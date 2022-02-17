醫患眼中的疫情：香港走在正確的抗疫路上嗎？

（德國之聲中文網）27歲的Rex與年長父母同住在香港，2月10日開始發燒，自行做快速檢測初步顯示新冠病毒陽性。他在同日提交唾液樣本予政府檢測，等了4天才獲衛生署短訊回覆證實確診，不過那是政府與他的唯一一次接觸。Rex接受德國之聲訪問時已經發病一星期，仍然未有任何政府人員聯絡他，告知下一步去向。

Rex向德國之聲表示：「說實話等到現在，我都差不多康復了。目前政府的支援和指示不足夠和不清晰，很多人也不確定哪裡可以取得準確的資訊。」這段日子，Rex都在家裡房間自我隔離，已經接種兩劑疫苗的他，自行服用止痛藥紓緩發燒和喉痛等病徵。一家人要共用洗手間，他唯有每天最後一個洗澡避免傳播病毒，所幸至今家人並未受感染。

生活在新冠时代： 疫情带来的变化 保持距离 自去年10月以来，新加坡保持着较低的病毒感染率。该国通过密切监控公民来控制病毒，这在一定程度上是通过一款强制性追踪应用程序实现的。感染人数的下降意味着，当地人可以去露天电影院，前提是要相互保持距离。

生活在新冠时代： 疫情带来的变化 南非的焦虑情绪 南非是受新冠疫情影响最严重的非洲国家。图为开普敦附近一家医院的一名新冠患者。南非新冠确诊人数迄今约达140万。此外，新冠病毒的变种，501Y.V2和B.1.351的出现增加了焦虑的情绪。和英国发现的病毒变种一样，南非发现的变种病毒被认为具有很高的传染性。

生活在新冠时代： 疫情带来的变化 日光浴也要注意保持社交距离 随着气温升高，澳大利亚人纷纷前往海边度假。为了防止感染病例出现激增，澳洲当局在海边放置告示牌，提醒游客们在享受阳光时保持距离。自9月以来，澳大利亚新增病例数量大幅下降。

生活在新冠时代： 疫情带来的变化 新冠之殇 在巴西马瑙斯（Manaus），16岁的少女贡萨尔维斯（Kelvia Andrea Goncalves）在母亲墓前哭泣。她母亲去世时年仅39岁。城市遭到新冠重创，医院的氧气供应阙如，无法为病患提供氧气瓶。许多人指责总统博尔索纳罗没有采取足够的防疫措施，导致该国疫情日益恶化。巴西病亡人数达到22.1万余人。

生活在新冠时代： 疫情带来的变化 宁可谨慎有余 在香港，当局在没有任何警告的情况下封锁了整个社区，以应对感染病例的突然增加。当地采取了与中国大陆类似的严厉措施来遏制病毒爆发。直到最近，香港的新冠感染率还相当低。

生活在新冠时代： 疫情带来的变化 泡泡演唱会 美国摇滚乐队“烈焰红唇”（The Flaming Lip）想出了疫情期间开演唱会的方法:他们在美国举行的演唱会上，无论是乐队还是歌迷们，都要呆在透明的充气塑料球里。通过这种方式进行安全隔离。乐队主唱韦恩·科因(Wayne Coyne)从舞台上跳下来时，观众甚至可以把他举起来。

生活在新冠时代： 疫情带来的变化 教堂成为临时疫苗接种中心 许多教堂目前因疫情而关闭，而这些场所正被改造成临时疫苗接种中心，比如英国伯明翰附近的利奇菲尔德教堂Lichfield Cathedral。与目前面临疫苗短缺的欧盟不同，英国的疫苗供应相对稳定。

生活在新冠时代： 疫情带来的变化 希望之光 伊扎特（Amy Ezzat）正在制作一个疫苗为主题的蛋糕。蛋糕会发给开罗一家医院接受治疗的新冠患者。埃及一直在努力开展接种活动。对许多人来说，能够接受疫苗注射，这个消息给他们带来巨大的希望。 作者: Ines Eisele



今日香港新冠病例暴增，許多確診者像Rex一樣無法入院，政府處理個案的速度也遠遠追不上個案增速。至2月16日，有2654名新冠病人在政府的醫院和隔離設施留醫，另有近2000人安置在大嶼山竹篙灣隔離營，社區上仍有約1.2萬人等候送院。香港第五波疫情自去年十二月底開始，最初由回港的機組人員傳入。短短一個半月內，傳染性極高的奧密克戎（Omicron）變種病毒在香港感染超過1.6萬人，已經超越前四波疫情的確診數字總和。由於檢測力飽和，預計實際感染數字更高。

多家公立醫院在戶外範圍放置病床和架設帳篷安置確診病人，例如在市區的明愛醫院，本來讓救護室停泊的位置現在安置了至少有幾十名病人。德國之聲記者觀察，現場不少是長者或一家大小等優先住院群組。香港近日轉冷，夜晚和清晨氣溫只有十多度，病人在寒風中裹著暖氈等待。代表公立醫院職員的工會「醫管局員工陣線」主席陳國誠，本身也在明愛醫院任職，他認為情況十分不理想。他向德國之聲表示：「露天地方不是合適的治療場地，長者日曬雨淋下可能轉差，同事們亦未必可即時監察各人的病況。」

公共醫療系統超負荷

為了騰出更多資源應付新冠疫情，香港的公立醫院已削減四至五成的非緊急服務，例如復康和陪產，醫院管理局形容面臨「重大危機」。陳國誠說不少醫院內的情況嚴峻，急症室特別惡劣，醫護人手很緊張。他指：「非緊急服務的房間、走廊都用來安置新冠病人，但這些地方都沒有負壓設施，多多少少也有傳染風險，其實不理想。」香港公立醫院療系統本來已經很大負荷，陳國誠說，急症室的醫護在疫情下沒時間吃飯和如廁，精神都很疲累。他慨嘆：「比起工作量，更折磨的是，面對這麼大量病患，作為醫護人員卻不能提供最好的服務給他們，這是大家內心都有的痛苦和無奈。」

等待接受病毒檢測的香港民衆

奧密克戎傳染速度驚人，醫療設施嚴重供不應求，但港府至今依然以隔離和圍堵為主要的應對手段。當局與地產商開會，期望以補貼形式徵集7000至1萬間酒店房間收容患者。另外，本週開設7間指定診所，服務輕症和等候入院的病人。當局也設立「專屬的士」車隊，約300台計程車於本週末起免費接載病人往求診。不過面對傳播力愈來愈強的變種病毒，這類策略是否仍能湊效，坊間也有不同意見。

Peter是公立醫院的醫護人員，一月底被家人傳染確診新冠肺炎，當時疫情已經爆發但每天只有數十宗新增個案。即便如此，市區醫院床位已告飽和，他在確診後三天被送往離島北大嶼山醫院。Peter告訴德國之聲：「我住院時一個護士照顧幾間隔離病房，已經算是很好了，我知道很多醫院的情況更差。」他說當時在隔離病房住了十天，同房六名病人和自己一樣病情輕微，院方分發一般止痛和止咳藥給他們，醫生則每天簡單問診一次。

經過這次經歷，Peter認為：「既然病毒傳染性極高，強行隔離但不肯停止社會運作是不可能的，這樣前線醫護只會更加超負荷，政府應該更謹慎分配資源。」他幾天前已經出院並重投工作，面對現在日益崩潰的醫療系統，他認為政府有必要大幅調整政策。「所以其實家居隔離可能更好，當這麼多病人都要由救護車送院，會令資源分配錯配。那些情況更緊急的病人，例如如孕婦和心臟病人，很可能因此錯失援助。」

清零或共存？

香港現時累計錄得逾3萬宗新冠個案，雖然專家預計仍會不斷攀升，但兩年疫情至今，只有二百多人不治，數字和比例較許多國家和大城市都要低。縱使新冠病毒未被消除，全球多地都正在放寬防疫措施，尋求與病毒共存。香港和中國內地堅持「動態清零」方針，是少數依然以收緊防疫政策對抗病毒的地方，這也是香港政界的主旋律。香港民意研究所2月11日公布的民調結果顯示，57%受訪者認為「與病毒共存」更適合香港，贊成「動態清零」的僅32%。

第五波疫情爆發以來，香港行政長官林鄭月娥被多次問及會否改變策略，她承認目前的應對未如理想，但堅稱無意放棄清零。她在本週重申：「在中央的全力支援、政府上下同心和市民全力配合下，我們要繼續打這場抗疫戰，向病毒投降並非一個選項。」她稱港府正考慮推行全民檢測，強制要求全港所有居民測試有否感染，現正研究實施可行性和方法。香港下週也會正式實施疫苗通行證，市民必須出示疫苗接種紀錄才能進出政府和許多私人處所。

不過在民眾陷於抗疫疲勞的情況下，「動態清零」還能否走下去？新冠確診者Rex對此表示懷疑：「我不太被這個政策說服，即使我受感染，也覺得不需要清零。因為變種病毒的致命率不高，共存非大問題，香港又不能如內地般封城，盲目追求清零不太科學。坦白說，我也是抱著與病毒共存的心態過活。」他認為港府的防疫方針不旦動搖國際金融中心地位，也加劇了他們這一輩的離心。「一連串政治事件後，有些人或許抱著在香港只求生存的心態。但疫情反映了，這個政府推行那些難以理解的政策，即使你不管政治，連只想生活都很艱難。」

為了「動態清零」，香港可以付出多大代價，各方仍有爭議。另一方面，香港地小人多，密集的城市環境是否可以完全套用外國的「病毒共存」模式，專家們也有不同看法。代表醫護界的醫管局員工陣線主席陳國誠認為，當局有責任檢討現時的防疫方針是否適合香港。「如果政府很堅持動態清零，它必定有責任與所有持份者溝通和提供配套，畢竟聽民意的責任在政府身上，否則受害的一定是市民。」

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