 里昂发生疑似恐袭爆炸事件 多人受伤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.05.2019

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新闻广角

里昂发生疑似恐袭爆炸事件 多人受伤

天气晴朗，里昂市人头攒动，突然，一条繁华步行街发生炸弹爆炸，多人受伤。一名嫌犯在逃，而反恐机构已经展开调查。

Frankreich Anschlag in Lyon (picture-alliance/dpa/MAXPPP/J. Philippon)

法国里昂周五发生爆炸至少13人受伤

（德国之声中文网）法国大城市里昂市中心发生导致至少13人受伤的炸弹爆炸事件后，调查人员全力搜寻一名在逃嫌犯。周五（5月24日）深夜，警方公布了一名戴墨镜、推着一辆自行车的男子的照片。

据媒体报道， 30岁上下的这名男子的动机不清楚；伤者中包括一名8岁女孩。

据法国新闻电视台援引法国内政部报道，爆炸发生于周五傍晚17时30分左右，就在里昂这个法国东南大都市的中心街区。报道称，在现场找到一个发生了爆炸的口袋或箱子，内装含螺钉的爆炸物。

巴黎检方证实，反恐专家已接手调查。不过，司法部长贝卢贝（Nicole Belloubet）在电视台上表示，目前还为时尚早，还不能确定这就是一起恐袭事件。然而，警方发出的通缉令中含有"attentat"这个法语词，是"袭击"、"刺杀"的意思。

Frankreich Anschlag in Lyon (picture-alliance/AP Photo/S. Erome)

此次爆炸事件为法国的欧洲议会选举活动蒙上一层阴影。在法国，欧洲议会选举本周六已在瓜德罗普（Guadeloupe）或马提尼克（Martinique）等海外领地启动，周日在欧洲核心内陆地区全面铺开。

法国内政部长卡斯塔内（Christophe Castaner）指示全国各省，加强人群聚集地点的安全措施。体育或文化活动举办地均属这些地点。

司法部长贝卢贝指出，政府因里昂事件"深为震惊"。巴黎反恐检察官海茨（Rémy Heitz）内政部长卡斯塔内当晚亲赴里昂爆炸现场了解情况。

在通缉照片上可以看到，涉嫌人嘴巴蒙布，穿一条浅色短裤、深色长袖上衣。此图来自一架安全摄像机。据报道，涉嫌人将爆炸物置放在了内城的一个面包铺前。

Frankreich Anschlag in Lyon (Reuters/E. Foudrot)

法国新闻电视台报道说，里昂爆炸事件的亲历者称，曾听到一声巨响，只见人们惊慌失措，四散奔逃，警方很快赶到，封锁了现场。

事件发生后不久，马克龙总统在接受媒体采访时表示，这起爆炸事件是一次"袭击"。

对于去年12月在斯特拉斯堡发生的恐袭事件，很多法国人尚记忆犹新。当时，疑似伊斯兰分子谢卡特（Chérif Chekatt）在内城狂乱扫射，导致5人丧生，另有多人受伤。

在过去数年里，法国经历了一系列伊斯兰主义恐怖主义袭击，造成约250人丧生。

凝炼/王凡（法新社、德新社）

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    作者: Marko Langer/王凡


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