里外不是人：厄齐尔到底惹了谁？

（德国之声中文网）土耳其裔球星厄齐尔在德国受到越来越多的指责：开始是他和土耳其总统埃尔多安的"合影门"，然后是他在世界杯比赛上表现不佳。在土耳其，厄齐尔过去则因为选择效力德国队而受到非议。因此他在土耳其并不是一个受人喜爱的球员。

2009年以来，厄齐尔是德国国家队的一员。在他的自传里，厄齐尔写到了当初做出这一决定的艰难。他的母亲希望他加盟土耳其国家队，父亲却主张他为德国队踢球。最后厄齐尔听从了老爸的意见。

转会土耳其俱乐部？

埃尔登（Bagis Erten）是土耳其《共和国报》的体育记者。他说，厄齐尔选择加入德国队而不是土耳其队，在土耳其引来了激烈的指责。他不排除厄齐尔离开德国队、加入一支土耳其俱乐部队的可能性--或许土耳其报纸不久后会出现这样的标题："梅苏特（厄齐尔的名字），找不到下家了吗？"

他说，在土耳其同总统合影是再正常不过的一件事，所以足球界不理解厄齐尔在德国碰到的问题。他个人认为，厄齐尔在事前应该好好斟酌一下，跟在欧洲备受批评的埃尔多安同框，会对自己的形象产生什么样的负面影响。

不过埃尔登认为，厄齐尔现在不被看好的主要原因还是他在球场上的表现不够好。"要是德国队在世界杯上一路进军，人们还会盯着厄齐尔吗？我觉得不会。"

左右不是

土耳其《自由报》的体育记者巴萨兰（Kenan Basaran）则举了另一位在德国队效力的土耳其球员京多安的例子。他说，京多安也跟埃尔多安合了影，但他事后的表态让事态出现了好转。厄齐尔则一直保持沉默，巴萨兰认为，如果厄齐尔觉得受到了不公正的对待，就应该为自己辩护。

"如果德国体育界觉得这张照片不符合融入精神，他们就不应该让厄齐尔为德国队上场。一边让他上场比赛，一边又抱怨他的不是，这就不对了。"巴萨兰对德国舆论的批评评论道。

像厄齐尔这样有土耳其血统的德国运动员要融入德国社会是不可能的吗？"这个问题可不好回答"，巴萨兰说，"出身土耳其移民家庭的德国运动员在两个国家之间左右为难。厄齐尔在土耳其被批评不为"祖国"踢球，现在又在德国受到非议。不可否认，这样的运动员面对无法逃避的文化冲突。"

与此同时，厄齐尔又是足球与政治错综关系的受害者。在足球运动历史上，一再有球员因其政治倾向受到指责。巴萨兰说："每个人都根据自己的政治理念对他人做出判断。我们要不就应该把政治和足球彻底划清界限，要不就应该接受运动员个人的政治观点。"