酒后暴打院士 中国航天高管终被刑拘

(德国之声中文网) 北京警方朝阳公安分局7月5日深夜发布通报称，6月6日涉嫌打人的"张某"已经在7月5日被依法刑事拘留。通报指出，警方已经查实当事人在6月6日晚与两名被打者共同就餐，酒后发生口角；稍后被打者返回所居住小区时，在楼道和电梯内遭到当事人的多次踢踹、殴打、拉拽、碰撞。

警方通报中还对姗姗来迟一个月的刑事拘留做出了解释："根据伤情鉴定有关规定，应当依据机体损伤及修复的临床情况进行影像学复检，在客观依据充分、伤情明确后方能出具正式鉴定意见。"

而打人者张陶所属的中国航天科技集团也是在7月4日刚刚宣布对其进行停职处理，以配合有关部门对这起酒后打人事件的调查。"集团公司已派出调查组对事发当日下午至夜晚的整个事件过程进行全面调查，后续将根据调查结果进一步严肃处理。感谢广大网民的关注与监督。"

和张陶吃饭比太空出舱行走更危险？

事实上，张陶酒后打人事件在发生后几天就已经在中国社交媒体上曝光，到了6月底更是热度猛烈蹿升。根据多方知情人士在社交媒体上整理的资料，事发当天，张陶因寻求王晋年、吴美蓉推荐成为国际宇航科学院院士不成，在晚餐以及餐后送两人回住处期间，不顾旁人劝阻大打出手，导致王晋年肋骨骨折、全身多处软组织损伤，吴美蓉更是脊椎骨折、住院手术。

王晋年教授是地球遥感领域的专家，吴美蓉则是制导、测控领域的专家，两人都是国际宇航科学院院士，在国际学术界具有相当的声望。而中国航天科技集团一直到7月2日依旧在试图压制舆情，内部发文称"希望广大党员干部不要对此次事件进行散布和传播，严守政治纪律和政治规矩，着力营造风清气正的舆论环境"。在打人后的一个月内，张陶也继续任职、照常上班。中国网民则在社交媒体上感慨，连名满全球的顶尖专家遭到国企领导暴打都差一点不了了之，要是普通人挨打更是伸冤无门。

网民对张陶打人的愤怒、对官方压制舆论的不满，在7月4日当天达到了高潮。当天，中国航天员刘伯明、汤洪波在空间站进行出舱行走作业，完成外部相机改装等任务，中国官媒以及各大网站都进行了全程直播。许多网民在发送评论弹幕时，一方面赞扬航天员沉着冷静、中国科技的迅速发展，另一方面也对张陶打人事件进行大量嘲讽："出舱行走危险么？肯定比王院士、吴院士在地面吃饭更安全。""舱外航天服好酷炫，赶快让地面上的专家院士们也穿上，尤其是头盔。""愿太空没有张陶。""毛主席教导我们：让人讲话，天不会塌下来。"

而航天集团官方在此后才做出了对张陶停职的决定。7月5日北京警方拘捕张陶后，微博、知乎上的中国网民仍然不依不挠，指出在包括航天领域在内，行政凌驾于科研之上是全国高校和科研机构的顽疾。"这种矛盾在航空航天事业上尤为明显，只不过这种矛盾被我国航天事业取得的成就暂时遮盖了而已。""这个只能依靠广大青年的奉献精神维持的行业，不考虑怎么提高科研人员的待遇，怎么发挥科研人员的积极性，怎么解决行政僵化的问题，而是用这种迟来一个月，毫无诚意的回应告诉大家：即使你奋斗了一生成为了航空航天领域的大牛，即使你对中国航天事业做出了贡献，你在领导眼里，仍然只是一个可以任意殴打，不需要丝毫顾及，就连个回应都得广大网友声援才能获得的蝼蚁。"

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