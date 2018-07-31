采访现场被打断   中国84岁学者因言被抓

（德国之声中文网）孙文广与美国之音电话连线被抓事件，引起美国新泽西州共和党众议员克里斯·史密斯（Chris Smith）的关注。美联社援引史密斯发表的声明说："中美人民必须继续努力，直到有一天，像孙教授这样的人可以通过自由媒体公开分享自己的观点而不必担心打击报复。"

就在中国国家主席习近平访问非洲前夕，这位山东大学退休教授曾发表公开信，呼吁习近平停止给外国提供大笔援助和投资。《纽约时报》相关报道指出，孙文广在信中指出，对外国的投资和援助应该被用来帮助中国人民。这封信被视为对"一带一路"倡议的攻击。

本周三，美国之音的访谈节目与他连线，话题是中国的"撒币"外交，但是与孙文广的通话被打断，他最后在电话中说："公安又来干扰了，我讲错了吗？你们听着点儿。"这位80多岁的老人继续说："老百姓很穷，不要到非洲撒钱，对国家社会都没有好处。"接着他突然提高声音："你干什么？你到我家来是犯法的，我有我的言论自由。"可以听到背后有人催促，说"走走走"的声音。

美国之音随后试图联系孙文广未果，该报记者之后曾到访他位于济南的家，但是没有人应门。

多年以来，孙文广一直对中国政府发出批评声音，他是《零八宪章》的签署者之一。他也受到当局监控。

孙文广电话连线被打断的音频在推特上也引起了关注。网民"12 O'Clock "发出呼吁："孙文广教授忧国忧民，为底层民众发声，何罪之有？强烈呼吁国际社会关注孙教授的人身安危！" 网民„bravy_heart" 写到："理论自信，道路自信，制度自信，就是对人民自由言论不自信。" 网民"水流沙坝1 "表示："他们连一个84岁的老人都怕，说明四个自信是给自己壮胆。"

美联社周五尝试联系济南警方但没有得到任何答复。 美国之音新闻发言人瑟查克(Bridget Serchak)在声明中说，该媒体正密切关注局势，一旦有新进展将告知外界。