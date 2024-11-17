配合地面进攻? 俄军猛攻乌克兰能源设施

11月16日夜间，俄罗斯对乌克兰发动了新一轮大规模导弹袭击。乌克兰外交部称，这是开战以来最严重的袭击之一。乌克兰能源部表示，由于能源关键基础设施被命中，许多地区已经停电，以防电网进一步崩溃。分析人士认为，俄军可能即将发动冬季攻势。

（德国之声中文网）从11月16日夜间到次日清晨，俄罗斯对乌克兰发动了猛烈空袭。乌克兰总统泽连斯基表示，俄罗斯总共动用了约90架次的无人机以及120余枚火箭弹或者导弹。乌克兰的防空系统则拦截了其中的140枚/架。

乌克兰当局还表示，此轮袭击也在多地造成了人员伤亡。在基辅，至少有两人被掉落的碎片砸伤；在南部的尼古拉耶夫，至少有两人在无人机袭击中丧生；在东南部的第聂伯罗彼得罗夫斯克，两名铁路工人在火车站遭到轰炸时身亡；在西部的利沃夫，一名女子在汽车内被碎片砸中丧生。

由于此轮袭击中，相对离前线较远的乌克兰西部地区也遭到了猛烈打击，邻国波兰的军队也进入了全面戒备状态，预警雷达、防空导弹系统纷纷开机，以确保国土安全。波兰军方表示，每当乌克兰西部地区遭到空袭时，波兰空军战机都会升空警戒，北约盟国的军机也时常会予以协助。

俄军意图切断乌克兰供电供暖

俄罗斯国防部已经确认，此轮袭击的目标就是乌克兰的能源基础设施。莫斯科称，此次打击的目标都在为乌克兰的军工产业供应电力。

乌克兰各地方当局表示，此轮打击过后，东南部的扎波罗热、克里沃罗格以及西部的罗夫诺、沃伦地区的能源关键基础设施都遭到了损毁。乌克兰最大私营能源公司DTEK还表示，一座热电厂也在空袭中严重受损，员工已经开始抢修。

乌克兰能源部长加卢先科(Herman Haluschtschenko)表示，全国多地已经“预防性停电”，以避免电网因过载而进一步崩溃。“敌人正在攻击全国的发电、输电设施。”

德广联驻乌克兰记者则分析认为，俄军针对能源基础设施发动大规模袭击，其目的很可能是通过切断乌克兰民众的冬季供暖、供电、供水，加大基辅政府面临的压力，从而配合俄军即将开始的冬季攻势。

俄军挺进战略要地 缺弹乌军誓守家园 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

俄军即将冬季进攻？

自从今年初乌军丢失阿夫季夫卡要塞后，始终难以稳守顿巴斯地区的战线。过去几个月间，俄军已经推进40余公里，另一个具有重要战略意义的城市库拉乔韦也即将被俄罗斯军队占领。

英国国防部最近评估发现，俄军还在加大对具有重要战略意义的城市库皮扬斯克的压力；而在战线的南部，俄军已经将战线拉长到奥什基尔河，河流东侧的乌军补给线将遭到威胁。乌克兰曾经在2022年秋天的反攻中将俄军赶出此地。

此外，乌克兰在夏季突入俄罗斯本土攻占的库尔斯克地区，目前也有受到反攻的迹象。据西方和乌克兰军事专家称，俄罗斯已经集结了近5万名士兵，其中包括1万多名朝鲜军人，目标是迫使乌克兰人离开俄罗斯本土。不过，也有报道称，俄军在此前对库尔斯克乌军阵地的攻击中损失惨重。

（德新社、德广联）

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