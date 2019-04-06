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采访记者：黄颖
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专访: 当“一国两制”变成“一国一制”
专访: 当“一国两制”变成“一国一制”
香港前政务司司长陈方安生访美，与美方交流香港的“一国两制”实施情况。期间曾与众议院议长佩诺西及副总统彭斯会面，陈指美方非常关注香港的政情。建制派和内地媒体批评陈方安生访美是“挟洋自重”、“告洋状”。
政治
2019年4月6日
2019年4月6日
专访 : 新闻自由是香港的基石
专访 : 新闻自由是香港的基石
英国《金融时报》亚洲版编辑、香港外国记者会第一副主席马凯（Victor Mallet）遭港府拒绝续发工作签证，令人怀疑与他邀请港独人士演讲有关, 事件继续广泛发酵。德国之声就此事访问拥有40年研究中国经验的时事评论员林和立。
政治
2018年10月9日
2018年10月9日
专访人权观察：习近平强压 新疆最甚
专访人权观察：习近平强压 新疆最甚
国际人权组织人权观察发表报告，披露中共以反恐为名在新疆各地设立“政治再教育营”，上百万维吾尔人被非法关押在内。曾被关押的受访者表示，在营中被灌输爱国爱党思想、吃饭时要感谢国家主席习近平及共产党。
政治
2018年9月11日
2018年9月11日
专访陈浩天: 为了自由与尊严 坚持发表演讲
专访陈浩天: 为了自由与尊严 坚持发表演讲
香港外国记者会邀请香港民族党召集人陈浩天本周二（8月14日）演讲，引发激烈反应，先有北京外交部驻港特派公署派人阻拦，继而前特首及现任特首亦连番批评。陈浩天接受德国之声专访时表示，为了自由与尊严，他仍会坚持接受邀请前往演讲。
政治
2018年8月13日
2018年8月13日
专访：“不是害怕 是担忧教廷投降让步”
专访：“不是害怕 是担忧教廷投降让步”
方济各教宗上任以来，梵蒂冈与中国关系改善的消息屡屡传出。最近更有消息称，中梵将就主教任命达成协议。教宗则对媒体表示，反对协议的香港荣休主教陈日君看起来“有点害怕”。陈日君接受德国之声专访，对此做出回应。
政治
2018年6月28日
2018年6月28日
专访 : 香港新闻自由前景倾向悲观
专访 : 香港新闻自由前景倾向悲观
香港记者协会日前公布新闻自由指数调查结果，公众评分创五年来新低，香港记者协会主席杨健兴就此接受德国之声专访。
政治
2018年4月15日
2018年4月15日
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