采访落空 德国著名小报给绿党候选人留空白版面 

（德国之声中文网）9月5日，《星期日图片报》（Bild am Sonntag ）第 8 页几乎全空，只有标题：“这本是您的版面呦，贝尔博克女士！” ，及简短说明：贝尔博克女士本可利用这一版面解释该党的执政计划、运作方式及其价值观。

该报指出，贝尔博克（ Annalena Baerbock）拒绝受访，理由是，她找不出合适时间。该报强调，贝尔博克可是第一位在大选前未接受采访的绿党领袖。

绿党一发言人对德新社表示，希望采访的询问很多，“很不幸，因时间上难以安排，无法满足所有采访要求。”

绿党总理候选人贝尔博克（ Annalena Baerbock）

绿党支持率继续跌

开年后一段时间里，绿党在民意调查中取得决定性领先地位，此后却连续走低，现已落后于中左翼社会民主党以及默克尔总理所在的保守的基民盟 / 基社盟联盟。报纸空页事件就在此时发生。

根据《星期日图片报》昨天发表的INSA民意调查研究所的最新调查结果，社民党目前以 25% 的选民支持率保持领先地位；联盟党降低 1 个百分点，支持率为 20%；绿党的支持率是 16%，亦降 1个百分点。

现任联邦副总理兼财长的社民党首席竞选人奥拉夫·肖尔茨 (Olaf Scholz) 呼吁选民投票给他。

联盟党首席竞选人阿明·拉舍特（ Armin Laschet ）迄今难已激发起选民的热情。

贝尔博克强势开局，但随着抄袭丑闻曝光以及对她缺乏行政经验的批评之声不断，降低了她的胜选机会。

《图片报》和每周日出版的《星期日图片报》每期发行量约达 127 万份，是迄今为止德国国内受众最大的报纸，其网站也是该国点击率最高的新闻网站。

第二受欢迎的《南德意志报》发行量为 27.9万份，是《图片报》的四分之一。

（德新社，法新社）

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