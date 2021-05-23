酿成甘肃越野赛悲剧的几大因素

(德国之声中文网) 天气突变无疑是最主要的肇因之一。根据赛事主办方、甘肃白银市政府在新闻发布会上的通报，事发时，局部地区短时间内出现了冻雨、冰雹、强风等恶劣天气，气温也急剧降低。而且不巧的是，天气突变时，大量选手正好位于赛道20公里至31公里的高海拔爬坡路段，赛事主办方受限于地形难以事先在此"摩托车等很难上去"的陡峭路段设置补给点。

在中国社交媒体上，多名参赛选手也介绍了自己的亲身经历，表示在正式比赛前就天气情况询问过当地居民，但是后者表示在这个季节更应该关注防暑而非御寒。而在比赛日当天上午起跑时，由于阳光直射的缘故，参赛选手也确实感受到了一丝暖意。随着时间的推进，当地风势逐渐增大，此后又出现了冻雨、急剧降温等突发恶劣天气，在高海拔地区酿成了严重后果。

崎岖的山路对救援队造成了很大阻碍

险要路段无补给

除了天气突变这一客观因素，赛事主办方的能力不足也受到不少参赛选手以及遇难者家属的诟病。多名参赛选手在接受中国官方媒体采访时指出，此次山地越野赛，主办方在地形最困难、风险最大的路段没有布置任何补给点，参赛选手一旦在这个荒无人烟的区域发生险情，难以获得任何救援装备，只能依靠自己想办法下山，或者在原定苦等救援队跋山涉水前来营救。

但是，在社交媒体上，也有不少户外越野爱好者指出，越是地形险要的地方，组织方越是难以设置补给点、避难所，即便勉强设立了一个补给点，也只能预存少量极其有限的物资。在这种情况下，非常依赖于参赛选手对自身身体状态以及周围环境的判断：究竟是坚持到前方的下一个补给点，还是撤回到身后的补给点退赛？

未强制规定携带保暖衣物

此次赛事主办方另一个饱受诟病的缺失就是没有强制参赛选手全程携带冲锋衣，只是规定随身携带轻便保暖毯。而从实际结果来看，许多获救选手反映在强风来袭时，"保暖毯都被吹烂了"。

山地越野赛究竟应该强制选手携带哪些装备，并没有统一的规定，通常都是由赛事主办方自行掌握。著名的环勃朗峰168公里山地越野赛(UTMB)累计高差达9400米，选手需要面对阿尔卑斯山区的恶劣天气、高海拔低氧环境、夜间比赛等考验，因此主办方强制要求参赛者携带防水外衣、保暖衣物、饮食、求救口哨、保暖毯、头灯等装备。

而此次发生事故的白银山地越野赛，在之前几年举办时，没有遭遇过任何恶劣天气，往届选手甚至普遍抱怨天气太热。因此不少幸存参赛者猜测，主办方正是基于往年经验，才只是"建议"选手携带冲锋衣等防寒衣物，而非强制。而从现场照片来看，不少选手也确实只穿着短裤短袖起跑。

但是，在知乎、微博等中国社交网络平台上，也有一些越野爱好者指出，中国国内的一些其他长途越野赛事，在装备问题上谨慎得多："4月底、25度的气温，依然强制要求选手全程携带冲锋衣和卫星定位仪。"一名用户甚至透露，曾经有一名精英级选手在半途将自己的装备让其他人背，然后获得了冠军；但是主办方获知详情后，取消了她的冠军头衔。"因为这不仅是为了公平比赛，也是为了选手自己的生命安全。"

官媒抨击主办方无视气象预警

越野圈内人士在社交网络上也批评赛事主办方指出，举办越野赛事，必须根据极端天气而非平均天气做好各项预案，"虽然有过去几年的经验，但都可能只是运气好。"

事实上，甘肃省气象局在赛事前两天就发出过强降温天气警示，当地的景泰县气象局也在赛事前一天向主办方发出过专项天气预报，并发布"大风蓝色预警"。中国官方媒体新华社就批评说，此次事件最大的失误是运营方没有对气象部门提供的预警做出正确预判。新华社还认为，主办方应急预案不充分，5月22日中午12时就已经收到了参赛者发出的求救信息，但一直到两小时后才在官方微信群内宣布比赛终止。

极限运动不应强化竞技色彩

在社交网站"知乎"上，还有不少越野爱好者呼吁尽量淡化山地越野跑的"计时竞技"色彩，让越野跑回归"户外极限风险运动"的本质，从而避免参赛者为争夺名次、奖金而忽视风险、放弃携带必要应急物资盲目追求轻装上阵。

值得一提的是，此次白银山地越野赛的报名费为1000元人民币，但是所有参赛选手不论名次，只要完成比赛就能获得1600元的奖金。然而，这是否影响了参赛者的退赛决断，并不清楚，也无从查证。

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