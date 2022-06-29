 酷热之后大火肆虐还在继续 | 所有节目 | DW | 26.07.2022

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科技环境

酷热之后大火肆虐还在继续

在欧洲和美国，许多地方的大热浪告一段落，但森林大火尚在多国蔓延，给人类、给地貌带来巨大损失。

  • Spanien | Waldbrände auf Teneriffa

    度假岛上一片恐怖

    欧洲大火：位于摩洛哥海岸的西班牙加那利群岛灾情尤为严重。7月24日，大火烧到了特内里费（ Teneriffa ）。地区主席托雷斯（Ángel Víctor Torres ）通报说，在这个深受游客喜爱的度假岛，火焰已吞噬了2150公顷的土地。

  • Spanien | Waldbrände auf Teneriffa

    特内里费岛上烈焰升腾

    2022年已成西班牙有记录以来的最具破坏性的森林火灾年。如此图上拉斯朗纳达斯（ Las Llanadas）小镇那样，人们不得不设法将牲畜和财产转移至安全地带。上周末，近600人被迫离开在特内里费岛的居所。

  • Griechenland | Waldbrand auf Lesbos

    爱琴海中的希腊小岛

    在爱琴海东部，毗邻土耳其海岸，坐落着希腊的莱斯沃斯岛（ Lesbos ）。这里热浪滚滚，烟云升腾。该岛南部，周末的强风阻碍了灭火工作，并一再使刚被控制的火点重燃大火。

  • Griechenland | Waldbrand auf Lesbos

    疏散整个居民点

    莱斯沃斯岛南部的瓦特拉（Vatera）居民点接到政府全部疏散命令。近年里，因岛上的大型难民营，莱斯沃斯名扬世界。所幸，截至目前，难民营未直接遭遇大火。

  • USA | Waldbrand in Mariposa

    加州的熊熊大火直逼国家公园

    近期以来 ，美国不断遭遇罕见高温，并引发森林火灾。加州马里波萨（ Mariposa ）的这场大火，靠近著名的优胜美地国家公园（ Nationalpark Yosemite ）。当局出动近2100名救火人员、225辆消防车和17架直升机，与火焰搏斗。

  • USA | Waldbrand in Mariposa

    旧金山的橡树火已摧毁五十多个建筑

    在加州， "橡树火 "（ Oak Fire ）继续蔓延，旧金山以东地区成为重灾区。消防部门报称，大火仍保持 "极端"态势，所到之处，一片火海，至少数十个建筑被摧毁，已有6000人被迫离开家园。

  • USA | Waldbrand in Mariposa

    加州部分地区进入紧急状态

    加州州长纽森（Gavin Newsom）于7月23日宣布马里波萨县进入 "紧急状态"。 当地投入了数千名消防员和消防直升机。《洛杉矶时报》报道说，可能还需一星期才能控制住火情。

  • USA | Waldbrand nahe Yosemite

    加州上空烟云翻滚

    自然灾害的规模和威力在鸟瞰图上尤其得到清晰展现。此图摄于优胜美地谷。目击者在网络上发布的这张图片上，一巨大漩涡烟云像龙卷风一样在森林上空升起。这种危险的天气现象，即热云或火云，又会助长火势。

  • Frankreich | Schäden durch Waldbrände in Pyla sur Mer

    大火之后剩下它们：槁木

    我们重回欧洲。在法国西南部吉伦特（ Gironde ）河口附近的皮拉大沙丘（Pyla sur Mer），无情大火只留下一片荒芜。在波尔多附近地区，消防人员不得不同时对付两个火源。其中一个，可能在燃烧了11天后的这个周末被扑灭，而另一个还会继续作孽。

  • Frankreich | Schäden durch Waldbrände in Pyla sur Mer

    重新造林不能老方一贴

    此图也来自法国西南部的皮拉大沙丘。马克龙总统要求迅速在大西洋沿岸受灾地区重新造林，但指明必须改善预警和保护规则。他称，安全力量必须得到更好的装备，应对气候变化。他说，必须拿出新手段。显然，现在的来一套已经过时。


  • Spanien | Waldbrände auf Teneriffa

    度假岛上一片恐怖

    欧洲大火：位于摩洛哥海岸的西班牙加那利群岛灾情尤为严重。7月24日，大火烧到了特内里费（ Teneriffa ）。地区主席托雷斯（Ángel Víctor Torres ）通报说，在这个深受游客喜爱的度假岛，火焰已吞噬了2150公顷的土地。

  • Spanien | Waldbrände auf Teneriffa

    特内里费岛上烈焰升腾

    2022年已成西班牙有记录以来的最具破坏性的森林火灾年。如此图上拉斯朗纳达斯（ Las Llanadas）小镇那样，人们不得不设法将牲畜和财产转移至安全地带。上周末，近600人被迫离开在特内里费岛的居所。

  • Griechenland | Waldbrand auf Lesbos

    爱琴海中的希腊小岛

    在爱琴海东部，毗邻土耳其海岸，坐落着希腊的莱斯沃斯岛（ Lesbos ）。这里热浪滚滚，烟云升腾。该岛南部，周末的强风阻碍了灭火工作，并一再使刚被控制的火点重燃大火。

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    疏散整个居民点

    莱斯沃斯岛南部的瓦特拉（Vatera）居民点接到政府全部疏散命令。近年里，因岛上的大型难民营，莱斯沃斯名扬世界。所幸，截至目前，难民营未直接遭遇大火。

  • USA | Waldbrand in Mariposa

    加州的熊熊大火直逼国家公园

    近期以来 ，美国不断遭遇罕见高温，并引发森林火灾。加州马里波萨（ Mariposa ）的这场大火，靠近著名的优胜美地国家公园（ Nationalpark Yosemite ）。当局出动近2100名救火人员、225辆消防车和17架直升机，与火焰搏斗。

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    旧金山的橡树火已摧毁五十多个建筑

    在加州， "橡树火 "（ Oak Fire ）继续蔓延，旧金山以东地区成为重灾区。消防部门报称，大火仍保持 "极端"态势，所到之处，一片火海，至少数十个建筑被摧毁，已有6000人被迫离开家园。

  • USA | Waldbrand in Mariposa

    加州部分地区进入紧急状态

    加州州长纽森（Gavin Newsom）于7月23日宣布马里波萨县进入 "紧急状态"。 当地投入了数千名消防员和消防直升机。《洛杉矶时报》报道说，可能还需一星期才能控制住火情。

  • USA | Waldbrand nahe Yosemite

    加州上空烟云翻滚

    自然灾害的规模和威力在鸟瞰图上尤其得到清晰展现。此图摄于优胜美地谷。目击者在网络上发布的这张图片上，一巨大漩涡烟云像龙卷风一样在森林上空升起。这种危险的天气现象，即热云或火云，又会助长火势。

  • Frankreich | Schäden durch Waldbrände in Pyla sur Mer

    大火之后剩下它们：槁木

    我们重回欧洲。在法国西南部吉伦特（ Gironde ）河口附近的皮拉大沙丘（Pyla sur Mer），无情大火只留下一片荒芜。在波尔多附近地区，消防人员不得不同时对付两个火源。其中一个，可能在燃烧了11天后的这个周末被扑灭，而另一个还会继续作孽。

  • Frankreich | Schäden durch Waldbrände in Pyla sur Mer

    重新造林不能老方一贴

    此图也来自法国西南部的皮拉大沙丘。马克龙总统要求迅速在大西洋沿岸受灾地区重新造林，但指明必须改善预警和保护规则。他称，安全力量必须得到更好的装备，应对气候变化。他说，必须拿出新手段。显然，现在的来一套已经过时。


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