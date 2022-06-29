酷热之后大火肆虐还在继续

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在欧洲和美国，许多地方的大热浪告一段落，但森林大火尚在多国蔓延，给人类、给地貌带来巨大损失。
欧洲大火：位于摩洛哥海岸的西班牙加那利群岛灾情尤为严重。7月24日，大火烧到了特内里费（ Teneriffa ）。地区主席托雷斯（Ángel Víctor Torres ）通报说，在这个深受游客喜爱的度假岛，火焰已吞噬了2150公顷的土地。
2022年已成西班牙有记录以来的最具破坏性的森林火灾年。如此图上拉斯朗纳达斯（ Las Llanadas）小镇那样，人们不得不设法将牲畜和财产转移至安全地带。上周末，近600人被迫离开在特内里费岛的居所。
在爱琴海东部，毗邻土耳其海岸，坐落着希腊的莱斯沃斯岛（ Lesbos ）。这里热浪滚滚，烟云升腾。该岛南部，周末的强风阻碍了灭火工作，并一再使刚被控制的火点重燃大火。
莱斯沃斯岛南部的瓦特拉（Vatera）居民点接到政府全部疏散命令。近年里，因岛上的大型难民营，莱斯沃斯名扬世界。所幸，截至目前，难民营未直接遭遇大火。
近期以来 ，美国不断遭遇罕见高温，并引发森林火灾。加州马里波萨（ Mariposa ）的这场大火，靠近著名的优胜美地国家公园（ Nationalpark Yosemite ）。当局出动近2100名救火人员、225辆消防车和17架直升机，与火焰搏斗。
在加州， "橡树火 "（ Oak Fire ）继续蔓延，旧金山以东地区成为重灾区。消防部门报称，大火仍保持 "极端"态势，所到之处，一片火海，至少数十个建筑被摧毁，已有6000人被迫离开家园。
加州州长纽森（Gavin Newsom）于7月23日宣布马里波萨县进入 "紧急状态"。 当地投入了数千名消防员和消防直升机。《洛杉矶时报》报道说，可能还需一星期才能控制住火情。
自然灾害的规模和威力在鸟瞰图上尤其得到清晰展现。此图摄于优胜美地谷。目击者在网络上发布的这张图片上，一巨大漩涡烟云像龙卷风一样在森林上空升起。这种危险的天气现象，即热云或火云，又会助长火势。
我们重回欧洲。在法国西南部吉伦特（ Gironde ）河口附近的皮拉大沙丘（Pyla sur Mer），无情大火只留下一片荒芜。在波尔多附近地区，消防人员不得不同时对付两个火源。其中一个，可能在燃烧了11天后的这个周末被扑灭，而另一个还会继续作孽。
此图也来自法国西南部的皮拉大沙丘。马克龙总统要求迅速在大西洋沿岸受灾地区重新造林，但指明必须改善预警和保护规则。他称，安全力量必须得到更好的装备，应对气候变化。他说，必须拿出新手段。显然，现在的来一套已经过时。
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