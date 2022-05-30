鄒幸彤不認煽顛罪：政府混淆黨國偷換概念

（德國之聲中文網）9月2日早上，支聯會前副主席鄒幸彤綁著馬尾、身穿軍綠色外套，由懲教人員押解上庭。公眾席上，有旁聽人士穿著印有「真相」、「Free Hang Tung」的T-shirt，他們和鄒幸彤互相揮手。署理主任裁判官向鄒幸彤讀出控罪並問她的答辯意向，鄒幸彤答道：「無可能認罪，追求民主無罪，不認罪。」

鄒幸彤和兩名前支聯會主席李卓人、何俊仁，被控香港國安法下的「煽動顛覆國家政權」。支聯會在八九民運期間於香港成立，一直爭取平反六四和支援中國維權活動，在三名骨幹成員被提告後，支聯會宣佈解散。

這天進行初級偵訊--是正審前由辯方提出的司法程序，控方須提出足夠證據證明控罪「表面證據成立」，案件才會交付正式審訊。一般而言此程序不予公開，但因鄒幸彤早前就報導限制提出司法覆核勝訴，才成功解禁。

啟蒙之途：小學隨母赴晚會如上公民課

37歲的她步出犯人欄，坐上證人席，在自己的代表律師引導下親自作供。鄒幸彤娓娓道來與支聯會的初接觸始於90年代初，還是小學生的她跟隨母親參與維園燭光集會，那是她參與公共事務的最早記憶。當時的她未必很能理解「五大綱領」是什麼，只明白基本事實，「知道很多哥哥姐姐為了國家更好站了出來，卻被當權者屠殺，殺人者還要誣陷他們為暴徒」。

維園內的氣氛最觸動童年的鄒幸彤，她在庭上形容：「我第一次感受到那麼多人共同的悲傷、共同的憤怒，很想去明白到底是什麼能讓那麼多的人連成一體。」她並說，「在維園亦見到香港人最美好的一面」，集體付出和不計私利的燭光晚會，「是對年幼的我最深刻的一堂公民教育課」。廣場上為民主付出的學生、天安門母親、維園裡的參加者和行動者成為她的榜樣，「示範給我看如何做一個大寫的人」。

她說小時候視維園晚會為每年最重要的約定，到長大後赴英國升讀大學，便在當地組織悼念六四活動，使她更決心想為中國民主出力，期間亦獲支聯會協助。她畢業回港後，在支聯會做過兼職和義工，至2014年當選為常委，2015年成為副主席，直至支聯會去年被迫解散。

庭上拭淚：沒想過那是最後一次維園集會

控方早前向法庭披露，此案的證物包括支聯會自1989年起的影片，有的是在維園晚會上播放的大會片段--鄒幸彤一方在庭上展示其中8段，橫跨1992至2019年。

其中2001年的晚會開場影片包含許多新聞片段，例如1989年追悼胡耀邦、百萬人遊行、趙紫陽探望學生、北京戒嚴、六四鎮壓等歷史時刻，並剪輯了香港電視台採訪已故支聯會創會主席司徒華的片段，他指「有人叫我不要對六四這麼執着，我說假如香港沒了支聯會，沒了紀念六四的活動，就等於無一國兩制」。鄒幸彤緊接作供時哽咽道：「這些新聞片段需要被最多人看到、傳播，不能就此消失。」

庭上也播放2019年晚會的開場影片，其配上中國歌手李志的《廣場》作為背景音樂；除了歷史片段，當中還有香港前特首回應六四的言論、香港2003年七一大遊行及2014年雨傘運動的場面。影片播畢，鄒幸彤嘆氣後答道，「我們當年沒想過，這是支聯會最後一次在維園的正式集會」，說著拿起紙巾拭淚，接著說「幸好有這些片段回顧我們30年走過的路」。隨後播放晚會讀出死難者名單的影片時，她繼續抹淚。

而1997年、即回歸前最後一次六四晚會的大會宣言影片，司徒華當晚在台上說，支聯會在回歸前夕「已對可能要付出的代價作充份估計」，並準備好戰勝前路的艱困危險。鄒幸彤在庭上說自己與另外兩位被告--支聯會元老級人物李卓人和何俊仁不同，她是「在支聯會影響下長大的一代人」，反映支聯會對這城市裡的人帶來什麼影響。

她說政府經常把支聯會歸類為「反中份子」，但她以其個人經歷，支聯會培養的是對這地方有愛、尊重事實的人，而「不是愛一個虛無的國家概念，更非愛一個滿手鮮血的政權」。她批評：「政府混淆黨即是國，是在偷換概念。」

「這是我在這法庭上要做的事」

控方指控支聯會成立時訂下的「五大綱領」--釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國--涉嫌煽動顛覆，其中以「結束一黨專政」最具爭議性，鄒幸彤對此以大篇幅證詞解釋含義。

她說「五大綱領」是支聯會的身份和靈魂，不能抽空任何一條來理解。作為生於八九時代的團體，支聯會有責任為死者繼續爭取其訴求，即建立民主制度。她說：「擋在這目標前最大阻礙是什麼？就是一黨專政，黨國不分的橫蠻邏輯。任何真心追求民主的人怎可能容忍一黨專政的存在呢？」她認為如不結束一黨專政，任何追責都是緣木求魚。

她表示，即使支聯會成員內部也對「五大綱領」有不同的延伸解讀和實踐，官員和法庭都無權在僭建其詮釋。而經過逾30年洗禮，「五大綱領是一場社運摸索出來的最大公約數，甚至可謂這個社會的道德底線」，但極權令人成為「自己的獄卒」。

在聆訊尾聲，辯方代表律師詢問如何達成「五大綱領」，本身也是大律師的鄒幸彤如此作結：「要結束一黨專政，就是要挺直腰骨做人，打破思想牢籠和恐懼，提供選項，自由地說話，捍衛重要價值和原則。」她頓一頓，說：「而這些，就是支聯會一直以來所做的，亦是我在這個法庭要做的事。」

聆訊期間一節小休前，有旁聽者向鄒幸彤說「代表全港市民多謝你」。而其中一段插曲，是在播放2014年晚會誦讀死難者名單的影片時，控方突然打斷，質疑其有不恰當言詞。代表律政司的署理助理刑事檢控專員張卓勤說，「不覺得要在法庭上不斷聽這些」，認為鄒幸彤好像「藉法庭做平台播這些片給大家看」。但署任裁判官認為該片段是控方證據，批准辯方繼續。初級偵訊將於9月8日再續，屆時辯方會陳述法律觀點爭議。

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