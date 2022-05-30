 鄒幸彤不認煽顛罪：政府混淆黨國偷換概念 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.09.2022

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时政风云

鄒幸彤不認煽顛罪：政府混淆黨國偷換概念

香港支聯會「煽動顛覆國家政權」案展開初級偵訊，被告之一鄒幸彤在庭上自述她自小受啟蒙之路，並為備受指控的「五大綱領」辯護。這位投身中香人權運動多年的人物，作供時數度哽咽流淚。

2021年9月邹幸彤在一次记者会上，此后不久她便因煽颠罪被诉。

2021年9月邹幸彤在一次记者会上，此后不久她便因煽颠罪被诉。

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前支联会副主席邹幸彤的案件判刑出炉，遭判入狱15个月。除案件结果引人关注外，邹幸彤在法庭上亲自上阵与法官攻防的内容也引起旁听群众拍手叫好。

香港支联会9日证实该组织与组织的三名主要成员遭港府以「煽动颠覆国家政权罪」起诉，而港警国安处人员同日也派人去支联会创立的六四纪念馆搜证。

香港支联会副主席邹幸彤8日被港警国安处人员逮捕後，遭港府以「煽动颠覆国家政权罪」起诉，10日开庭後决议10月再讯，邹幸彤被拒保释她的未婚夫丶中国维权作家野渡直指邹幸彤与支联会受打压是「政治掌控」。

（德國之聲中文網）9月2日早上，支聯會前副主席鄒幸彤綁著馬尾、身穿軍綠色外套，由懲教人員押解上庭。公眾席上，有旁聽人士穿著印有「真相」、「Free Hang Tung」的T-shirt，他們和鄒幸彤互相揮手。署理主任裁判官向鄒幸彤讀出控罪並問她的答辯意向，鄒幸彤答道：「無可能認罪，追求民主無罪，不認罪。」

鄒幸彤和兩名前支聯會主席李卓人、何俊仁，被控香港國安法下的「煽動顛覆國家政權」。支聯會在八九民運期間於香港成立，一直爭取平反六四和支援中國維權活動，在三名骨幹成員被提告後，支聯會宣佈解散。

這天進行初級偵訊--是正審前由辯方提出的司法程序，控方須提出足夠證據證明控罪「表面證據成立」，案件才會交付正式審訊。一般而言此程序不予公開，但因鄒幸彤早前就報導限制提出司法覆核勝訴，才成功解禁。

啟蒙之途：小學隨母赴晚會如上公民課

37歲的她步出犯人欄，坐上證人席，在自己的代表律師引導下親自作供。鄒幸彤娓娓道來與支聯會的初接觸始於90年代初，還是小學生的她跟隨母親參與維園燭光集會，那是她參與公共事務的最早記憶。當時的她未必很能理解「五大綱領」是什麼，只明白基本事實，「知道很多哥哥姐姐為了國家更好站了出來，卻被當權者屠殺，殺人者還要誣陷他們為暴徒」。

維園內的氣氛最觸動童年的鄒幸彤，她在庭上形容：「我第一次感受到那麼多人共同的悲傷、共同的憤怒，很想去明白到底是什麼能讓那麼多的人連成一體。」她並說，「在維園亦見到香港人最美好的一面」，集體付出和不計私利的燭光晚會，「是對年幼的我最深刻的一堂公民教育課」。廣場上為民主付出的學生、天安門母親、維園裡的參加者和行動者成為她的榜樣，「示範給我看如何做一個大寫的人」。

她說小時候視維園晚會為每年最重要的約定，到長大後赴英國升讀大學，便在當地組織悼念六四活動，使她更決心想為中國民主出力，期間亦獲支聯會協助。她畢業回港後，在支聯會做過兼職和義工，至2014年當選為常委，2015年成為副主席，直至支聯會去年被迫解散。

2021年6月4日香港警方封鎖维园，民眾在園外自發點起烛光

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庭上拭淚：沒想過那是最後一次維園集會

控方早前向法庭披露，此案的證物包括支聯會自1989年起的影片，有的是在維園晚會上播放的大會片段--鄒幸彤一方在庭上展示其中8段，橫跨1992至2019年。

其中2001年的晚會開場影片包含許多新聞片段，例如1989年追悼胡耀邦、百萬人遊行、趙紫陽探望學生、北京戒嚴、六四鎮壓等歷史時刻，並剪輯了香港電視台採訪已故支聯會創會主席司徒華的片段，他指「有人叫我不要對六四這麼執着，我說假如香港沒了支聯會，沒了紀念六四的活動，就等於無一國兩制」。鄒幸彤緊接作供時哽咽道：「這些新聞片段需要被最多人看到、傳播，不能就此消失。」

庭上也播放2019年晚會的開場影片，其配上中國歌手李志的《廣場》作為背景音樂；除了歷史片段，當中還有香港前特首回應六四的言論、香港2003年七一大遊行及2014年雨傘運動的場面。影片播畢，鄒幸彤嘆氣後答道，「我們當年沒想過，這是支聯會最後一次在維園的正式集會」，說著拿起紙巾拭淚，接著說「幸好有這些片段回顧我們30年走過的路」。隨後播放晚會讀出死難者名單的影片時，她繼續抹淚。

而1997年、即回歸前最後一次六四晚會的大會宣言影片，司徒華當晚在台上說，支聯會在回歸前夕「已對可能要付出的代價作充份估計」，並準備好戰勝前路的艱困危險。鄒幸彤在庭上說自己與另外兩位被告--支聯會元老級人物李卓人和何俊仁不同，她是「在支聯會影響下長大的一代人」，反映支聯會對這城市裡的人帶來什麼影響。

她說政府經常把支聯會歸類為「反中份子」，但她以其個人經歷，支聯會培養的是對這地方有愛、尊重事實的人，而「不是愛一個虛無的國家概念，更非愛一個滿手鮮血的政權」。她批評：「政府混淆黨即是國，是在偷換概念。」

2021年5月作为支联会副主席的邹幸彤在港大「國殤之柱」前悼念六四死難者

2021年5月作为支联会副主席的邹幸彤在港大「國殤之柱」前悼念六四死難者

「這是我在這法庭上要做的事」

控方指控支聯會成立時訂下的「五大綱領」--釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國--涉嫌煽動顛覆，其中以「結束一黨專政」最具爭議性，鄒幸彤對此以大篇幅證詞解釋含義。

她說「五大綱領」是支聯會的身份和靈魂，不能抽空任何一條來理解。作為生於八九時代的團體，支聯會有責任為死者繼續爭取其訴求，即建立民主制度。她說：「擋在這目標前最大阻礙是什麼？就是一黨專政，黨國不分的橫蠻邏輯。任何真心追求民主的人怎可能容忍一黨專政的存在呢？」她認為如不結束一黨專政，任何追責都是緣木求魚。

她表示，即使支聯會成員內部也對「五大綱領」有不同的延伸解讀和實踐，官員和法庭都無權在僭建其詮釋。而經過逾30年洗禮，「五大綱領是一場社運摸索出來的最大公約數，甚至可謂這個社會的道德底線」，但極權令人成為「自己的獄卒」。

在聆訊尾聲，辯方代表律師詢問如何達成「五大綱領」，本身也是大律師的鄒幸彤如此作結：「要結束一黨專政，就是要挺直腰骨做人，打破思想牢籠和恐懼，提供選項，自由地說話，捍衛重要價值和原則。」她頓一頓，說：「而這些，就是支聯會一直以來所做的，亦是我在這個法庭要做的事。」

聆訊期間一節小休前，有旁聽者向鄒幸彤說「代表全港市民多謝你」。而其中一段插曲，是在播放2014年晚會誦讀死難者名單的影片時，控方突然打斷，質疑其有不恰當言詞。代表律政司的署理助理刑事檢控專員張卓勤說，「不覺得要在法庭上不斷聽這些」，認為鄒幸彤好像「藉法庭做平台播這些片給大家看」。但署任裁判官認為該片段是控方證據，批准辯方繼續。初級偵訊將於9月8日再續，屆時辯方會陳述法律觀點爭議。

 

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