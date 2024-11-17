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配合地面进攻? 俄军猛攻乌克兰能源设施

2024年11月17日

11月16日夜间，俄罗斯对乌克兰发动了新一轮大规模导弹袭击。乌克兰外交部称，这是开战以来最严重的袭击之一。乌克兰能源部表示，由于能源关键基础设施被命中，许多地区已经停电，以防电网进一步崩溃。分析人士认为，俄军可能即将发动冬季攻势。

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11月17日，乌克兰西部利沃夫市的消防人员正在扑灭俄军空袭后的大火
11月17日，乌克兰西部利沃夫市的消防人员正在扑灭俄军空袭后的大火图像来源: Ukraine Emergency Service/AP/picture alliance

（德国之声中文网）从11月16日夜间到次日清晨，俄罗斯对乌克兰发动了猛烈空袭。乌克兰总统泽连斯基表示，俄罗斯总共动用了约90架次的无人机以及120余枚火箭弹或者导弹。乌克兰的防空系统则拦截了其中的140枚/架。

乌克兰当局还表示，此轮袭击也在多地造成了人员伤亡。在基辅，至少有两人被掉落的碎片砸伤；在南部的尼古拉耶夫，至少有两人在无人机袭击中丧生；在东南部的第聂伯罗彼得罗夫斯克，两名铁路工人在火车站遭到轰炸时身亡；在西部的利沃夫，一名女子在汽车内被碎片砸中丧生。

由于此轮袭击中，相对离前线较远的乌克兰西部地区也遭到了猛烈打击，邻国波兰的军队也进入了全面戒备状态，预警雷达、防空导弹系统纷纷开机，以确保国土安全。波兰军方表示，每当乌克兰西部地区遭到空袭时，波兰空军战机都会升空警戒，北约盟国的军机也时常会予以协助。

俄军意图切断乌克兰供电供暖

俄罗斯国防部已经确认，此轮袭击的目标就是乌克兰的能源基础设施。莫斯科称，此次打击的目标都在为乌克兰的军工产业供应电力。

乌克兰各地方当局表示，此轮打击过后，东南部的扎波罗热、克里沃罗格以及西部的罗夫诺、沃伦地区的能源关键基础设施都遭到了损毁。乌克兰最大私营能源公司DTEK还表示，一座热电厂也在空袭中严重受损，员工已经开始抢修。

乌克兰能源部长加卢先科(Herman Haluschtschenko)表示，全国多地已经“预防性停电”，以避免电网因过载而进一步崩溃。“敌人正在攻击全国的发电、输电设施。”

德广联驻乌克兰记者则分析认为，俄军针对能源基础设施发动大规模袭击，其目的很可能是通过切断乌克兰民众的冬季供暖、供电、供水，加大基辅政府面临的压力，从而配合俄军即将开始的冬季攻势。

俄军挺进战略要地 缺弹乌军誓守家园

俄军即将冬季进攻？

自从今年初乌军丢失阿夫季夫卡要塞后，始终难以稳守顿巴斯地区的战线。过去几个月间，俄军已经推进40余公里，另一个具有重要战略意义的城市库拉乔韦也即将被俄罗斯军队占领

英国国防部最近评估发现，俄军还在加大对具有重要战略意义的城市库皮扬斯克的压力；而在战线的南部，俄军已经将战线拉长到奥什基尔河，河流东侧的乌军补给线将遭到威胁。乌克兰曾经在2022年秋天的反攻中将俄军赶出此地。

此外，乌克兰在夏季突入俄罗斯本土攻占的库尔斯克地区，目前也有受到反攻的迹象。据西方和乌克兰军事专家称，俄罗斯已经集结了近5万名士兵，其中包括1万多名朝鲜军人，目标是迫使乌克兰人离开俄罗斯本土。不过，也有报道称，俄军在此前对库尔斯克乌军阵地的攻击中损失惨重。

（德新社、德广联）
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