鄭州富士康或4週內全面恢復生產

（德國之聲中文網）路透社週一（12月5日）報導，蘋果最大供應商富士康內部消息人士透露，鄭州廠將在12月底至1月初全面恢復生產。

這名拒絕具名的知情人士告訴路透社，「產量現在正在慢慢恢復」，且富士康和地方政府都「已經火力全開招聘員工」，「如果招募順利，約需3至4週全面恢復生產。」但當中仍有很多不確定因素，因為經過上個月的抗議後，有些員工對這份工作已心生「恐懼」。

另一名消息人士則告訴路透社，富士康希望盡快全面恢復生產，「情況已經穩定，地方政府也積極協助復工」，但還沒列出確切時間表。

鄭州廠先前因嚴格的防控措施，在11月爆發大規模抗議，大批工人試圖衝出工廠園區，當局則調來大量特警，爆發激烈公安衝突。

分析家指出，全球7成的iPhone是由鄭州廠組裝，其中包括大部分的iPhone 14 Pro。路透社稱鄭州廠11月產量估計有超過30%受到影響，但是富士康並未公佈受影響的規模；針對此全面復工消息，富士康也拒絕發表評論。

傳蘋果加快撤出中國

《華爾街日報》3日報導，蘋果公司正計畫加速將部分生產線移出中國，並要求其供應商更積極規劃把組裝移往印度和越南等國，並希望能減少對鴻海等台灣組裝廠的依賴。

報導引述分析師與蘋果供應鏈相關人士指出，過去一年間，中國穩定製造中心的地位不斷被削弱，如今鄭州廠事件爆發，使得蘋果不再放心把大量業務與單一國家綁在一起。

《金融時報》也報導，過去20年間，中國佔整體iPhone產量已提升至95%。投資者開始質疑蘋果執行長庫克（Timothy Donald Cook）的決策，要求他尋找中國以外的備案。

富士康的前高管Alan Yeung告訴《華爾街日報》：「過去，自由貿易是常態、事情是非常可預測的，人們因此沒有註意到『集中風險』。現在，我們已經進入了一個新的世界。」

消息來源指，蘋果已告知製造夥伴，希望它們開始嘗試在中國以外的地方從事更多「新產品導入」（NPI）工作，意即新產品從概念發想到量產的整個開發過程。但供應鏈專家表示，除非印度或越南等地也有能力做NPI，否則這些地方在蘋果供應鏈當中仍會屬於次要地位。

富士康前高管Dan Panzica說：「他們（蘋果公司）在印度和越南不做高端手機，因為幾乎沒有其他地方可以做這些事情。」他表示越南的製造業正在快速增長，但仍缺少工人，因為越南人口不到1億，不及中國人口的十分之一。

印度的人口規模幾乎與中國相當，但政府的協調程度卻不盡相同。蘋果公司發現印度很難駕馭，因為每個州的管理方式不同，地區政府甚至會施加公司其他義務，才允許公司在該地設廠生產。

對此，印度和越南的美國大使館皆沒有回應路透社的置評請求。

即使轉移生產線困難重重，Dan Panzica告訴《華爾街日報》：「蘋果公司不得不把生產中心分散開來，而且他們必須找到多個規模較小的地點，以取代原先的『iPhone大城』。」

富士康冲突折射中国“清零”困境

（路透社、華爾街日報、金融時報）

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