华人民共和国，但与台湾保持着非官方关系。

北京对任何可能赋予台湾合法性的外交行动都予以强烈抨击，并反对台北加入世界卫生组织等国际组织。

中国驻英国使馆发言人今年7月就英台将适时启动商谈"强化贸易伙伴关系"的消息表示，"中方一贯坚决反对建交国与中国台湾地区进行任何形式的官方往来。英方有关做法违反一个中国原则，违背英方自己作出的仅同台湾保持非官方关系的承诺，向'台独'分裂势力发出严重错误信号，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对，并已向英方提出严正交涉。"



（法新社等）

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