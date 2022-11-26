 鄭州富士康或4週內全面恢復生產 | 经济纵横 | DW | 05.12.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

鄭州富士康或4週內全面恢復生產

富士康鄭州廠先前爆發員工出走潮、大規模公安衝突，導致蘋果設備產量下滑。日前《華爾街日報》引述消息指出，蘋果將加速將生產線移出中國。如今鄭州廠再傳將全面復工，其蘋果製造中心的地位是否保得住？

蘋果公司最大供應商富士康鄭州廠擬於2022年底至2023年初全面復工。

蘋果公司最大供應商富士康鄭州廠擬於2022年底至2023年初全面復工。

（德國之聲中文網）路透社週一（12月5日）報導，蘋果最大供應商富士康內部消息人士透露，鄭州廠將在12月底至1月初全面恢復生產。

這名拒絕具名的知情人士告訴路透社，「產量現在正在慢慢恢復」，且富士康和地方政府都「已經火力全開招聘員工」，「如果招募順利，約需3至4週全面恢復生產。」但當中仍有很多不確定因素，因為經過上個月的抗議後，有些員工對這份工作已心生「恐懼」

另一名消息人士則告訴路透社，富士康希望盡快全面恢復生產，「情況已經穩定，地方政府也積極協助復工」，但還沒列出確切時間表。

鄭州廠先前因嚴格的防控措施，在11月爆發大規模抗議，大批工人試圖衝出工廠園區，當局則調來大量特警，爆發激烈公安衝突。

分析家指出，全球7成的iPhone是由鄭州廠組裝，其中包括大部分的iPhone 14 Pro。路透社稱鄭州廠11月產量估計有超過30%受到影響，但是富士康並未公佈受影響的規模；針對此全面復工消息，富士康也拒絕發表評論。

2022年11月23日一群富士康鄭州廠工人壓倒圍欄，舉行的抗議活動。

2022年11月23日一群富士康鄭州廠工人壓倒圍欄，舉行的抗議活動。

傳蘋果加快撤出中國

《華爾街日報》3日報導，蘋果公司正計畫加速將部分生產線移出中國，並要求其供應商更積極規劃把組裝移往印度和越南等國，並希望能減少對鴻海等台灣組裝廠的依賴。

報導引述分析師與蘋果供應鏈相關人士指出，過去一年間，中國穩定製造中心的地位不斷被削弱，如今鄭州廠事件爆發，使得蘋果不再放心把大量業務與單一國家綁在一起

《金融時報》也報導，過去20年間，中國佔整體iPhone產量已提升至95%。投資者開始質疑蘋果執行長庫克（Timothy Donald Cook）的決策，要求他尋找中國以外的備案。

富士康的前高管Alan Yeung告訴《華爾街日報》：「過去，自由貿易是常態、事情是非常可預測的，人們因此沒有註意到『集中風險』。現在，我們已經進入了一個新的世界。」

消息來源指，蘋果已告知製造夥伴，希望它們開始嘗試在中國以外的地方從事更多「新產品導入」（NPI）工作，意即新產品從概念發想到量產的整個開發過程。但供應鏈專家表示，除非印度或越南等地也有能力做NPI，否則這些地方在蘋果供應鏈當中仍會屬於次要地位。

富士康前高管Dan Panzica說：「他們（蘋果公司）在印度和越南不做高端手機，因為幾乎沒有其他地方可以做這些事情。」他表示越南的製造業正在快速增長，但仍缺少工人，因為越南人口不到1億，不及中國人口的十分之一。

印度的人口規模幾乎與中國相當，但政府的協調程度卻不盡相同。蘋果公司發現印度很難駕馭，因為每個州的管理方式不同，地區政府甚至會施加公司其他義務，才允許公司在該地設廠生產。
對此，印度和越南的美國大使館皆沒有回應路透社的置評請求。

即使轉移生產線困難重重，Dan Panzica告訴《華爾街日報》：「蘋果公司不得不把生產中心分散開來，而且他們必須找到多個規模較小的地點，以取代原先的『iPhone大城』。」

富士康冲突折射中国“清零”困境

（路透社、華爾街日報、金融時報）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

A group of people cross a downed fence following a protest at Foxconn's plant in Zhengzhou, China in this screen grab obtained from a video released November 23, 2022. Video obtained by Reuters/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

长平观察: 郑州富士康工人作为奴隶的逃亡与暴动 26.11.2022

郑州富士康连续发生工人集体逃亡事件，并在本周出现与警察和防疫人员的暴力冲突。时评作家长平认为，郑州富士康工人的行为不是有制度性保障的罢工示威，而是更类似于两百年前的奴隶逃亡与暴动。

A group of people cross a downed fence following a protest at Foxconn's plant in Zhengzhou, China in this screen grab obtained from a video released November 23, 2022. Video obtained by Reuters/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

郑州富士康员工暴动遭镇压 鸿海证实有暴力行为 23.11.2022

11月23日，富士康母公司鸿海集团发表“郑州富士康群聚事件说明”，证实那里发生暴力行为。此前，网上传出郑州富士康22日夜发生严重暴动的视频。大批工人试图冲出工厂园区，当局调来大量特警。双方发生冲突。有人点燃了工厂大门，警方动用催泪弹并殴打员工。据悉有员工被抓。

An ammunition belt that is part of a German military aid shipment for Kurdish forces in Northern Iraq is on display for the media at a storage facility of the Bundeswehr armed forces in Waren, north of Berlin, September 18, 2014. German Chancellor Angela Merkel defended her government's taboo-breaking decision to send arms to Kurds fighting Islamic State militants in Iraq, telling parliament on Monday that the group posed a major security threat to Germany and Europe. REUTERS/Thomas Peter (GERMANY - Tags: POLITICS MILITARY CONFLICT CIVIL UNREST)

德国军队弹药短缺 供应链受制于中国 29.11.2022

德国联邦国防军不仅武器装备亟待更新，弹药也即将告罄，有关机构给德国政府敲响了警钟。但提高弹药产量并非指日可待。

广告
神舟十四号乘组(左三)与神舟十五号乘组(右三)在过去五天中完成了在轨轮换交接工作

中国空间站完工 神舟十四号返回地球

当地时间12月4日晚20点09分，神舟十四号载人飞船在内蒙古西部的东风着陆场成功着陆，三名航天员顺利出舱。该飞行乘组在轨半年期间，完成了中国天宫空间站的初步建设，并且在过去5天中与神舟十五号乘组首次进行在轨交接。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  