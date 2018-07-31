 采访现场被打断   中国84岁学者因言被抓 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.08.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

采访现场被打断   中国84岁学者因言被抓

中国退休学者孙文广本周在接受美国之音采访时被带走，至今渺无音讯。美国新泽西州共和党众议员敦促中国政府放人。

Sun Wenguang (Getty Images/AFP/T. Lee)

孙文广资料图片

（德国之声中文网）孙文广与美国之音电话连线被抓事件，引起美国新泽西州共和党众议员克里斯·史密斯（Chris Smith）的关注。美联社援引史密斯发表的声明说："中美人民必须继续努力，直到有一天，像孙教授这样的人可以通过自由媒体公开分享自己的观点而不必担心打击报复。"

DW.COM

北京大学汇丰商学院副教授鲍尔丁发表博文称，他未得到学院续聘，将离开中国。鲍尔丁经常批评中国政府的经济政策和言论钳制，曾发起联署行动，反对英国剑桥大学学术期刊删除涉及中国的敏感文章。 (19.07.2018)

近日网络传出信息称，北京师范大学一名教师因为网上言论而被解聘。有学者认为，这是中国政府进一步打压言论自由空间的又一例证。 (04.08.2017)

第十届金砖国家峰会在周五结束。中国、巴西、俄罗斯、印度和南非这五个世界最重要的新兴国家强调了团结、力挺自贸。观察家们预期，鉴于美国总统特朗普的保护主义政策，这五国将更加靠拢。 (28.07.2018)

就在中国国家主席习近平访问非洲前夕，这位山东大学退休教授曾发表公开信，呼吁习近平停止给外国提供大笔援助和投资。《纽约时报》相关报道指出，孙文广在信中指出，对外国的投资和援助应该被用来帮助中国人民。这封信被视为对"一带一路"倡议的攻击。

本周三，美国之音的访谈节目与他连线，话题是中国的"撒币"外交，但是与孙文广的通话被打断，他最后在电话中说："公安又来干扰了，我讲错了吗？你们听着点儿。"这位80多岁的老人继续说："老百姓很穷，不要到非洲撒钱，对国家社会都没有好处。"接着他突然提高声音："你干什么？你到我家来是犯法的，我有我的言论自由。"可以听到背后有人催促，说"走走走"的声音。

美国之音随后试图联系孙文广未果，该报记者之后曾到访他位于济南的家，但是没有人应门。

多年以来，孙文广一直对中国政府发出批评声音，他是《零八宪章》的签署者之一。他也受到当局监控。

孙文广电话连线被打断的音频在推特上也引起了关注。网民"12 O'Clock "发出呼吁："孙文广教授忧国忧民，为底层民众发声，何罪之有？强烈呼吁国际社会关注孙教授的人身安危！" 网民„bravy_heart" 写到："理论自信，道路自信，制度自信，就是对人民自由言论不自信。" 网民"水流沙坝1 "表示："他们连一个84岁的老人都怕，说明四个自信是给自己壮胆。"

美联社周五尝试联系济南警方但没有得到任何答复。  美国之音新闻发言人瑟查克(Bridget Serchak)在声明中说，该媒体正密切关注局势，一旦有新进展将告知外界。

 

 

相关内容

China Xi Jinping

「一带一路」各地留债 美: 不应介入还款 31.07.2018

有专家认为，中国「一带一路」在扩张势力同时，透过借贷介入各国基础建设。现在还款期限期到了，没有钱的政府要拿什麽来还？

Mike Pompeo

抗衡一带一路 美宣布亿元投资印太 31.07.2018

美国宣称这个投资案把政府角色最小化，还有日澳背书，重点放在协助印太经济迈向繁荣。已经被一带一路包覆的区域，是否会转换阵营?

China US-Produkte im Supermarkt

中美贸易冲突 北京转温和？ 04.08.2018

到目前为止，中国一直发出威胁，会对华盛顿征税回之以同等规模的关税。不过最近一次北京宣布对美国采取的报复行动力度明显变小。中方是想以此表现出克制的态度吗？

媒体看中国

China USA Donald Trump & Xi Jinping | Große Halle des Volkes (Reuters/D. Sagolj)

德语媒体：来自中国的诱惑

不久前还在与中国眉来眼去的欧洲，如今为什么又要联合美国共同对抗中国？谷歌到底是受到了怎样的诱惑，以至于不惜放弃价值观，削尖脑袋想要重返中国市场？面对中国发展模式的诱惑，西方民主制度是否真的日薄西山？周末的德语报刊评论版，探讨了这些话题。 