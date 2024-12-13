释出积极信号 中国明年有望摆脱经济委靡？

中国在例行经济决策会议中宣布，明年将推出“更积极有为”的财政政策，态度显得“异常紧迫”，被认为是为了应对特朗普2.0的关税冲击。但北京提出的一系列举措，在多大程度上能有效刺激经济、提振消费者与企业的信心？

（德国之声中文网）中国共产党“中央经济工作会议”週四（12月12日）落幕，中国领导人习近平亲自发表谈话，宣布明年将实施“更积极”的财政政策，并采取“适度宽松”的货币政策，以扩大内需、稳住楼市股市，推动经济持续回升向好。

这是中国货币政策自2010年底以来第一次出现重大调整，过往多是以“稳健”为基调；有分析也告诉DW，今年会议释出了“异常紧迫”的信号。

美国智库亚洲协会（Asia Society）中国经济研究员李其（Lizzi C. Lee）告诉DW，“更加积极”的财政支出令人联想到新冠疫情初期，而“适度宽松”则类似2009年应对金融风暴的手段。这意味著，北京“表达了其直面挑战的决心”。

中国经济明年将面臨内、外两大挑战，包含内需持续疲软，由于房地产长期低迷，消费者仍重视节流胜于开源；而外部因素则是美国总统当选人特朗普即将重返白宫，中国势必得面臨更多贸易摩擦、关税阻碍。

台湾中华经济研究院学者王国臣说，中国强调明年将“更积极有为”应对经济阻力、扩大内需，主要就是为了应对特朗普上台的冲击。但他坦言，中国想透过提高财政赤字率、增发国债等做法，在明年提振经济、摆脱成长停滞，基本上“没有效用”。

特朗普上台将加大中国明年刺激经济的挑战。此前他表示，计划对中国进口商品征收60%以上的关税。 图像来源: Heather Khalifa/AP Photo/picture alliance

“适度宽松”能有效刺激经济吗？

根据新华社报道，习近平在会议中强调，明年要抓好的重点任务之ㄧ，就是“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。同时，要提高财政赤字率、增加发行超长期特别国债，并透过适度宽松的货币政策，适时降准降息，维持流动性充裕。

王国臣表示，适度宽松的货币政策“其实应该理解为今年已经开始做的，就是人民银行（中国央行）印钞票去买国债”。他分析，这意味著中国明年可能会更大规模买国债，且不只买特别国债，还会买一般发行的国债。

今年9月底，中国央行已推出自新冠疫情以来最大规模的一波经济刺激措施，包含降低存款准备金率，替银行系统释放出约1兆元人民币；11月，中国财政部又推出10兆元人民币的债务融资计划，为地方政府缓解压力。

李其认为，这些措施显示中国领导层愿意做出更多努力，然而真正的考验在于北京实际推进的力度。当前追加刺激措施的规模等细节仍不明确。

“如果缺乏更大的透明度和具体的改革支持，这些举措可能仅在短期内提振情绪，无法解决长期挑战，”她说。

王国臣则认为，这几年中国实际上已陷入所谓的“流动性陷阱”，意即盡管货币政策变宽松、利率正在下降，民众仍不愿意出来消费或投资，仍然是把钱存起来，“因为大家不看好未来”。

经济向好的关键在“房市”

中国每年举行“中央经济工作会议”通常会决定未来一年的经济政策走向，实际的经济成长目标和具体方针，则是在隔年春季举行全国人民代表大会时宣布。

北京将2024年国内生产总值（GDP）增长目标设为5%，根据前3季的官方数据，今年能否“保五”仍具挑战。许多经济学者则分析，中国政府可能将2025年的目标再次定在5%左右，以巩固市场预期。

李其告诉DW：“5%的增长目标并非不可达成，但这需要果断的行动，尤其是在稳定房地产方面⋯⋯由于房地产占GDP的20%左右，并代表了70%的家庭财富，持续的危机会削弱消费者和企业的信心。”

此外，房市涉及的上下游产业范圍广，一旦景气低迷，百业连带萧条，甚至会影响到地方财政。李其说：“土地销售收入的枯竭以及过度依赖债务投资，使地方政府资金紧张。一些地方政府正在削减支出，向企业追缴税款，甚至拘留外地企业家，这些措施损害了推动经济增长所需的信任和活力。”

根据会议，北京承诺将明年将“稳住楼市股市”，“防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线”，并“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，“合理控制新增房地产用地供应，盘活存量用地和商办用房，推进处置存量商品房工作”。

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然而王国臣认为，稳住楼市的关键在于由中国政府去收购地方的库存房，“至少让大家觉得房地产的崩盘底线到了 ”，以止住整个房地产的信心下跌。

“如果没有做到这一点，其实今年很清楚都已经看到，发行再多特别国债，也无法改善整个经济状况，”他向DW分析，“经济在衰退，尤其中产阶级的工资在萎缩⋯⋯你的房价降再低（他们）也没有能力付房贷。”

中国正在完善“工具包”迎战特朗普2.0

特朗普即将在明年1月20日正式就职美国总统，未来美国可能大幅提高对中国进口产品的关税至60%以上。这可能让中国重振经济之路更为复杂。

王国臣表示，台湾中华经济研究院换算了约13家法人机构的预估数据，中国2025年经济成长率可能落在4.5%，但若加上特朗普上台的因素，在美国对中国祭出60%关税的基础上，中国的经济成长率可能只剩下3%。

中国核心领导层在会议上虽未直接提及中美贸易战，但强调“当前外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运作仍面臨不少困难和挑战”，“我们要正视困难、坚定信心，努力把各方面正面因素转化为发展实绩。”

习近平10日在北京会见多位国际经济组织领袖时，则特别向美国喊话：“关税战、贸易战、科技战违背历史潮流和经济规律，不会有赢家。”

李其分析，中国当前回应特朗普关税战的立场，更倾向于“谨慎应对”而非激烈反制。而从会议内容可见，北京的策略是增强内部韧性，专注于自主技术、消费支出和基础设施投资，以抵御外部冲击。

“同时，中国正在悄然完善‘应对工具包’，以防局势恶化。网络安全调查、加强出口管制以及对外资企业的监管审查都是可能采取的措施。目前，这更像是策略性准备，而非直接对抗。”她说。

会议上，习近平强调将推动科技创新与产业创新，“加强基础研究与关键核心技术攻关，超前布局重大科技项目”，并“加强国家战略科技力量建设”。

但王国臣认为，中国要达到技术自主必须砸下重本，却又不一定能达到目标，尤其是在供应链全球化的半导体产业方面。与此同时，专注发展科技及工业势必会排挤服务业的发展，因此“科技自主与扩大内需一定会是冲突的”。

李其也说，单靠更多刺激可能无法完全恢复市场对抗通缩压力、房地产低迷和外部阻力，北京需要正视的是解决结构性弱点、恢复私营部门信心，“以及能否提供可信的后续行动来安抚企业和家庭”。

（DW记者周昱君对此文有贡献）

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