释迦莲雾禁输中国 台湾公布因应措施

（德国之声中文网）中国海关总署发布通知，宣布自9月20日起暂停台湾番荔枝（释迦）及莲雾输入中国大陆。理由是：大陆海关多次从台湾地区输大陆番荔枝和莲雾中检出检疫性有害生物“大洋臀纹粉蚧”（Planococcus minor），为防范植物疫情风险，依据大陆有关法律法规和标准将暂停上述两种水果输人。

据台湾农委会统计，台湾释迦和莲雾外销至中国占总外销量占比分别为95%及97%。台湾农委会主委陈吉仲周日（9月19日）在相关说明会上表示，自从今年3月凤梨遭中国禁止输入之后，已经针对可能受影响的品项进行讨论，因此释迦、莲雾会比照凤梨，已准备新台币10亿元专案经费，将全力采取相关因应措施保障农民权益。

陈吉仲介绍，将提高外销奖励额度，强化中国之外的现有市场，加强外销新品种与新市场开发，内销包括产期调节，电商销售等措施来因应。

台农委会：或将诉诸WTO解决

对于中方发布通知的时间，陈吉仲不满地表示，如果真的有问题，6月底之后，7、8月都未提出；现在是中秋节4天的假期，今天早上通知、隔天就禁止输入，站在农委会的角度完全无法接受。

陈吉仲另外解释，依照所有的国际规范，如果发现介壳虫，都是在输入国经燻蒸处理，无须暂停贸易；若中国有这样的科学根据，应该主动通知，而不是片面暂停输入。

陈吉仲还强调，中国以不符国际贸易规范作法破坏两岸正常贸易机制，农委会将循正式管道向中方要求谘商，若30日前中国相关单位对于台湾所提要求没有正面回应，农委会将依照世界贸易组织（WTO）规范，10月1日正式向WTO提出争端解决控诉，诉诸国际组织相关机制来解决，早日促使中国取消禁令，以保障农民权益。

各种批评

针对中方的最新禁令，台湾行政院发言人罗秉成周日指出，对于中国破坏两岸正常贸易机制，且违反国际规范的片面作法，行政院严正谴责，将全力保障农民权益。

台湾外交部长吴钊燮也通过台湾外交部推特页面表示，继一系列军事威胁后中国又将贸易当作武器，这种具敌意的行为已违反国际贸易规范。他反问道，中国想加入高标准的CPTPP（《跨太平洋伙伴关系全面进步协定》），“这是笑话吗？”

另外，台湾立法院国民党团则要求陆方拿出具体实据，呼吁中国大陆当局，不应将农产品问题泛政治化。国民党还呼吁政府派专家组团前往大陆，厘清事实。

民进党立委林俊宪则在其脸书页面上直言：“中国打凤梨牌已经证明失败，还来这招？”；“想要拿农产品来政治操作，只能说完全是不懂台湾人，中国越是打压，我们越是力挺自己的农民到底！”

预言成真

今年3月中国以截获检疫性有害生物为由暂停进口台湾菠萝（凤梨）。台湾通过“爱国菠萝热潮”和拓展以日本为首的其他市场，尽力减低了中国市场腰斩所带来的冲击。上个月，当被德国之声记者问及是否会有下一场水果政治角力时，《水果政治学》作者焦钧没有肯定的答案，但他预言，接下来可能被（大陆）锁定的水果应该是菠萝释迦。菠萝释迦在10月底11月初进入采收期，并在农历春节前盛产。比较起有外销日本经验的台湾菠萝，99%菠萝释迦都依赖中国市场，加上不是日本的准入品项，除非打开东南亚市场，否则将会受到直接冲击。释迦又称番荔枝，这种原产于南美洲的热带水果引入台湾后的改良品种也被称作菠萝释迦。

这位长期观察两岸农贸议题的专家周日在接受台湾中央社采访时指出，凤梨、释迦跟莲雾是台湾输陆前3大的水果，这些水果接连因发现害虫等理由被禁，与两岸政治氛围应有关联。

焦钧还认为，两岸农业贸易议题总体来看是悲观的，因为对台湾来说，形式上面临“最大市场瓦解”，至于有没有办法找到更好市场，中间还有很大挑战，毕竟水果还有运送及维持生鲜等技术问题，需要针对不同市场进行克服。

综合报导

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。