里外难做人！ 乐队“回春丹”称“中国台湾”惹风波

（德国之声中文网）大陆摇滚乐团“回春丹”赴台演出引发争议。这个广西乐队本周二（4月2日）在台北Legacy举行《开炉》演唱会，在这前一天（4月1日），“回春丹”在微博上发文写道“从广西到中国台湾，明天台北开炉见”，这引发台湾网民热议。在台北的演出虽然正常进行，但随后的安排受到影响，原定的演出被取消。

这支乐团曾在音乐节目“乐队的夏天”演出了一首自创歌曲而爆红，他们曲风融合摇滚，朋克等元素，而充满感染力的现场演出也收获了大批歌迷。这是“回春丹”首次在台湾演出。出发前往台北之前，乐队在微博上发文时，“回春丹”也同步将“从广西到中国台湾”发布到Instagram，其中用词引起台湾网民不满，有人在IG上留言称“如果反过来，变成台湾人去中国表演时说台湾是个国家，肯定马上被炎上，活动马上就会被取消还得全额退费”，有人说“确定是独立乐团，还是统一乐团”。“回春丹”之后删除在IG上的po文，不过这依旧无法止血，反而引起大陆网民留言批评“怕台独了是不是？” ，“微博沒删是想哄騙自家人？”，也有人说“谢谢回春丹删文支持台湾独立”。

根据自由时报报道，台北Legacy之后，该乐团原本的计划是在4月4到6日在屏东举办的“台湾祭”音乐节上演唱，但这个安排被取消。“台湾祭”主办方发文指出，“中国回春丹演出团体在网络发文造成的纷扰，我们深感遗憾，在此公告台湾祭的回春丹演出取消，我们希望除了音乐，至少我们还有信念、无法撼动的信念。原回春丹演出取消将有团递补。”

周二晚间在台北虽然照常开场进行，但“回春丹”退场时，有大批举旗的台湾民众将他们包围并呛声。中央社报道，有民众举着“台湾独立”、“光复香港”等标语，并喊出“台湾中国、一边一国”等口号抗议。

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（综合报道）

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