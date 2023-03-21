酒业盛会ProWein重现盛况 中国酒庄崭露头角

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2023年3月19日至21日，全球最大的葡萄酒和烈酒展会之一ProWein在德国杜塞尔多夫举办。随着世界各地大多走出疫情，本次展会气氛热烈，迎来了60多个国家的6000多家展商。10多家中国葡萄酒庄也走出国门，到这一国际盛会上“崭露头角”。
3月19日，酒业最大的展会之一ProWein在杜塞尔多夫拉开帷幕。13个诺大的展厅云集了6000多家来自60多个国家的展商。全球最大的葡萄酒生产国意大利的展商队伍最为庞大，共约1500家前来参展。法国和德国展商数量位居第二和第三名，分别有约950家及700余家。随着防疫限制基本取消，展会恢复了疫情前人头攒动的盛况，人们的喜悦之情也溢于言表。
除了张裕、长城等中国葡萄酒领军品牌再次亮相ProWein展会外，十余家中国的中小型酒庄也带来了自产佳酿。中国主要的葡萄酒产区位于淮河以北，包括新疆、宁夏、陕西、河北、山东、东北产区以及北京房山产区等等。
中国的葡萄酒会是什么样的味道呢？这两位在勃艮第学习葡萄酒管理的法国姑娘对中国展台表现出很大的兴趣。“这是我第一次品尝中国的葡萄酒，口感香醇，非常高雅”，一边学习，一边为第戎一家葡萄酒商工作的奥德·蕾瓦兰（Aude Rivalland）品尝了山东蓬莱产区龙亭酒庄的一款干红后惊叹不已。她说，目前法国几乎见不到中国葡萄酒专卖店，也许这将是一个市场机遇。
代表宁夏西鸽酒庄参展的克莉斯特尔(Christelle Chene)是一位地道的法国姑娘，不过在中国已经生活了十多年，中文非常流利，还给自己取了一个好听的中文名“陈仙妮”。她说，以前她为法国酒庄开发中国市场，后来，一位客户成了她的中国老板。“一开始，我以为他说说聘用我是开玩笑，但2018年去宁夏考察后，我觉得很有兴趣，我负责发展欧洲市场。我爱中国、爱葡萄酒，去年我还在宁夏买了房，一辈子都不想离开那里。我想为中国做点贡献，让世界爱上中国葡萄酒。”
新疆有吐鲁番盆地、天山北麓、焉耆及和硕四大葡萄产区。这次展会上，土哈盆地历史悠久的楼兰酒庄、焉耆盆地的新疆乡都、天塞酒庄等都带来了自己的特色葡萄酒。”全世界都知道，葡萄酒没有好坏，只有喜欢和不喜欢。我们希望展示自己的特色，比如我们的深根葡萄酒，同时希望找到合作伙伴，和同行交流，看看我们跟国际水平差距在哪里”，新疆乡都总经理邹积赟向记者表示，“最难的是第一步，如果第一步走出了，离目的地就将更近一步。”
来自河北怀来的中法庄园、迦南酒业，来自北京房山产区的莱恩堡酒庄，宁夏贺兰山东麓产区的迦南美地等酒庄也都迈出了走向国际市场的第一步。莱恩堡酒庄带来了高糖、高酸、香型浓郁的干白“莱恩堡公主”和高糖、高酸、高单宁的干红“莱恩堡王子”。迦南酒业带来了“诗百篇”系列，迦南美地推专门为国际市场推出了“木兰朵”品牌。
葡萄酒科普博主朱莉莉是前来参展的天塞酒庄庄主的女儿。她介绍说，自己的线上平台旨在推广中国葡萄酒，迄今已收获了200万粉丝。
作为中国展商邀请的嘉宾，新加坡籍的葡萄酒专栏作家庄布忠、曾在法国波尔多学习酿造技术的中国葡萄酒专家李德美介绍了中国葡萄酒的特色和产业的发展。中国驻杜塞尔多夫总领事杜春国也为中国展商送来祝福。
据统计，美国是全球葡萄酒消费最多的国家，2021年，美国人喝掉了3300多万百升葡萄酒。而从人均葡萄酒饮用来看，葡萄牙位居榜首，2021年人均消费52升。中国的葡萄酒消费量近年来已经位列全球第五、第六位，但人均消费量还很低。对大多数中国人来说，葡萄酒仍是一种价格昂贵的奢侈品。不过，一些业内人士认为，随着与国际接轨，中国葡萄酒的价格可以做到更为亲民，开拓出更好的前景，因为，“当我们大家可以去享受生活的时候，一定少不了一杯美酒。”
随着世界各地基本走出疫情，全球最大的葡萄酒和烈酒展览会之一的杜塞尔多夫ProWein展会（3月19日至21日）再现盛况，迎来了60多个国家的6000多家展商。十余家中国葡萄酒庄也带着自己的特色产品来到这一国际盛会，其中一些还是初次在这里亮相。
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