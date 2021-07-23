鄭州京廣隧道现死伤 救難人員：是天災也是人禍

(德国之声中文网) 中国河南周五(7月23日)在致命的暴雨和洪灾后开始清理工作，政府官员表示，目前已确认33人遇难，至少8人失踪，但随着救灾工作持续进行中，这些数字仍只是初步统计。

根据多家媒体报道，郑州当局22号开始抽水工程，长约4.5公里的「京广快速道路隧道」严重灾情也跟着曝光。现场画面显示，有汽车倒插在水中，或是翻复后堆在一起，还有遗体躺在路面上。

根据《湖北日报》新创媒体极目新闻报道，7月20日下午4时到5时，郑州降雨量达到201.9毫米。家住隧道出口旁的市民观察，约30万立方米的积水在3小时内灌满双向六车道的隧道。洪水最后淹没京广北路隧道，旁边的酒店也淹到约1米高。

《财新网》报道，根据官方目前的数据，京广北路隧道积水已造成两人死亡，但在现场参与救援的第一线工作人员以及住在隧道附近的居民却向德国之声透露，京广隧道内的确切死亡数量应该比目前媒体与官方所公布的还高很多。

救灾前线：死伤更多

在现场担任第一线救灾人员的张先生指出，京广隧道内塞了有几百辆车，水现在还在排，但确切的死亡人数应该比目前所报出来的还多。他说：「京广隧道在周二与周三大淹水时里面塞满的车，现场救难人员预估里面有上百辆的车。目前若要把隧道内的积水全部抽完，至少还需要两至三天日夜不间断的工作才能完成。」

除了京广隧道之外，其他前线的救难人员还表示，郑州现在多处仍有道路坍塌，或是周围大楼因道路坍塌风险而必须撤离所有住户的情况。同样在前线担任救灾人员的王先生告诉德国之声：「郑州市的花园路与丰产路传出塌陷的情况，附近的兰德中心已经整栋撤离，居民互相警告避免外出。」

王先生表示，由於郑州当地不少地区的地下网管工程都有缺陷，因此导致不少道路都在洪灾後，出现了坍塌的现象。他批评：「这些政府所做的改善都是表面的，郑州市不少地方的道路都出现坍塌情况，郑州很多地下管网都是『豆腐渣工程』，是有坍塌危险的。」

救灾人员：新乡急需外界抢救

除了郑州市区外，河南省其馀县市也传来灾情。《红星新闻》报导，位于黄河北部的新乡市，有多个村庄受内涝所害，众多村民受困，而多地也传来河水漫堤的灾情。官方预估，新乡市中受灾人口高达约47万。

救灾人员张先生告诉德国之声，虽然郑州情况已逐渐稳定，但是新乡市却仍有许多地方有大量村民受困，面临河水随时溃堤的紧急状况。他说：「目前新乡市仍有不少地区因为水位仍持续上涨，居民面临必须紧急撤离的情况。由於郑州的状况已逐渐稳定，现在河南省各地的救灾人员都在呼吁他人前往新乡市协助救灾。」

自由亚洲电台等媒体报道，不少民众质疑，官方死亡数据维持在死亡33人失踪8人，但从各界传出的消息看来，死伤人数应该不止于此，认为是官方严加控管信息，甚至是担心被追责而可能隐瞒数字。此外也有舆论关注，灾情发生至今，中国政府对言论自由的限制会否引发救灾不力或是淡化灾情。

「是天灾，也是人祸」

救灾人员张先生向德国之声表示，这次郑州大规模的灾害不仅是天灾，「也是人祸」。他回忆道，在20日强降雨最严重的当天，他有一个朋友与其他乘客受困於当时淹水深及肩膀的地铁车厢内，从下午5点多开始等待救援，但救难人员直到晚间8点多才抵达现场。

他说：「他所在的车厢没有死人，但是是靠自救才跑出去的。每个车厢应该都有消防锤可以砸烂窗户脱困，但他那个车厢的乘客把消防锤都砸断了，玻璃却砸不烂。他们尝试拿灭火器砸窗户，但灭火器爆了窗户还是不烂。」

他透露，连专业的救灾人员到场后，用器具试图砸烂窗户时仍然不可行。最终，救灾人员被迫在车厢顶上开一个口，才能让受困的乘客离开淹水的车厢。他说：「最後一批乘客是到了午夜12点後才被救出来，根本不是官方报导称的晚上9点多。」

此外，另一位救灾人员王先生也提到，现任的郑州市市委书记上任後，便开始在许多主要道路中间兴建花坛，但动工过程中，把不少地下管线都挖断了，所以才会在强降雨发生时，发生路面上水排不了的状况。

王先生预估，虽然在这次的严重灾情後，当地政府一定会开始格外重视水灾相关的防护工作，但他不认为其他状况会因此有所改变。他说：「即使郑州不出事，其他地方也有可能出事。」

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