 醫患眼中的疫情：香港走在正確的抗疫路上嗎？ | 科技环境 | DW | 17.02.2022

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科技环境

醫患眼中的疫情：香港走在正確的抗疫路上嗎？

香港確診數字屢創新高，每天都錄得數以千計新症，預計上升趨勢仍會持續，各條防疫戰線都在崩潰邊緣。病患和醫護如何經歷這一波疫情？在動態清零或與病毒共存之間，香港的抗疫路如何走下走？德國之聲訪問了確診者和醫護界，了解他們的心聲。

观看视频 02:21

香港医院人满为患 抗疫进入“战场模式”

（德國之聲中文網）27歲的Rex與年長父母同住在香港，2月10日開始發燒，自行做快速檢測初步顯示新冠病毒陽性。他在同日提交唾液樣本予政府檢測，等了4天才獲衛生署短訊回覆證實確診，不過那是政府與他的唯一一次接觸。Rex接受德國之聲訪問時已經發病一星期，仍然未有任何政府人員聯絡他，告知下一步去向。

Rex向德國之聲表示：「說實話等到現在，我都差不多康復了。目前政府的支援和指示不足夠和不清晰，很多人也不確定哪裡可以取得準確的資訊。」這段日子，Rex都在家裡房間自我隔離，已經接種兩劑疫苗的他，自行服用止痛藥紓緩發燒和喉痛等病徵。一家人要共用洗手間，他唯有每天最後一個洗澡避免傳播病毒，所幸至今家人並未受感染。

  • People watch an outdoor movie screening within their social distances in Singapore

    生活在新冠时代： 疫情带来的变化

    保持距离

    自去年10月以来，新加坡保持着较低的病毒感染率。该国通过密切监控公民来控制病毒，这在一定程度上是通过一款强制性追踪应用程序实现的。感染人数的下降意味着，当地人可以去露天电影院，前提是要相互保持距离。

  • A patient with the COVID-19 breaths in oxygen in the COVID-19 ward at Khayelitsha Hospital

    生活在新冠时代： 疫情带来的变化

    南非的焦虑情绪

    南非是受新冠疫情影响最严重的非洲国家。图为开普敦附近一家医院的一名新冠患者。南非新冠确诊人数迄今约达140万。此外，新冠病毒的变种，501Y.V2和B.1.351的出现增加了焦虑的情绪。和英国发现的病毒变种一样，南非发现的变种病毒被认为具有很高的传染性。

  • A man stands beside a social distancing notice board at Bondi beach in Sydney, Australia

    生活在新冠时代： 疫情带来的变化

    日光浴也要注意保持社交距离

    随着气温升高，澳大利亚人纷纷前往海边度假。为了防止感染病例出现激增，澳洲当局在海边放置告示牌，提醒游客们在享受阳光时保持距离。自9月以来，澳大利亚新增病例数量大幅下降。

  • Kelvia Andrea Goncalves, 16, is supported by her aunt Vanderleia dos Reis Brasao, 37, as she reacts during the burial of her mother Andrea dos Reis Brasao

    生活在新冠时代： 疫情带来的变化

    新冠之殇

    在巴西马瑙斯（Manaus），16岁的少女贡萨尔维斯（Kelvia Andrea Goncalves）在母亲墓前哭泣。她母亲去世时年仅39岁。城市遭到新冠重创，医院的氧气供应阙如，无法为病患提供氧气瓶。许多人指责总统博尔索纳罗没有采取足够的防疫措施，导致该国疫情日益恶化。巴西病亡人数达到22.1万余人。

  • Health workers are seen in protective gear inside a locked down portion of the Jordan residential area in Hong Kong

    生活在新冠时代： 疫情带来的变化

    宁可谨慎有余

    在香港，当局在没有任何警告的情况下封锁了整个社区，以应对感染病例的突然增加。当地采取了与中国大陆类似的严厉措施来遏制病毒爆发。直到最近，香港的新冠感染率还相当低。

  • Flaming Lips give a socially-distanced Space Bubble concert, using individual inflatable bubbles to avoid the spread of coronavirus

    生活在新冠时代： 疫情带来的变化

    泡泡演唱会

    美国摇滚乐队“烈焰红唇”（The Flaming Lip）想出了疫情期间开演唱会的方法:他们在美国举行的演唱会上，无论是乐队还是歌迷们，都要呆在透明的充气塑料球里。通过这种方式进行安全隔离。乐队主唱韦恩·科因(Wayne Coyne)从舞台上跳下来时，观众甚至可以把他举起来。

  • People receive COVID-19 vaccines inside Lichfield Cathedral

    生活在新冠时代： 疫情带来的变化

    教堂成为临时疫苗接种中心

    许多教堂目前因疫情而关闭，而这些场所正被改造成临时疫苗接种中心，比如英国伯明翰附近的利奇菲尔德教堂Lichfield Cathedral。与目前面临疫苗短缺的欧盟不同，英国的疫苗供应相对稳定。

  • Amy Ezzat prepares a vaccine-shaped cake reading coronavirus vaccine and Bye Bye Corona

    生活在新冠时代： 疫情带来的变化

    希望之光

    伊扎特（Amy Ezzat）正在制作一个疫苗为主题的蛋糕。蛋糕会发给开罗一家医院接受治疗的新冠患者。埃及一直在努力开展接种活动。对许多人来说，能够接受疫苗注射，这个消息给他们带来巨大的希望。

    作者: Ines Eisele


今日香港新冠病例暴增，許多確診者像Rex一樣無法入院，政府處理個案的速度也遠遠追不上個案增速。至2月16日，有2654名新冠病人在政府的醫院和隔離設施留醫，另有近2000人安置在大嶼山竹篙灣隔離營，社區上仍有約1.2萬人等候送院。香港第五波疫情自去年十二月底開始，最初由回港的機組人員傳入。短短一個半月內，傳染性極高的奧密克戎（Omicron）變種病毒在香港感染超過1.6萬人，已經超越前四波疫情的確診數字總和。由於檢測力飽和，預計實際感染數字更高。

多家公立醫院在戶外範圍放置病床和架設帳篷安置確診病人，例如在市區的明愛醫院，本來讓救護室停泊的位置現在安置了至少有幾十名病人。德國之聲記者觀察，現場不少是長者或一家大小等優先住院群組。香港近日轉冷，夜晚和清晨氣溫只有十多度，病人在寒風中裹著暖氈等待。代表公立醫院職員的工會「醫管局員工陣線」主席陳國誠，本身也在明愛醫院任職，他認為情況十分不理想。他向德國之聲表示：「露天地方不是合適的治療場地，長者日曬雨淋下可能轉差，同事們亦未必可即時監察各人的病況。」

公共醫療系統超負荷

為了騰出更多資源應付新冠疫情，香港的公立醫院已削減四至五成的非緊急服務，例如復康和陪產，醫院管理局形容面臨「重大危機」。陳國誠說不少醫院內的情況嚴峻，急症室特別惡劣，醫護人手很緊張。他指：「非緊急服務的房間、走廊都用來安置新冠病人，但這些地方都沒有負壓設施，多多少少也有傳染風險，其實不理想。」香港公立醫院療系統本來已經很大負荷，陳國誠說，急症室的醫護在疫情下沒時間吃飯和如廁，精神都很疲累。他慨嘆：「比起工作量，更折磨的是，面對這麼大量病患，作為醫護人員卻不能提供最好的服務給他們，這是大家內心都有的痛苦和無奈。」

China I Coronavirus in Hongkong

等待接受病毒檢測的香港民衆

奧密克戎傳染速度驚人，醫療設施嚴重供不應求，但港府至今依然以隔離和圍堵為主要的應對手段。當局與地產商開會，期望以補貼形式徵集7000至1萬間酒店房間收容患者。另外，本週開設7間指定診所，服務輕症和等候入院的病人。當局也設立「專屬的士」車隊，約300台計程車於本週末起免費接載病人往求診。不過面對傳播力愈來愈強的變種病毒，這類策略是否仍能湊效，坊間也有不同意見。
Peter是公立醫院的醫護人員，一月底被家人傳染確診新冠肺炎，當時疫情已經爆發但每天只有數十宗新增個案。即便如此，市區醫院床位已告飽和，他在確診後三天被送往離島北大嶼山醫院。Peter告訴德國之聲：「我住院時一個護士照顧幾間隔離病房，已經算是很好了，我知道很多醫院的情況更差。」他說當時在隔離病房住了十天，同房六名病人和自己一樣病情輕微，院方分發一般止痛和止咳藥給他們，醫生則每天簡單問診一次。

經過這次經歷，Peter認為：「既然病毒傳染性極高，強行隔離但不肯停止社會運作是不可能的，這樣前線醫護只會更加超負荷，政府應該更謹慎分配資源。」他幾天前已經出院並重投工作，面對現在日益崩潰的醫療系統，他認為政府有必要大幅調整政策。「所以其實家居隔離可能更好，當這麼多病人都要由救護車送院，會令資源分配錯配。那些情況更緊急的病人，例如如孕婦和心臟病人，很可能因此錯失援助。」

清零或共存？

香港現時累計錄得逾3萬宗新冠個案，雖然專家預計仍會不斷攀升，但兩年疫情至今，只有二百多人不治，數字和比例較許多國家和大城市都要低。縱使新冠病毒未被消除，全球多地都正在放寬防疫措施，尋求與病毒共存。香港和中國內地堅持「動態清零」方針，是少數依然以收緊防疫政策對抗病毒的地方，這也是香港政界的主旋律。香港民意研究所2月11日公布的民調結果顯示，57%受訪者認為「與病毒共存」更適合香港，贊成「動態清零」的僅32%。

第五波疫情爆發以來，香港行政長官林鄭月娥被多次問及會否改變策略，她承認目前的應對未如理想，但堅稱無意放棄清零。她在本週重申：「在中央的全力支援、政府上下同心和市民全力配合下，我們要繼續打這場抗疫戰，向病毒投降並非一個選項。」她稱港府正考慮推行全民檢測，強制要求全港所有居民測試有否感染，現正研究實施可行性和方法。香港下週也會正式實施疫苗通行證，市民必須出示疫苗接種紀錄才能進出政府和許多私人處所。

不過在民眾陷於抗疫疲勞的情況下，「動態清零」還能否走下去？新冠確診者Rex對此表示懷疑：「我不太被這個政策說服，即使我受感染，也覺得不需要清零。因為變種病毒的致命率不高，共存非大問題，香港又不能如內地般封城，盲目追求清零不太科學。坦白說，我也是抱著與病毒共存的心態過活。」他認為港府的防疫方針不旦動搖國際金融中心地位，也加劇了他們這一輩的離心。「一連串政治事件後，有些人或許抱著在香港只求生存的心態。但疫情反映了，這個政府推行那些難以理解的政策，即使你不管政治，連只想生活都很艱難。」

為了「動態清零」，香港可以付出多大代價，各方仍有爭議。另一方面，香港地小人多，密集的城市環境是否可以完全套用外國的「病毒共存」模式，專家們也有不同看法。代表醫護界的醫管局員工陣線主席陳國誠認為，當局有責任檢討現時的防疫方針是否適合香港。「如果政府很堅持動態清零，它必定有責任與所有持份者溝通和提供配套，畢竟聽民意的責任在政府身上，否則受害的一定是市民。」

观看视频 03:20

港府推“安心出行”APP 港人为何不安心

 

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