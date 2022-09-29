鄰國陸續解封 中國十一國慶仍被要求就地過節

（德國之聲中文網）中國一年一度國慶長假「十一黃金周」，將自週六（10月1日）展開，但相較於亞太地區國家陸續解除防疫限制，中國至少有24個省市要求民眾仍須就地過節，此舉也可能抑制中國今年的經濟成長。

香港01新聞報導，自9月21日以來，中國各地疾控中心和衛健委等部門，就開始密集發布國慶假期「就地過節」倡導和假期防疫注意事項，截至週三（9月28日）為止，中國至少有73地發布了相關通知。而北京是更是在三日內連發兩則通知，提倡市民減少出京活動。

而今年各地「就地過節」政策依舊包括「減少跨省市出行」、「不去中高風險地區」等，不少省市還倡導市民採用短程遊、市內遊、周邊遊等出遊方式。

在此倡導下，各地旅遊景區也紛紛升級了防疫措施，要求進入景區的外地遊客實行落地「三天兩檢」或「三天三檢」，甚至要求遊玩當日，必須持24小時內核酸陰性證明才能進入景區。

中國國家衛健委新聞發言人米鋒周四（29日）表示，國慶假期臨近，人員流動和聚集增加，疫情傳播風險加大，要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，嚴堅決防止簡單化、一刀切和層層加碼，引導人員安全、有序流動。

旅遊和經濟將很慘淡

路透社報導，根據中國航班數據服務公司飛常準（VariFlight）的估計，今年中國十一假期期間，大約有780 萬人次旅客會乘坐飛機，比去年下降16%，而每日客運航班將至少下降五分之一。

中國交通部預測今年的公路旅行者人數，也將下降 30%。

過去兩年受到疫情防控影響，中國十一黃金周的旅遊人數和消費金額，均低於 2019年的水平，在疫情爆發之前的2019年，十一黃金周的旅遊人數為7.82億人次，旅遊收入為6500億元人民幣。

中國未來研究會旅遊分會副會長劉思敏說，「今年對旅遊業寄予厚望是不現實的。」

他補充說，如果今年假期的旅行人數達到2019年水平的一半，並且在此期間的支出，達到大流行前假期支出的30%至 40%，那將是一個相當不錯的結果。

根據路透社基於中國政府的數據計算，劉思敏的預測是十年來最糟糕的數字。

另一位不願透露姓名的旅遊分析師說：「我不想給出估計，這太悲觀了。」

亞太國家陸續解除防疫

相較於中國官方仍對新冠疫情採取嚴格的防疫措施，亞太地區其他國家，近期則陸續放寬入境和防疫限制，並希望逐步恢復疫情前的正常生活。

綜合媒體報導，台灣政府本週已宣布自10月13日起，正式實施入境「0+7」檢疫新安排，同時取消出旅行團、機場核酸檢測等相關限制。台灣政府也恢復與其他國家的互惠免簽證機制，但台灣仍有每週15萬人次的入境限制。

而香港特區政府已於週一（9月26日）起實施入境「0+3」政策，旅客抵港後不需再在酒店隔離，只需3天居家醫學監測，而且在居家醫學監測期間可外出，但不可以到餐廳等特定地點。

澳門行政長官賀一誠上週六（9月24日）也表示，將恢復中國旅客前往澳門電子簽證，允許中國旅行團赴澳門旅遊，最快可在11月開放入境觀光。

韓國自9月2日起，已實施入境免隔離、免打疫苗，以及無需提供核酸檢測陰性證明報告的措施。此外，韓國政府已於9月26日起解除户外口罩禁令，包括50人以上聚會如演唱會、棒球比賽等大型賽事，均不會強制佩戴口罩。

日本首相岸田文雄也藉著在紐約參加聯合國大會的機會，宣布日本自10月11日起開放觀光，且不設立入境旅客人數上限，並恢復免簽證待遇。不過旅客入境日本仍需打滿3劑疫苗，否則需要有72小時內的核酸（PCR）檢測證明

新加坡早在8月就已放寬旅客入境措施，自8月29日起，未完全接種疫苗的入境人士，只要在出發前2天完成新冠病毒檢測並取得陰性結果，便無需在抵達新加坡後進行7日隔離；至於已接種疫苗的旅客，抵達新加坡後則不需要接受病毒測試及強制隔離。

此外，在今年2月就已解除全部入境限制的澳大利亞，全國內閣會議週五（9月30日）也決定，自10月14日起取消確診者需要自我隔離5日的規定，同時，對於除護理和老人照顧等少數行業以外的確診者，澳大利亞政府也將同步停止補貼。

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