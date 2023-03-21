酒业盛会ProWein重现盛况 中国展商崭露头角

扎根宁夏的法国姑娘

代表宁夏西鸽酒庄参展的克莉斯特尔(Christelle Chene)是一位地道的法国姑娘，不过在中国已经生活了十多年，中文非常流利，还给自己取了一个好听的中文名“陈仙妮”。她说，以前她为法国酒庄开发中国市场，后来，一位客户成了她的中国老板。“一开始，我以为他说说聘用我是开玩笑，但2018年去宁夏考察后，我觉得很有兴趣，我负责发展欧洲市场。我爱中国、爱葡萄酒，去年我还在宁夏买了房，一辈子都不想离开那里。我想为中国做点贡献，让世界爱上中国葡萄酒。”