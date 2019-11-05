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采访：达扬

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China Carrie Lam und Präsident Xi Jinping in Hongkong

专访：肯定林郑并不意味不会替换她

专访：肯定林郑并不意味不会替换她

中国国家主席习近平高调会晤香港特首林郑月娥，并对其工作予以高度评价。但政治观察家林和立仍认为，林郑月娥卸任只是时间问题。
政治2019年11月5日
Hongkong Anti-Regierungsproteste

专访：香港抗议潮的经济根源不容忽视

专访：香港抗议潮的经济根源不容忽视

从示威者的基本诉求来看，香港持续数月的抗议活动无疑是为了争取民主自由权利，但德国学者迪特认为，这场运动背后的社会和经济根源也不容忽视。
政治2019年10月13日
China Mann stoppt Panzerkolonne Tiananmen-Platz 1989

专访：中国官媒何以重提“平息反革命暴乱”

专访：中国官媒何以重提“平息反革命暴乱”

“六四”事件距今已接近三十年。中国官媒里对这一事件的描述从“暴乱”渐渐淡化为”风波“乃至只字不提。但本周中国官媒里，再次出现了“平息反革命暴乱”的字眼。北京政治观察家章立凡通过电话对德国之声谈了他的看法。
政治2018年12月18日
China - Kim Jong Un zu Besuch bei Xi Jinping (Screenshot aus China's CCTV)

中国专家：金正恩频繁来访合情合理

中国专家：金正恩频繁来访合情合理

金正恩三个月内何以三次访问中国？中朝关系将如何发展？朝鲜弃核是否动真格？中国吉林大学的朝鲜问题专家王生教授对德国之声谈了他的看法。
政治2018年6月20日
Südkorea Gespräche zwischen Nord- und Südkorea in Panmunjom

专访：本次朝韩对话可能是最后的机会

专访：本次朝韩对话可能是最后的机会

一度剑拔弩张的朝鲜半岛局势突然出现了戏剧化转机：朝韩高级代表今天在板门店举行了两年来的首次直接对话。应当如何解读这一最新发展呢？ 中国吉林大学朝鲜问题专家王生对德国之声谈了他的看法。
政治2018年1月9日
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