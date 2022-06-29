酷热之后大火肆虐还在继续

加州上空烟云翻滚

自然灾害的规模和威力在鸟瞰图上尤其得到清晰展现。此图摄于优胜美地谷。目击者在网络上发布的这张图片上，一巨大漩涡烟云像龙卷风一样在森林上空升起。这种危险的天气现象，即热云或火云，又会助长火势。